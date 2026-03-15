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19:17 - Comprendre l'électorat de Mios : un regard sur la démographie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Mios regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 756 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 029 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 318 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (91,13%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 268 personnes (2,28%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 6,58%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 508 € par an. À Mios, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Où en est le RN à Mios aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Mios il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 31,38% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 51,63% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 27,73% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN validait 48,30% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 40,66% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,06% pour le RN. Il terminera avec 49,62% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Mios au crible Pour rappel, l'abstention s'élevait à 53,88 % à Mios lors de la précédente municipale, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que progressait le Covid. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 18,54 % dans la ville (la participation grimpant à 81,46 %). La fuite des électeurs atteignait de son côté 45,49 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,07 %, contre 53,75 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une zone qui résiste relativement bien à l'abstention face aux moyennes nationales. Pour ces municipales, cette variable à Mios sera en tout cas capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Mios s'était tournée vers l'extrême droite Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Mios demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, dans la droite ligne de 2022. Lors des dernières européennes, le podium à Mios s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (40,66%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,33%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,13%). Laurent Lamara (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Mios près d'un mois plus tard avec 44,06%. Sophie Panonacle (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 23,29%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Sophie Panonacle (Majorité présidentielle) en tête avec 50,38%.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Mios lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mios voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 31,38% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,25%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en donnant 51,63% pour Marine Le Pen, contre 48,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Mios plébiscitaient Laurent Lamara (RN) avec 27,73% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sophie Panonacle (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,70% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Mios touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Du côté de la fiscalité de Mios, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 818 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 843 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 45,40 % en 2024 (contre 22,94 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 154 470 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,71237 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 22,51 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Mios Les résultats du scrutin municipal précédent à Mios se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Cédric Pain (Divers gauche) a raflé la première place avec 68,34% des suffrages. En deuxième position, Daniel François (Divers) a capté 31,65% des suffrages. Cette victoire écrasante de Cédric Pain a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mios, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les opposants devront décupler le nombre de voix obtenues, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.