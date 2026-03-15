Résultat de l'élection municipale 2026 à Mitry-Mory : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mitry-Mory [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mitry-Mory sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mitry-Mory.
L'actu des élections municipales 2026 à Mitry-Mory
13:09 - Municipales 2020 à Mitry-Mory : une élection pliée dès le premier round
À Mitry-Mory, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Charlotte Blandiot-Faride (Union de la gauche) a imposé son rythme en récoltant 2 864 soutiens (59,07%). Dans la position du principal opposant, Laurent Prugneau (Divers centre) a rassemblé 33,43% des votes. Ce triomphe au premier tour de Charlotte Blandiot-Faride a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Mitry-Mory, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Mitry-Mory
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, le 2nd tour avait été reporté à cause du premier confinement. Découvrez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Mitry-Mory. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Mitry-Mory. Cette page affichera les résultats à Mitry-Mory dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mitry-Mory
|Tête de listeListe
|
Laurent Prugneau
Liste divers droite
LE TEMPS D'AGIR ! MITRY-MORY 2026
|
|
Charlotte Blandiot-Faride
Liste d'union à gauche
MITRY-MORY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charlotte Blandiot-Faride (27 élus) Mitry-mory en commun
|2 864
|59,07%
|
|Laurent Prugneau (5 élus) Le temps d'agir !
|1 621
|33,43%
|
|William Gallé (1 élu) Mitry notre avenir
|363
|7,48%
|
|Participation au scrutin
|Mitry-Mory
|Taux de participation
|43,06%
|Taux d'abstention
|56,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 943
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Corinne Dupont (25 élus) Ensemble pour mitry-mory
|3 648
|52,81%
|
|Laurent Prugneau (8 élus) Nouvel r mitry mory 2014
|3 259
|47,18%
|
|Participation au scrutin
|Mitry-Mory
|Taux de participation
|62,21%
|Taux d'abstention
|37,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|7 080
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Corinne Dupont Ensemble pour mitry-mory
|2 910
|47,86%
|Laurent Prugneau Nouvel r mitry-mory 2014
|1 735
|28,54%
|Philippe Laloue Emergence 2014
|1 434
|23,58%
|Participation au scrutin
|Mitry-Mory
|Taux de participation
|55,25%
|Taux d'abstention
|44,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|6 288
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