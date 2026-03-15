Résultat municipale 2026 à Mireval (34110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mireval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mireval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mireval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DURAND
Christophe DURAND MIREVAL, demain 		759 39,66%
Robert ANDRÉ
Robert ANDRÉ UNIR MIREVAL 		658 34,38%
Jean-François FOULQUIER
Jean-François FOULQUIER Mireval, c'est Vous ! 		497 25,97%
Participation au scrutin Mireval
Taux de participation 67,81%
Taux d'abstention 32,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 1 940

Source : ministère de l’Intérieur

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