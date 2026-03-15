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19:21 - Mitry-Mory : municipales et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Mitry-Mory est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 20 393 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 284 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 42% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,95% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 2 458 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 12,16%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 503 euros/mois. À Mitry-Mory, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel poids pour le RN à Mitry-Mory lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Mitry-Mory il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 22,85% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 42,36% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 23,91% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 38,65% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 30,67% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,77% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 37,00% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 43,06 % de participation L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Mitry-Mory sera une variable majeure pour cette élection municipale 2026. Pour rappel, l'abstention se montait à 56,94 % lors des dernières municipales, une proportion assez classique alors que le Covid-19 bousculait la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 25,92 % des habitants en mesure de voter. Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 61,04 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 36,37 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 53,68 % d'abstention. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Mitry-Mory comme une commune marquée par l'abstention.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Mitry-Mory a-t-elle voté ? Lors des européennes, le podium à Mitry-Mory s'était figé autour de Manon Aubry (32,75%), devançant Jordan Bardella (30,67%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,55%). Ersilia Soudais (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Mitry-Mory une vingtaine de jours plus tard avec 47,73%. Agnès Laffite (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 30,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Ersilia Soudais culminant à 63,00% des voix dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 révèle ainsi que Mitry-Mory demeurait à l'époque une zone penchant fortement à gauche.

14:57 - Au regard des élections passées, Mitry-Mory reste un territoire orienté vers la gauche La synthèse des votes de 2022 dépeint Mitry-Mory comme un bastion historique de la gauche radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Mitry-Mory accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 39,11%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,64% pour Emmanuel Macron, contre 42,36% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Mitry-Mory plébiscitaient Ersilia Soudais (Nupes) avec 42,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,35%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Mitry-Mory À Mitry-Mory, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,17 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 129 100 euros environ, loin des quelque 3,79193 millions d'euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Mitry-Mory atteint désormais un peu plus de 43,44 % en 2024 (contre 25,44 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Mitry-Mory s'est établi à 1 881 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 529 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 à Mitry-Mory : une élection pliée dès le premier round À Mitry-Mory, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Charlotte Blandiot-Faride (Union de la gauche) a imposé son rythme en récoltant 2 864 soutiens (59,07%). Dans la position du principal opposant, Laurent Prugneau (Divers centre) a rassemblé 33,43% des votes. Ce triomphe au premier tour de Charlotte Blandiot-Faride a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Mitry-Mory, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.