Résultat municipale 2026 à Mirecourt (88500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mirecourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mirecourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mirecourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie BABOUHOT
Nathalie BABOUHOT (24 élus) Nathalie BABOUHOT - Mirecourt Ensemble 		1 370 72,64%
  • Nathalie BABOUHOT
  • Jérôme LABAYE
  • Nadia ROBIN
  • Daniel PERRY
  • Marine PREAUT
  • Marc BLONDELLE
  • Geneviève TOTTOLI
  • Patrice JAMIS
  • Aurélie AUDINOT
  • Salim BELAZREUK
  • Martine CLAUDON
  • Fabien MALLERET
  • Annie VOUILLON
  • Patrick CITOYEN
  • Valérie KLEIN
  • Elvan SAHAN
  • Aude LOTTE
  • Stéphane RUBIGNY
  • Elodie ROGERIE
  • Thierry MICHEL
  • Danièle CHIARAVALLI
  • Bruno WALTER
  • Valérie LAUMOND
  • Abderrahim MOURABIT
Denis GILLET
Denis GILLET (3 élus) MIRECOURT VILLE ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE 		516 27,36%
  • Denis GILLET
  • Sophie DURIEUX
  • Denis LEICK
Participation au scrutin Mirecourt
Taux de participation 63,78%
Taux d'abstention 36,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,68%
Nombre de votants 1 981

Source : ministère de l’Intérieur

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