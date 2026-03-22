Résultat municipale 2026 à Mireval (34110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mireval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mireval, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mireval [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert ANDRÉ (17 élus) UNIR MIREVAL
|782
|39,96%
|
|Christophe DURAND (4 élus) MIREVAL, demain
|775
|39,60%
|
|Jean-François FOULQUIER (2 élus) Mireval, c'est Vous !
|400
|20,44%
|
|Participation au scrutin
|Mireval
|Taux de participation
|69,10%
|Taux d'abstention
|30,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|1 977
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mireval - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe DURAND (Ballotage) MIREVAL, demain
|759
|39,66%
|Robert ANDRÉ (Ballotage) UNIR MIREVAL
|658
|34,38%
|Jean-François FOULQUIER (Ballotage) Mireval, c'est Vous !
|497
|25,97%
|Participation au scrutin
|Mireval
|Taux de participation
|67,81%
|Taux d'abstention
|32,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|1 940
Election municipale 2026 à Mireval [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mireval sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mireval.
L'actu des élections municipales 2026 à Mireval
18:38 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Mireval ?
Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Mireval avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,54%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,66% des votes. Les élections des députés à Mireval près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Cédric Delapierre (Rassemblement National) en tête du peloton avec 52,99% au premier tour, devant Sylvain Carriere (Union de la gauche) avec 22,98%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Cédric Delapierre culminant à 61,75% des voix sur place. Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Mireval
Étudier les scores du dernier scrutin municipal à Mireval peut se révéler intéressant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christophe Durand a pris les commandes avec 56,64% des bulletins. Juste derrière, Robert André a engrangé 43,35% des voix. Cette victoire au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mireval, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité aussi écrasante représentera le principal enjeu pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales de Mireval, c'est une triangulaire qui se présente
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures pour ce second tour, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de la liste "Mireval, C'est Vous !" emmenée par Jean-François Foulquier, Robert André et sa liste "Unir Mireval" et Christophe Durand et sa liste "Mireval, Demain". À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Mireval ferment.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Dimanche dernier, c'est Christophe Durand qui a pris l'avantage en s'adjugeant 39,66 % des bulletins valides. Robert André s'est classé deuxième avec 34,38 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Christophe Durand est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 16 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, avec 25,97 %, Jean-François Foulquier a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Mireval, le vote a enregistré un taux d'abstention de 32,19 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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