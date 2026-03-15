En direct

19:18 - Démographie et politique à Misson, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Misson comme dans toute la France. Avec une population de 834 habitants répartis dans 379 logements, ce village présente une densité de 57 habitants par km². Ses 47 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 242 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,18%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 44,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 52,07% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 391,97 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Misson, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Où en est le RN à Misson aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Misson en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 24,68% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 48,66% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 22,93% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Misson comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 29,79% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 35,37% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,69% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Misson très mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élection municipale à Misson, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. L'abstention s'élevait à 47,08 % pour le premier tour des élections de 2020 (en deçà de la moyenne nationale) alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison de l'épidémie de Covid-19. Les municipales sont en effet, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 19,18 % dans la ville (et donc 80,82 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,15 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,65 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,14 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales.

15:59 - Misson : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Misson. Lors des dernières européennes, le podium à Misson s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (29,79%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,63%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,16%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Misson avaient ensuite favorisé Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 41,27% au premier tour, devant Sylvie Franceschini (Rassemblement National) avec 35,37%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Boris Vallaud culminant à 56,31% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Misson était inclassable sur l'échiquier politique Globalement, le paysage électoral fait de Misson un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Misson était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 24,68% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 20,89%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,34% pour Emmanuel Macron, contre 48,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Misson accordaient leurs suffrages à Boris Vallaud (Nupes) avec 41,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,12% des suffrages.

12:58 - La commune de Misson a généralement augmenté les impôts locaux Sur le plan de la fiscalité locale de Misson, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 493 euros en 2024 (dernières données en date) contre 349 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à environ 28,45 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 2 400 euros en 2024, contre 68 310 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 10,59 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés lors de la dernière municipale à Misson Qui avait gagné les élections municipales il y a six ans à Misson ? Notons que les électeurs avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée, avec uniquement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, Hervé Darrigade a recueilli le plus de votes avec 306 soutiens (97,14%). Ensuite, Severine Darracq a obtenu 305 bulletins valides (96,82%). Les résultats très serrés témoignaient d'un choix partagé parmi les électeurs. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections 2026 à Misson, cette dynamique si singulière sera une fois encore observée avec intérêt. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours dans le pays.