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19:21 - Mirecourt : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Mirecourt comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 746 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 288 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 132 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,84% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 183 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 807 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 17,68%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Mirecourt manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Quel score pour le RN à Mirecourt lors des dernières élections ? Le parti nationaliste restait loin du match lors des élections municipales à Mirecourt en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 27,48% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 44,24% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 18,95% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 39,95% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 37,03% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,39% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 41,16% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Mirecourt : le point sur la participation Il y a six ans à Mirecourt, le premier tour de l'élection municipale avait vu 45,00 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 68,87 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Même si les logiques changent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 47,49 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 65,61 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 54,38 % des électeurs locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une zone assez peu mobilisée face aux moyennes nationales. En parallèle des élections municipales 2026, la valeur de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Mirecourt.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Mirecourt ? Le contexte politique de Mirecourt a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Mirecourt avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 37,03% des inscrits. Sébastien Humbert (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Mirecourt quelques semaines plus tard avec 37,39%. Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 31,57%. Mais c'est finalement Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 58,84% des suffrages exprimés.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Mirecourt demeure inclassable ou presque La physionomie politique de Mirecourt révèle une commune politiquement très disputée. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mirecourt était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 28,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 27,48%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,76% pour Emmanuel Macron, contre 44,24% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mirecourt portaient leur choix sur François-Xavier Wein (DVG) avec 23,43% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 60,05%.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Mirecourt À Mirecourt, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 28,13 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 176 210 € la même année, bien en deçà des quelque 1,30097 million d'euros (1 300 970 € très exactement) perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Mirecourt s'est établi à près de 46,83 % en 2024 (contre 21,18 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Mirecourt s'est établi à environ 812 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 721 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Mirecourt Les résultats des précédentes municipales à Mirecourt ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Yves Séjourné (Divers centre) a terminé en tête en obtenant 1 114 voix (75,98%). Deuxième, Christine Fromaigeat (Divers gauche) a rassemblé 24,01% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Yves Séjourné a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mirecourt, ce décor sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.