Résultat de l'élection municipale 2026 à Miramas : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Miramas

Tête de listeListe
Errol Ferrer
Errol Ferrer Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Errol Ferrer
  • Karima Chiri
  • Vincent Trotot
  • Farida Khelifa
  • Mourad Baroudi
  • Sabina Aiskhanova
  • Asdin Bendjeddou
  • Soufia Boukoffa
  • Karim Kerboub
  • Anne-Laure Ferrer
  • Ludovic Lobier
  • Eliane Goy
  • Jean-Luc Vallier
  • Hemmen Benyekhlef
  • Zaher Bouyagh
  • Louane Bouvard
  • Pierre Grenier
  • Christine Gachon
  • Vincent Hok
  • Pascale Mille
  • Mabrouk Bendjeddou
  • Hanane Rafik
  • Paco Erkel
  • Soraya Beledam
  • Christian Navarro
  • Irène Abdallah Mohamed
  • Adam Hellal
  • Zehor Beledam
  • Aïssam El Benamari
  • Cassandra Coudray
  • Christian Lobier
  • Sabrina Derrahi
  • Nicolas Trotot
  • Fatima Bouchikhi
  • Lamine Kerboub
Frédéric Vigouroux
Frédéric Vigouroux Liste divers gauche
POUR MIRAMAS
  • Frédéric Vigouroux
  • Laetitia Deffobis
  • Eric Marchesi
  • Christiane Leyder
  • Christophe Caillault
  • Paulette Arnaud
  • Olivier Julien
  • Magali Nicolas
  • Daniel Higli
  • Géraldine Buti
  • Hatab Jelassi
  • Martine Arfi-Ayala
  • Jérémie Pardies
  • Fadela Aoummeur
  • Serge Cizabuiroz
  • Nadia Ali
  • Hadj Chabane
  • Anne-Marie Chayot
  • Jean-Luc Sanche
  • Maggie Acke-Melo
  • Bernard Goudilière
  • Brigitte Conté
  • Alain Senise
  • Régine Sonzogni
  • Zacharia Halidi
  • Martine Chauvin
  • Ali Bouzelmat
  • Océane Bellotto
  • Gérald Guillemont
  • Myriam Ricord
  • Hugo Caparros
  • Christine Betton-Truffert
  • Jean-Marc Raoux
  • Mado Billo
  • Ayoub Bayle
  • Olivia Cellarier
  • Richard Arnaud
Killian Santana
Killian Santana Liste du Rassemblement National
REDONNONS ESPOIR A MIRAMAS
  • Killian Santana
  • Martine Sempere
  • Kevin Jacquin
  • Laura Biscara
  • Romain Tonussi
  • Ana Magoia
  • Bruno Guiraud
  • Marie Dynoski
  • Christian Bousquet
  • Andréa Kuckwich
  • Julien Rivière
  • Christel Zobel
  • Thierry Santana
  • Sophie Rousseau
  • Jacques Lo Pinto
  • Dalanda Barry
  • Anthony Clairefond
  • Satyne Gonzalez
  • Marc Thomas
  • Eugénie Mordant
  • Thomas de Luca
  • Claire Colado
  • Clément Veronese
  • Martine Blanquet
  • Franck Duflot
  • Thi Chu
  • Jean Luc Di Domizio
  • Reine Bascoul
  • Joseph Pirga
  • Jeanne Gillet
  • Christian Franciosa
  • Annie Servier
  • Jean-Marie Garcia
  • Michelle Filipozzi
  • Guy Moulinas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Vigouroux
Frédéric Vigouroux (30 élus) Pour miramas avec frédéric vigouroux 		4 850 66,06%
  • Frédéric Vigouroux
  • Maryse Rodde
  • Gérald Guillemont
  • Anne-Marie Gachon
  • Olivier Julien
  • Laëtitia Deffobis
  • Jacques Baudoux
  • Paulette Arnaud
  • Christian Peyro
  • Anne-Marie Chayot
  • Eric Marchesi
  • Géraldine Buti
  • Serge Cizabuiroz
  • Fadela Aoummeur
  • Daniel Higli
  • Monique Trinquet
  • Hatab Jelassi
  • Martine Arfi-Ayala
  • Jérémie Pardies
  • Fernande Reynaud
  • Christophe Caillault
  • Christiane Leyder
  • Jean-Luc Sanche
  • Brigitte Conte
  • Thierry Quere
  • Maggie Acke
  • Ali Bouzelmat
  • Regine Sonzogni
  • Bernard Goudilière
  • Nadia Ali
Romain Tonussi
Romain Tonussi (3 élus) Le renouveau pour miramas 		1 411 19,22%
  • Romain Tonussi
  • Viviane Nunez
  • Nicolas, Franck Chalendar
Gérard Geron
Gérard Geron (2 élus) Miramas avec vous 		832 11,33%
  • Gérard Geron
  • Laurence Ley
Ryad Boukoffa
Ryad Boukoffa L'avenir de miramas c'est vous 		248 3,37%
Participation au scrutin Miramas
Taux de participation 45,71%
Taux d'abstention 54,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 538

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Vigouroux
Frédéric Vigouroux (28 élus) Pour miramas, avec frédéric vigouroux 		5 151 50,68%
  • Frédéric Vigouroux
  • Maryse Rodde Nee Mialon
  • Jean Guillon
  • Laëtitia Deffobis
  • Jean-Luc Sanche
  • Paulette Arnaud
  • Gérald Guillemont
  • Martine Arfi Nee Ayala
  • Jacques Baudoux
  • Marie-Pierre Vial Nee Clerc
  • Christian Peyro
  • Fadela Aoummeur
  • Gaëtan Fernandez
  • Monique Trinquet Nee Belmon
  • Daniel Higli
  • Nathalie Pisano Nee Lozano
  • Jérémie Pardies
  • Anne-Marie Chayot Nee Natoli
  • Jean-Marie Pascal
  • Fernande Reynaud Nee Frappat
  • Eric Marchesi
  • Géraldine Buti
  • Hatab Jelassi
  • Armelle Raffini Nee Lepietre
  • Olivier Julien
  • Catherine Fourment Nee Levy
  • Jerry Gruat
  • Mireille Mizoule Nee Coppin
Béatrix Espallardo
Béatrix Espallardo (5 élus) Rassemblement bleu marine pour miramas 		2 853 28,07%
  • Béatrix Espallardo
  • Ange Poggi
  • Dominique Vivet
  • Hervé Reboul
  • Johanne Alvarez
Cécile Dumas
Cécile Dumas (1 élu) Front de gauche ecologiste et citoyen 		962 9,46%
  • Cécile Dumas
Marilyne Keraudy
Marilyne Keraudy (1 élu) "une autre voie" 		797 7,84%
  • Marilyne Keraudy
François Martinez
François Martinez François martinez et son équipe "un espoir pour miramas" 		399 3,92%
Participation au scrutin Miramas
Taux de participation 64,19%
Taux d'abstention 35,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Nombre de votants 10 420

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