Résultat municipale 2026 à Misson (40290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Misson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Misson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Misson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Céline BACQUE
Céline BACQUE (12 élus) Vivre Misson avec vous 		268 56,07%
  • Céline BACQUE
  • Patrick GRESSIN
  • Dominique BARUCQ BARANGON
  • Hervé DARRIGADE
  • Nicole POULITOU SAGUEZ
  • Lilian LARTIGAU
  • Marie-Hélène SAGET
  • Marc CAZENAVE
  • Jennifer CHEVALIER LABORDE
  • Sebastien HONTARREDE
  • Stephanie GUICHEMERRE
  • Jean-Jacques LAFOURCADE
Franck BADETS
Franck BADETS (3 élus) ENSEMBLE POUR MISSON 		210 43,93%
  • Franck BADETS
  • Charline CLAVÉ
  • Selio LOURENÇO
Participation au scrutin Misson
Taux de participation 77,02%
Taux d'abstention 22,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 496

Source : ministère de l’Intérieur

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