Résultat de l'élection municipale 2026 à Miramont-de-Guyenne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Miramont-de-Guyenne

Le deuxième tour des élections municipales à Miramont-de-Guyenne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Noël Vacqué
Jean-Noël Vacqué Divers
Miramont, continuons à l'unisson
  • Jean-Noël Vacqué
  • Cécile Richard
  • Jérôme Cottier
  • Agnes Teyssier
  • Luc Sauve
  • Ana Cristina Mendes
  • Michel Gay
  • Hélène Sauve
  • Christophe Triquet-Sabaté
  • Nora Gallo
  • Jean-Pierre Simon
  • Estelle Frayssens
  • Jean-Pierre Personne
  • Annick Broutin-Renaud
  • Gérard Castay
  • Odile Radet
  • Frédéric Berger
  • Stéphanie Lelay
  • Didier Castanet
  • Blandine Champenois
  • Xavier Breda
  • Céléna Vicenzi
  • Jean-Marie Rebeix
  • Alice Cottier
  • Roger Frayssens
Jean-François Boulay
Jean-François Boulay Divers
MIRAMONT ENSEMBLE
  • Jean-François Boulay
  • Isabel Enriquez
  • Marc Le Blanc
  • Muriel Mensat
  • Laurent Lustenberger
  • Alicia Charlet
  • Patrice Stampetta
  • Caroline Pasquali
  • Damien Bouhouia
  • Erika Destang
  • Didier Potard
  • Magalie Gary
  • Laurent Bordin
  • Amélie Champ
  • Olivier Issartel
  • Patricia Sulble
  • Michel Gandin
  • Jeannette Guyot
  • Cédric Morazzani
  • Annie Luflade
  • Claude Etienne
  • Karine Dumait
  • Jean-Marie Multhaler
  • Sylvie de Bortoli
  • Patrick Privas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Miramont-de-Guyenne

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François BOULAY
Jean-François BOULAY (Ballotage) MIRAMONT ENSEMBLE 		556 41,80%
Jean-Noël VACQUÉ
Jean-Noël VACQUÉ (Ballotage) Miramont, continuons à l'unisson 		553 41,58%
Cédric MAUTORD
Cédric MAUTORD (Ballotage) TOUS MIRAMONTAIS 		221 16,62%
Participation au scrutin Miramont-de-Guyenne
Taux de participation 63,75%
Taux d'abstention 36,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 1 382

Source : ministère de l’Intérieur

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