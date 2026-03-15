Résultat municipale 2026 à Mitry-Mory (77290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mitry-Mory a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mitry-Mory, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mitry-Mory [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Charlotte BLANDIOT-FARIDE (28 élus) MITRY-MORY EN COMMUN 		3 668 60,85%
  • Charlotte BLANDIOT-FARIDE
  • Franck SUREAU
  • Julie MOREL
  • Mohamed KACHOUR
  • Mélanie ZEDE
  • Farid DJABALI
  • Laure GREUZAT
  • Abdelaziz MOUSSA
  • Audrey CHARIFI ALAOUI
  • Frantz DORLUS
  • Florence AUDONNET
  • Sabri LAIDOUNI
  • Sara HOUAIRI
  • Benoit PENEZ
  • Marianne MARGATÉ
  • Malik GUEYE
  • Christine FOUQUET
  • Luc MARION
  • Sandrine LEMAITRE
  • Smaïn TAHAR
  • Catherine AMARI
  • Thierry TARQUIN
  • Adèle Hélène BATHOSSI
  • Sylvain BERNARD
  • Louise DELABY
  • Sébastien MERRER
  • Adeline HOUSSIAUX
  • Diyar TANRIVERDI
Laurent PRUGNEAU
Laurent PRUGNEAU (7 élus) LE TEMPS D'AGIR ! MITRY-MORY 2026 		2 360 39,15%
  • Laurent PRUGNEAU
  • Marie Sherlyne FLEURIUS
  • Richard HUYOT
  • Fabienne FOUR
  • Charles CHAMPSAT
  • Alexandra HUYOT
  • William GALLÉ
Participation au scrutin Mitry-Mory
Taux de participation 51,38%
Taux d'abstention 48,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 6 160

Source : ministère de l’Intérieur

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