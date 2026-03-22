Résultat municipale 2026 à Mirepoix (09500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirepoix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mirepoix, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirepoix [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie DILLON (18 élus) BATIR ENSEMBLE L'AVENIR
|984
|52,31%
|
|Xavier CAUX (5 élus) ENSEMBLE, AGISSONS
|757
|40,24%
|
|Christophe SACCHETO LE CHANGEMENT POUR MIREPOIX
|140
|7,44%
|Participation au scrutin
|Mirepoix
|Taux de participation
|71,58%
|Taux d'abstention
|28,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|1 909
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mirepoix - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie DILLON (Ballotage) BATIR ENSEMBLE L'AVENIR
|863
|49,09%
|Xavier CAUX (Ballotage) ENSEMBLE, AGISSONS
|697
|39,65%
|Christophe SACCHETO (Ballotage) LE CHANGEMENT POUR MIREPOIX
|198
|11,26%
|Participation au scrutin
|Mirepoix
|Taux de participation
|67,55%
|Taux d'abstention
|32,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|1 801
Election municipale 2026 à Mirepoix [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mirepoix sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mirepoix.
L'actu des élections municipales 2026 à Mirepoix
18:35 - Le vote de Mirepoix nettement ancré à droite il y a deux ans
Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Mirepoix avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,58%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,95% des voix. Laurent Panifous (Union de la gauche) avait par la suite enlevé le premier tour des élections des députés à Mirepoix près d'un mois plus tard avec 47,99%. Michèle Alozy (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 37,35%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Panifous culminant à 58,02% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Mirepoix a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Mirepoix ?
Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Mirepoix ? À l'occasion du premier vote à l'époque, Xavier Caux a décroché la tête du classement en rassemblant 764 suffrages (54,80%). En deuxième position, Éric Fourcaud a obtenu 27,18% des votes. Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Mirepoix, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Mirepoix pour le 2e tour ?
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures officielles pour ce second tour, la liste "Le Changement Pour Mirepoix" emmenée par Christophe Saccheto, la liste "Ensemble, Agissons" emmenée par Xavier Caux et la liste "Batir Ensemble L'avenir" emmenée par Valérie Dillon sont donc alignés ce dimanche pour ce deuxième passage aux urnes. Les 2 bureaux de vote de la ville de Mirepoix sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les citoyens.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales à Mirepoix dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Mirepoix, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 32,45 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Valérie Dillon qui s'est arrogée la première place en récoltant 49,09 % des voix. Ensuite, Xavier Caux est arrivé en deuxième position avec 39,65 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 11,26 %, Christophe Saccheto s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Villes voisines de Mirepoix
- Mirepoix (09500)
- Ecole primaire à Mirepoix
- Maternités à Mirepoix
- Crèches et garderies à Mirepoix
- Classement des collèges à Mirepoix
- Salaires à Mirepoix
- Impôts à Mirepoix
- Dette et budget de Mirepoix
- Climat et historique météo de Mirepoix
- Accidents à Mirepoix
- Délinquance à Mirepoix
- Inondations à Mirepoix
- Nombre de médecins à Mirepoix
- Pollution à Mirepoix
- Entreprises à Mirepoix
- Prix immobilier à Mirepoix