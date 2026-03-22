Résultat municipale 2026 à Mirambeau (17150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirambeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mirambeau, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirambeau [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel LORIAUD (14 élus) Mirambeau, tout simplement !
|293
|40,98%
|
|Gérard LECLERC (3 élus) Mirambeau d'abord
|233
|32,59%
|
|William ROBERT (2 élus) MIRAMBEAU AVENIR
|189
|26,43%
|
|Participation au scrutin
|Mirambeau
|Taux de participation
|67,19%
|Taux d'abstention
|32,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|733
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mirambeau - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel LORIAUD (Ballotage) Mirambeau, tout simplement !
|233
|34,26%
|Gérard LECLERC (Ballotage) Mirambeau d'abord
|231
|33,97%
|William ROBERT (Ballotage) MIRAMBEAU AVENIR
|216
|31,76%
|Participation au scrutin
|Mirambeau
|Taux de participation
|65,63%
|Taux d'abstention
|34,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Nombre de votants
|716
Election municipale 2026 à Mirambeau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mirambeau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mirambeau.
L'actu des élections municipales 2026 à Mirambeau
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Mirambeau
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Mirambeau s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Mirambeau avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,20%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,54% des voix. Les élections législatives à Mirambeau quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pascal Markowsky (Rassemblement National) en tête avec 47,24% au premier tour, devant Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) avec 24,75%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pascal Markowsky culminant à 54,77% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Élections municipales 2020 : la liste "Vivre A Mirambeau" majoritaire à Mirambeau
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Mirambeau. Sans aucune opposition, la liste menée par Mylène Robert a sans surprise engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Mirambeau, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Cette année, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne d'ores et déjà un début de réponse assez clair.
13:58 - Qui est encore en lice à Mirambeau pour le 2e tour de l'élection ?
La bataille électorale se poursuit donc ce dimanche, avec Gérard Leclerc, Emmanuel Loriaud et William Robert, comme le précisent les candidatures officielles au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, le bureau de vote de Mirambeau fermera ses portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales à Mirambeau la semaine dernière ?
Pour le lancement des municipales à Mirambeau, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 65,63 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Emmanuel Loriaud qui a pris la tête avec 34,26 % des bulletins valides. Dans son sillage, Gérard Leclerc a obtenu la seconde place avec 33,97 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 31,76 %, William Robert a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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