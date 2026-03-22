Résultat municipale 2026 à Miribel (01700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Miribel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Miribel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Miribel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie VIRICEL
Sylvie VIRICEL (24 élus) MIRIBEL AU COEUR 		1 535 39,85%
  • Sylvie VIRICEL
  • Pierre LAIGLE
  • Angélique MERLE
  • Marc BORJON
  • Patricia DRAI
  • Georges BAULMONT
  • Marie-Chantal JOLIVET
  • Alain IRVAZIAN
  • Guylène MATILE CHANAY
  • Thomas ROUSSEL
  • Fatima-Zahra BARRAGO
  • Nicolas VANEL
  • Charlotte RENOUF
  • Alain MICHNICK
  • Kedidja BERRE
  • Philippe PUEYO
  • Aline BEL
  • Christian LE
  • Anne LAIGLE
  • Adrien DE MESTER
  • Mélanie DENIZOT
  • Edouard SALZE
  • Charlène AUZANNE
  • Lionel THOLON
Jérôme BOYET
Jérôme BOYET (6 élus) MIRIBEL C'EST VOUS 		1 466 38,06%
  • Jérôme BOYET
  • Zelika SASSI
  • Benjamin PAYET
  • Sandrine VITTET
  • Daniel GOSTANIAN
  • Sandra ECK
Tanguy NAZARET
Tanguy NAZARET (2 élus) Miribel, responsable et ambitieuse 		472 12,25%
  • Tanguy NAZARET
  • Josiane BOUVIER
Nathalie DESCOURS
Nathalie DESCOURS (1 élu) CAP SUR DEMAIN - MIRIBEL - LE MAS RILLIER - LES ECHETS 		379 9,84%
  • Nathalie DESCOURS
Participation au scrutin Miribel
Taux de participation 53,75%
Taux d'abstention 46,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 3 920

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ain ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Ain. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Miribel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie VIRICEL
Sylvie VIRICEL (Ballotage) MIRIBEL AU COEUR 		1 503 38,64%
Jérôme BOYET
Jérôme BOYET (Ballotage) MIRIBEL C'EST VOUS 		1 076 27,66%
Tanguy NAZARET
Tanguy NAZARET (Ballotage) Miribel, responsable et ambitieuse 		665 17,10%
Nathalie DESCOURS
Nathalie DESCOURS (Ballotage) CAP SUR DEMAIN - MIRIBEL - LE MAS RILLIER - LES ECHETS 		646 16,61%
Participation au scrutin Miribel
Taux de participation 54,71%
Taux d'abstention 45,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 3 989

Villes voisines de Miribel

En savoir plus sur Miribel