Résultat de l'élection municipale 2026 à Mions : les infos en direct

Programme de Mickaël Paccaud à Mions (Mions au coeur)

Engagement pour Mions

Le candidat Mickaël Paccaud met en avant son engagement envers la ville de Mions, en soulignant l'importance de la solidarité et de la proximité. En tant que père de famille, il souhaite garantir un cadre de vie sûr et agréable pour tous les habitants. Son expérience en tant qu'adjoint et maire lui permet de mieux comprendre les attentes des Mionands.

Priorités de sécurité

Une des priorités du programme est de renforcer les moyens de prévention et de protection pour assurer la sécurité des citoyens. Mickaël Paccaud propose une présence accrue sur le terrain pour lutter contre les incivilités. Cela vise à préserver la tranquillité et le bien-être des habitants de Mions.

Équipe engagée

Le programme est soutenu par une équipe diversifiée et engagée, composée de candidats aux profils variés. Chaque membre de l'équipe apporte ses compétences et son expérience pour contribuer au développement de Mions. Ensemble, ils souhaitent faire battre le cœur de la ville et répondre aux besoins des citoyens.

Vision d'avenir

La vision de Mickaël Paccaud pour Mions est de créer un avenir solide pour la ville, en mettant l'accent sur l'éducation et le cadre de vie. Il souhaite que les jeunes Mionands puissent réussir dans un environnement favorable. Cette ambition se traduit par des projets concrets et une volonté d'agir pour le bien de la communauté.