Résultat de l'élection municipale 2026 à Mions : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mions [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mions sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mions.
L'actu des élections municipales 2026 à Mions
13:10 - Les résultats des dernières élections municipales à Mions
À Mions, lors des municipales précédentes, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Claude Cohen (Les Républicains) a pris la première place en totalisant 1 816 voix (48,20%). Deuxième, Francis Mena (Divers gauche) a engrangé 850 suffrages en sa faveur (22,56%). Le podium a été complété par Bruno Vananty (Divers centre), glanant 806 suffrages (21,39%). L'importante avance prise au départ livrait une direction nette pour le verdict final. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Claude Cohen l'a finalement emporté avec 58,53% des suffrages, face à Francis Mena qui a obtenu 1 565 électeurs inscrits (41,46%). La domination de la liste 'Ensemble continuons - force d'avenir' s'est amplifiée pour aboutir à un succès écrasant. Francis Mena a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 715 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Les Républicains a probablement bénéficié du report de votes des listes éliminées.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Mions ?
Pour voter, les habitants de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Mions. Les élections municipales offrent la possibilité aux électeurs de Mions de se faire entendre sur les enjeux qui concernent leur commune. À Mions comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour mémoire, Claude Cohen (Les Républicains) a gagné la mairie au second tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des candidats aux municipales à Mions. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mions
|Tête de listeListe
|
Mickaël Paccaud
Liste divers droite
Mions au coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Cohen (26 élus) Ensemble continuons - force d'avenir
|2 209
|58,53%
|
|Francis Mena (7 élus) Unis pour mions
|1 565
|41,46%
|
|Participation au scrutin
|Mions
|Taux de participation
|41,29%
|Taux d'abstention
|58,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 889
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Cohen Ensemble continuons - force d'avenir
|1 816
|48,20%
|Francis Mena Mions ville de partage
|850
|22,56%
|Bruno Vananty Mions oxygene 2020
|806
|21,39%
|Roberto Spennato Rassemblement mioland
|295
|7,83%
|Participation au scrutin
|Mions
|Taux de participation
|41,17%
|Taux d'abstention
|58,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 867
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Cohen (25 élus) Ensemble, construisons l'avenir avec claude cohen
|2 520
|45,79%
|
|Jean-Paul Vezant (5 élus) Ensemble, mions en confiance
|1 848
|33,58%
|
|Valérie Romero (3 élus) Mions oxygène
|1 135
|20,62%
|
|Participation au scrutin
|Mions
|Taux de participation
|65,87%
|Taux d'abstention
|34,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|5 611
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Cohen Ensemble, construisons l'avenir avec claude cohen
|2 060
|39,82%
|Jean-Paul Vezant Ensemble, mions en confiance
|1 513
|29,25%
|Valérie Romero Mions oxygène
|1 215
|23,49%
|Jean-Claude Girault Rassemblement pour mions
|384
|7,42%
|Participation au scrutin
|Mions
|Taux de participation
|62,51%
|Taux d'abstention
|37,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,87%
|Nombre de votants
|5 325
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