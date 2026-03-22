Résultat municipale 2026 à Mirepoix (09500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirepoix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mirepoix, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mirepoix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie DILLON
Valérie DILLON (18 élus) BATIR ENSEMBLE L'AVENIR 		984 52,31%
  • Valérie DILLON
  • Pierre ALIBERT
  • Mylène ROUCH EYCHENNE
  • Cédric DARIO
  • Nelly VIVANCOS
  • Vincent VALETTE
  • Sabine LOPEZ
  • Nourredine BENALI
  • Nicole QUILLIEN
  • Christian FITE
  • Nathalie BARBIER
  • Philippe FOUBERT
  • Marina SALBY
  • Sébastien CAUBET
  • Patricia VILLARD
  • Sébastien MONFERRAN
  • Jeanne-Marie ORTIZ THALAMAS
  • Médéric MONTAGNE
Xavier CAUX
Xavier CAUX (5 élus) ENSEMBLE, AGISSONS 		757 40,24%
  • Xavier CAUX
  • Maria ALEXANDRE
  • Laurent GIROUSSE
  • Evelyne CHARRASSE
  • Dominique COUTHIER
Christophe SACCHETO
Christophe SACCHETO LE CHANGEMENT POUR MIREPOIX 		140 7,44%
Participation au scrutin Mirepoix
Taux de participation 71,58%
Taux d'abstention 28,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 1 909

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Mirepoix - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie DILLON
Valérie DILLON (Ballotage) BATIR ENSEMBLE L'AVENIR 		863 49,09%
Xavier CAUX
Xavier CAUX (Ballotage) ENSEMBLE, AGISSONS 		697 39,65%
Christophe SACCHETO
Christophe SACCHETO (Ballotage) LE CHANGEMENT POUR MIREPOIX 		198 11,26%
Participation au scrutin Mirepoix
Taux de participation 67,55%
Taux d'abstention 32,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 801

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