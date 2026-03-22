Résultat municipale 2026 à Mirambeau (17150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirambeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mirambeau, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirambeau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel LORIAUD
Emmanuel LORIAUD (14 élus) Mirambeau, tout simplement ! 		293 40,98%
  • Emmanuel LORIAUD
  • Nathalie Mary-Anne FUNCK
  • Frédéric DEVEDEIX
  • Mélanie RAINTEAU
  • Bernard SAVIN
  • Béatrice BOUTET
  • Cyril ROLLAND
  • Sophie Lise GODET
  • Dimitri HERAUD
  • Nelly FABREGAS-GENEAU
  • Xavier RIBOT
  • Nathalie CASSOU
  • Didier NICOLAU
  • Myriam BIRO
Gérard LECLERC
Gérard LECLERC (3 élus) Mirambeau d'abord 		233 32,59%
  • Gérard LECLERC
  • Sylvie MORGAN
  • Sébastien GRAUFEL
William ROBERT
William ROBERT (2 élus) MIRAMBEAU AVENIR 		189 26,43%
  • William ROBERT
  • Annie ANNAHEIM
Participation au scrutin Mirambeau
Taux de participation 67,19%
Taux d'abstention 32,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 733

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Charente-Maritime ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Charente-Maritime. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Mirambeau - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel LORIAUD
Emmanuel LORIAUD (Ballotage) Mirambeau, tout simplement ! 		233 34,26%
Gérard LECLERC
Gérard LECLERC (Ballotage) Mirambeau d'abord 		231 33,97%
William ROBERT
William ROBERT (Ballotage) MIRAMBEAU AVENIR 		216 31,76%
Participation au scrutin Mirambeau
Taux de participation 65,63%
Taux d'abstention 34,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 716

Villes voisines de Mirambeau

En savoir plus sur Mirambeau