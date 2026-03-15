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19:17 - Les données démographiques de Mireval révèlent les tendances électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Mireval, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 574 logements pour 3 301 habitants, la densité de la ville est de 299 hab/km². Ses 268 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 999 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 34,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 438 € par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Mireval incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Quelle influence du RN à Mireval aux municipales ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Mireval en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 36,25% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,80% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 34,53% au candidat RN au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 61,83% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 47,54% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 52,99% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier terminera en tête avec 61,75% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Sylvain Carriere.

16:58 - Quels niveaux de participation à Mireval aux dernières élections ? Pour ces municipales, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Mireval sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 43,42 % à la fin du premier tour, une abstention modeste. 1 574 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à toucher le pays. Il est en effet de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 22,77 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 46,17 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,92 %, contre 53,74 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur apparaît donc résolument comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment a voté Mireval il y a deux ans ? En juin 2024, les élections législatives à Mireval avaient favorisé Cédric Delapierre (Rassemblement National) avec 52,99% au premier tour, devant Sylvain Carriere (Union de la gauche) avec 22,98%. Le second round n'a pas changé grand chose, Cédric Delapierre culminant à 61,75% des voix sur place. Le rendez-vous électoral des Européennes quelques semaines plus tôt à Mireval avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (47,54%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,66% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Mireval s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Pour les municipales 2026, Mireval reste un territoire arrimé à le RN Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Mireval soutenaient en priorité Cédric Delapierre (RN) avec 34,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,83% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mireval quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,60%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 57,80% pour Marine Le Pen, contre 42,20% pour d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Mireval s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les électeurs de Mireval se prononceront-ils sur la question fiscale ? Avec la montée des prélèvements locaux à Mireval, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,65 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 56 000 euros environ. Un montant loin des quelque 972 700 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Mireval a évolué pour se fixer à un peu moins de 45,00 % en 2024 (contre 20,75 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Mireval s'est établi à 978 euros en 2024 contre 894 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Mireval Il peut se révéler instructif d'examiner les scores des dernières municipales à Mireval. À l'occasion du premier vote à l'époque, Christophe Durand a pris les commandes avec 56,64% des suffrages. Sur la seconde marche, Robert André a capté 43,35% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Mireval, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.