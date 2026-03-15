Résultat municipale 2026 à Moëlan-sur-Mer (29350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moëlan-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moëlan-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moëlan-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anaëlle JOLIFF
Anaëlle JOLIFF (22 élus) Moëlan autrement 		2 063 50,06%
  • Anaëlle JOLIFF
  • Gilles JOURDAIN
  • Solène BOULENGUER
  • Christophe NOGER
  • Sylvie CORNOU
  • François PLOUËT
  • Laurence RIOUAL
  • Philippe HAREL
  • Sandrine QUENTIN
  • David LE PORT
  • Sylvie ISTA
  • Philippe BURBAN
  • Gwénaëlle BIERI
  • Mickaël GOUYEC
  • Morgane NAOUR
  • Nicolas MONFORT
  • Anne KERDELHUÉ-FURIC
  • Laurent BAHOLET
  • Armelle ROUZEVAL
  • Kévin SINIC
  • Claire BENSIMHON
  • Jean-François MELIN
Gwenaël HERROUET
Gwenaël HERROUET (7 élus) Moëlan, partageons l'avenir 		2 058 49,94%
  • Gwenaël HERROUET
  • Christelle FÉNÉON
  • Franck CHANVRIL
  • Gabrielle BOLOU
  • Xavier LE BRIS
  • Sylvie LE DOUAIRON
  • Julien DESTREMONT
Participation au scrutin Moëlan-sur-Mer
Taux de participation 63,47%
Taux d'abstention 36,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 4 264

Source : ministère de l’Intérieur

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