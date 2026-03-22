Résultat de l'élection municipale 2026 à Miramont-de-Guyenne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Miramont-de-Guyenne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Miramont-de-Guyenne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Miramont-de-Guyenne.
L'actu des élections municipales 2026 à Miramont-de-Guyenne
16:47 - Le bilan de la dernière élection municipale à Miramont-de-Guyenne
Dans la cité de Miramont-de-Guyenne, les rapports de force politiques locaux sont encore à ce jour marqués par l'issue du dernier scrutin. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-François Boulay a terminé en tête en récoltant 45,81% des soutiens. À ses trousses, Jean-Noël Vacqué a engrangé 374 bulletins valides (34,82%). Une marge notable. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Noël Vacqué l'a finalement emporté avec 50,17% des votes, face à Jean-François Boulay s'adjugeant 571 votants (49,82%). Les voix de réserve ont joué un rôle clé, entraînant un renversement total de la situation. En dépit du fait que Jean-François Boulay a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 197 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour cette élection de 2026 à Miramont-de-Guyenne, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. L'équipe rivale se doit nécessairement d'unir plus largement aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Miramont-de-Guyenne
Le match a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Jean-Noël Vacqué et Jean-François Boulay, d'après les listes des candidats pour le second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Bien que le seuil qualificatif ait été atteint, Cédric Mautord n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la commune de Miramont-de-Guyenne permettent aux habitants de voter.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Miramont-de-Guyenne
Jean-François Boulay a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale 2026 à Miramont-de-Guyenne il y a une semaine, avec 41,80 % des voix. Ensuite, Jean-Noël Vacqué est arrivé en deuxième position avec 41,58 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Jean-François Boulay a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a marqué un léger repli de 4 points depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Cédric Mautord s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Miramont-de-Guyenne, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 36,25 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Miramont-de-Guyenne
Le deuxième tour des élections municipales à Miramont-de-Guyenne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Noël Vacqué
Divers
Miramont, continuons à l'unisson
|
|
Jean-François Boulay
Divers
MIRAMONT ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Miramont-de-Guyenne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François BOULAY (Ballotage) MIRAMONT ENSEMBLE
|556
|41,80%
|Jean-Noël VACQUÉ (Ballotage) Miramont, continuons à l'unisson
|553
|41,58%
|Cédric MAUTORD (Ballotage) TOUS MIRAMONTAIS
|221
|16,62%
|Participation au scrutin
|Miramont-de-Guyenne
|Taux de participation
|63,75%
|Taux d'abstention
|36,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Nombre de votants
|1 382
Source : ministère de l’Intérieur
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