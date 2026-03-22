Résultat municipale 2026 à Miribel (01700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Miribel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Miribel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Miribel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie VIRICEL (24 élus) MIRIBEL AU COEUR
|1 535
|39,85%
|
|Jérôme BOYET (6 élus) MIRIBEL C'EST VOUS
|1 466
|38,06%
|
|Tanguy NAZARET (2 élus) Miribel, responsable et ambitieuse
|472
|12,25%
|
|Nathalie DESCOURS (1 élu) CAP SUR DEMAIN - MIRIBEL - LE MAS RILLIER - LES ECHETS
|379
|9,84%
|
|Participation au scrutin
|Miribel
|Taux de participation
|53,75%
|Taux d'abstention
|46,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|3 920
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Miribel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie VIRICEL (Ballotage) MIRIBEL AU COEUR
|1 503
|38,64%
|Jérôme BOYET (Ballotage) MIRIBEL C'EST VOUS
|1 076
|27,66%
|Tanguy NAZARET (Ballotage) Miribel, responsable et ambitieuse
|665
|17,10%
|Nathalie DESCOURS (Ballotage) CAP SUR DEMAIN - MIRIBEL - LE MAS RILLIER - LES ECHETS
|646
|16,61%
|Participation au scrutin
|Miribel
|Taux de participation
|54,71%
|Taux d'abstention
|45,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|3 989
Election municipale 2026 à Miribel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Miribel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Miribel.
L'actu des élections municipales 2026 à Miribel
18:35 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Miribel
Au printemps 2024, les élections législatives à Miribel avaient favorisé Andréa Kotarac (Rassemblement National) avec 32,69% au premier tour, devant Maxime Meyer (Union de la gauche) avec 30,04%. C'est pourtant Romain Daubié (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 62,63% des suffrages exprimés. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Miribel avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (29,65%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,24% des voix. Le panorama politique de Miribel a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Une majorité Divers droite issue des résultats de l'élection de 2020 à Miribel
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Miribel s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Pierre Gaitet (Divers droite) a décroché la première place en totalisant 46,77% des voix. Derrière, Sylvie Viricel (Divers gauche) a rassemblé 35,07% des voix. Un large écart. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Pierre Gaitet l'a finalement emporté avec 50,72% des suffrages, face à Sylvie Viricel avec 1 038 électeurs inscrits (37,85%) et Nathalie Descours obtenant 313 électeurs (11,41%). La logique a été respectée avec un écart qui s'est creusé, aboutissant à un résultat sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié du report de votes des listes de droite éliminées, engrangeant 108 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - À Miribel, Nathalie Descours, Jérôme Boyet et les autres qualifiés s'affrontent ce dimanche
Le choix final se joue donc ce dimanche entre Nathalie Descours sous l'étiquette LDVC ("Cap Sur Demain - Miribel - Le Mas Rillier - Les Echets"), Jérôme Boyet sous l'étiquette LDIV ("Miribel C'est Vous"), Sylvie Viricel (LDIV) et sa liste "Miribel Au Coeur" et Tanguy Nazaret avec la liste "Miribel, Responsable Et Ambitieuse" (LDVD), comme l'indique la liste des candidats au second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'heure de fermeture des 6 bureaux de vote de Miribel a été fixée à 18 heures.
11:59 - Sylvie Viricel, Jérôme Boyet et Tanguy Nazaret forment le trio de tête à Miribel
A l'ouverture de l'élection municipale à Miribel, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a mobilisé 54,71 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Sylvie Viricel qui a pris la tête en récoltant 38,64 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jérôme Boyet a obtenu la seconde place avec 27,66 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Une belle revanche pour Sylvie Viricel qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 3,57 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Tanguy Nazaret, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Nathalie Descours, avec la nuance Divers centre, a obtenu 16,61 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Villes voisines de Miribel
- Miribel (01700)
- Ecole primaire à Miribel
- Maternités à Miribel
- Crèches et garderies à Miribel
- Classement des collèges à Miribel
- Salaires à Miribel
- Impôts à Miribel
- Dette et budget de Miribel
- Climat et historique météo de Miribel
- Accidents à Miribel
- Délinquance à Miribel
- Inondations à Miribel
- Nombre de médecins à Miribel
- Pollution à Miribel
- Entreprises à Miribel
- Prix immobilier à Miribel