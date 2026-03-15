Résultat de l'élection municipale 2026 à Mions : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mions

Tête de listeListe
Mickaël Paccaud
Mickaël Paccaud Liste divers droite
Mions au coeur
  • Mickaël Paccaud
  • Anna Mignozzi
  • Julien Guiguet
  • Véronique Baudet
  • Jean-Michel Saponara
  • Josiane Grenier-Fouade
  • Nicolas Andriés
  • Anne-Bénédicte Fontvieille
  • Radomir Trifunovic
  • Nathalie Hornero
  • Yvain Moreau
  • Delphine Grupallo
  • Etienne Rochette
  • Elodie Cayer-Barrioz
  • Jean-François Calvo
  • Karine Magnin-Postillon
  • Jacky Meunier
  • Aline Berruyer
  • Alain Chambragne
  • Coralie Bert
  • Julien Salat
  • Claudie Linossier
  • Michael Magaud
  • Alix Revel
  • Sébastien-Marie Letorey
  • Marie-Sophie Valette
  • Claude Piga
  • Anaïs Nassare
  • Quentin Cisey
  • Janine Parisot
  • Thierry Chevalier
  • Sophie Brenier
  • Simon Gourgaud
  • Vanessa Belen
  • Tom Meyssirel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Cohen
Claude Cohen (26 élus) Ensemble continuons - force d'avenir 		2 209 58,53%
  • Claude Cohen
  • Anne-Bénédicte Fontvieille
  • Julien Guiguet
  • Nathalie Hornero
  • Mickaël Paccaud
  • Josiane Fouade
  • Jean-Michel Saponara
  • José Chantal Cordier
  • Nicolas Andriés
  • Audrey Leger
  • Jean Lang
  • Elodie Cayer Barrioz
  • Patrick Tur
  • Céline Bernard
  • Alain Chambragne
  • Claudie Linossier
  • Yvain Moreau
  • Christine Barrot
  • Jacky Meunier
  • Régine Manolios
  • Julien Hemon
  • Aline Berruyer
  • Jean François Calvo
  • Suzanne Lauber
  • Radomir Trifunovic
  • Anna Mignozzi
Francis Mena
Francis Mena (7 élus) Unis pour mions 		1 565 41,46%
  • Francis Mena
  • Sophie Spennato
  • Bruno Vananty
  • Aménie Sanchez
  • Yves Parret
  • Laure Hugonet
  • Ivan Cattaneo
Participation au scrutin Mions
Taux de participation 41,29%
Taux d'abstention 58,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 889

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Cohen
Claude Cohen Ensemble continuons - force d'avenir 		1 816 48,20%
Francis Mena
Francis Mena Mions ville de partage 		850 22,56%
Bruno Vananty
Bruno Vananty Mions oxygene 2020 		806 21,39%
Roberto Spennato
Roberto Spennato Rassemblement mioland 		295 7,83%
Participation au scrutin Mions
Taux de participation 41,17%
Taux d'abstention 58,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 867

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Cohen
Claude Cohen (25 élus) Ensemble, construisons l'avenir avec claude cohen 		2 520 45,79%
  • Claude Cohen
  • Florence Guichard Tetart
  • Julien Guiguet
  • Jessica Fiorini
  • Alain Dussauchoy
  • Catherine Tanzilli
  • Vincent Tixier
  • Josiane Fouade
  • Jean-Michel Saponara
  • Sophie Dujardin
  • Jean-Jack Cegarra
  • Anne-Bénédicte Fontvieille
  • Mickaël Paccaud
  • Nicolle Magaud
  • Nicolas Andriés
  • Christine Barrot
  • Fabio Caringi
  • Christelle Margerit
  • Alain Chambragne
  • Suzanne Lauber
  • Jean Lang
  • Sandrine Borgne
  • Ludovic Landon-Rouly
  • Nathalie Amokrane
  • Patrick Tur
Jean-Paul Vezant
Jean-Paul Vezant (5 élus) Ensemble, mions en confiance 		1 848 33,58%
  • Jean-Paul Vezant
  • Sandrine Crauste
  • Francis Mena
  • Dominique Marchaud
  • Karim Boutmedjet
Valérie Romero
Valérie Romero (3 élus) Mions oxygène 		1 135 20,62%
  • Valérie Romero
  • Michel Peyrat
  • Valérie Montagnon
Participation au scrutin Mions
Taux de participation 65,87%
Taux d'abstention 34,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 5 611

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Cohen
Claude Cohen Ensemble, construisons l'avenir avec claude cohen 		2 060 39,82%
Jean-Paul Vezant
Jean-Paul Vezant Ensemble, mions en confiance 		1 513 29,25%
Valérie Romero
Valérie Romero Mions oxygène 		1 215 23,49%
Jean-Claude Girault
Jean-Claude Girault Rassemblement pour mions 		384 7,42%
Participation au scrutin Mions
Taux de participation 62,51%
Taux d'abstention 37,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Nombre de votants 5 325

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