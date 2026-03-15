Résultat de l'élection municipale 2026 à Miramas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Miramas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Miramas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Miramas.
L'actu des élections municipales 2026 à Miramas
13:09 - La liste "Pour Miramas Avec Frédéric Vigouroux" grande gagnante des dernières élections à Miramas
Les dynamiques politiques locales restent à ce jour encore marquées par le verdict des dernières élections municipales en date à Miramas. Au soir du premier tour, Frédéric Vigouroux (Parti socialiste) a coiffé ses concurrents au poteau avec 4 850 bulletins (66,06%). Dans la position du principal opposant, Romain Tonussi (Rassemblement National) a engrangé 1 411 votes (19,22%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Miramas, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Miramas ?
Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires de toutes les communes françaises. En 2020, le second tour avait été reporté en raison du premier confinement. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Miramas. Sachez également que les horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Miramas sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Miramas dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Miramas
|Tête de listeListe
|
Errol Ferrer
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Frédéric Vigouroux
Liste divers gauche
POUR MIRAMAS
|
|
Killian Santana
Liste du Rassemblement National
REDONNONS ESPOIR A MIRAMAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Vigouroux (30 élus) Pour miramas avec frédéric vigouroux
|4 850
|66,06%
|
|Romain Tonussi (3 élus) Le renouveau pour miramas
|1 411
|19,22%
|
|Gérard Geron (2 élus) Miramas avec vous
|832
|11,33%
|
|Ryad Boukoffa L'avenir de miramas c'est vous
|248
|3,37%
|Participation au scrutin
|Miramas
|Taux de participation
|45,71%
|Taux d'abstention
|54,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 538
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Vigouroux (28 élus) Pour miramas, avec frédéric vigouroux
|5 151
|50,68%
|
|Béatrix Espallardo (5 élus) Rassemblement bleu marine pour miramas
|2 853
|28,07%
|
|Cécile Dumas (1 élu) Front de gauche ecologiste et citoyen
|962
|9,46%
|
|Marilyne Keraudy (1 élu) "une autre voie"
|797
|7,84%
|
|François Martinez François martinez et son équipe "un espoir pour miramas"
|399
|3,92%
|Participation au scrutin
|Miramas
|Taux de participation
|64,19%
|Taux d'abstention
|35,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Nombre de votants
|10 420
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