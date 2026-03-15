Résultat de l'élection municipale 2026 à Mitry-Mory : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mitry-Mory

Tête de listeListe
Laurent Prugneau
Laurent Prugneau Liste divers droite
LE TEMPS D'AGIR ! MITRY-MORY 2026
  • Laurent Prugneau
  • Marie Sherlyne Fleurius
  • Richard Huyot
  • Fabienne Four
  • Charles Champsat
  • Alexandra Huyot
  • William Gallé
  • Blandine Lampire
  • Fabrice Jammeron
  • Muriel Boehler
  • Jean-Claude Meunier
  • Morgane Plasschaert
  • Emmanuel Vincent
  • Caroline Lecomte
  • Dominique Dony
  • Morena Boucher
  • Emmanuel Da Costa
  • Aurélie Labbez
  • Alain Lahontang
  • Alixia Da Costa
  • Sonny Secq
  • Olivia Martin
  • Hervé Lenglet
  • Sylvie Domingues
  • Yoan Do Nascimento
  • Mégane Afonso
  • André Collier
  • Sandrine Dubois
  • Fabrizio Russo
  • Cécile Lemouzy
  • Frédéric Dubois
  • Isabelle Ignatio
  • José Xavier
  • Sylvie Formentel
  • Eddy Desportes
  • Claudine Maurer
  • Gérard Gauthier
Charlotte Blandiot-Faride
Charlotte Blandiot-Faride Liste d'union à gauche
MITRY-MORY EN COMMUN
  • Charlotte Blandiot-Faride
  • Franck Sureau
  • Julie Morel
  • Mohamed Kachour
  • Mélanie Zede
  • Farid Djabali
  • Laure Greuzat
  • Abdelaziz Moussa
  • Audrey Charifi Alaoui
  • Frantz Dorlus
  • Florence Audonnet
  • Sabri Laidouni
  • Sara Houairi
  • Benoit Penez
  • Marianne Margaté
  • Malik Gueye
  • Christine Fouquet
  • Luc Marion
  • Sandrine Lemaitre
  • Smaïn Tahar
  • Catherine Amari
  • Thierry Tarquin
  • Adèle Hélène Bathossi
  • Sylvain Bernard
  • Louise Delaby
  • Sébastien Merrer
  • Adeline Houssiaux
  • Diyar Tanriverdi
  • Esther Amegah
  • Sébastien Hervy
  • Jamila Maouedj
  • Hamé Soukouna
  • Margot Valentin
  • Benjamin Girard
  • Christine Delsaux
  • Jacques Durin
  • Dorothée Topalovic

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlotte Blandiot-Faride
Charlotte Blandiot-Faride (27 élus) Mitry-mory en commun 		2 864 59,07%
  • Charlotte Blandiot-Faride
  • Mohamed Kachour
  • Julie Morel
  • Abdelaziz Moussa
  • Melanie Zede
  • Franck Sureau
  • Marianne Margaté
  • Benoit Penez
  • Laure Greuzat
  • Sylvain Bernard
  • Florence Audonnet
  • Farid Djabali
  • Catherine Amari
  • Smaïn Tahar
  • Audrey Charifi Alaoui
  • Thierry Tarquin
  • Helene Bathossi
  • Luc Marion
  • Louise Delaby
  • Malik Gueye
  • Dorothee Topalovic
  • Zakarya Arbaoui
  • Yannick Lagarto
  • Guy Daragon
  • Christine Delsaux
  • Hame Soukouna
  • Josiane Marcoud
Laurent Prugneau
Laurent Prugneau (5 élus) Le temps d'agir ! 		1 621 33,43%
  • Laurent Prugneau
  • Patricia Rubio
  • Michaël Vaqueta
  • Houria Attlane
  • Gerard Gauthier
William Gallé
William Gallé (1 élu) Mitry notre avenir 		363 7,48%
  • William Gallé
Participation au scrutin Mitry-Mory
Taux de participation 43,06%
Taux d'abstention 56,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 943

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne Dupont
Corinne Dupont (25 élus) Ensemble pour mitry-mory 		3 648 52,81%
  • Corinne Dupont
  • Franck Sureau
  • Laure Greuzat
  • Benoît Penez
  • Marianne Margate
  • Jean Pierre Bontoux
  • Charlotte Blandiot-Faride
  • Gilbert Trouillet
  • Naïma Bouadla
  • Luc Marion
  • Yannick Reis Lagarto
  • Christian Granday
  • Louise Delaby
  • Mohamed Kachour
  • Florence Audonnet
  • Jacques Durin
  • Julie Morel
  • Jean Bougeard
  • Audrey Meret
  • Farid Djabali
  • Josiane Marcoud
  • Guy Daragon
  • Claire Kahn
  • Vincent Bot
  • Dominique Duigou
Laurent Prugneau
Laurent Prugneau (8 élus) Nouvel r mitry mory 2014 		3 259 47,18%
  • Laurent Prugneau
  • Dominique Maniere
  • Philippe Laloue
  • Corinne Adamski-Caekaert
  • Gérard Gauthier
  • Farida Benmoussa
  • Sun Lay Tan
  • Isabelle Pereira
Participation au scrutin Mitry-Mory
Taux de participation 62,21%
Taux d'abstention 37,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 7 080

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne Dupont
Corinne Dupont Ensemble pour mitry-mory 		2 910 47,86%
Laurent Prugneau
Laurent Prugneau Nouvel r mitry-mory 2014 		1 735 28,54%
Philippe Laloue
Philippe Laloue Emergence 2014 		1 434 23,58%
Participation au scrutin Mitry-Mory
Taux de participation 55,25%
Taux d'abstention 44,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 6 288

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