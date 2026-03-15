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19:17 - Moëlan-sur-Mer : élections municipales et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Moëlan-sur-Mer révèlent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 143 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,58%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 180 euros/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4858 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,12%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,20%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 27,25%, comme à Moëlan-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel score pour le RN à Moëlan-sur-Mer lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Moëlan-sur-Mer il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 18,43% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,67% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,55% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Moëlan-sur-Mer comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 26,06% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,77% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 33,69% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Moëlan-sur-Mer vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de ces municipales à Moëlan-sur-Mer, l'abstention jouera un rôle clé sur les résultats locaux. L'abstention se montait à 54,05 % pour le premier tour des élections de 2020, dans la moyenne nationale alors qu'en raison du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 22,44 % dans la ville (participation de 77,56 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 43,95 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 25,63 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,44 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, la municipalité se positionne in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Moëlan-sur-Mer ? Lors des élections européennes, le podium à Moëlan-sur-Mer s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,06%), talonnée par Raphaël Glucksmann (21,35%) et Valérie Hayer (14,88%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Moëlan-sur-Mer plébiscitaient ensuite Christian Perez (Rassemblement National) avec 28,77% au premier tour. C'est néanmoins Erwan Balanant (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 66,31% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Moëlan-sur-Mer a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Moëlan-sur-Mer : les résultats qu'il faut comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Moëlan-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Youenn Le Flao (Nupes) avec 34,41% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Erwan Balanant (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,62% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Moëlan-sur-Mer quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,75% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,53%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,33% pour Emmanuel Macron, contre 34,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Moëlan-sur-Mer se positionne comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Moëlan-sur-Mer Sur le plan de la fiscalité locale de Moëlan-sur-Mer, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 126 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 892 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 33,65 % en 2024 (contre 17,68 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 035 260 € en 2024. Un total bien loin des 2,03196 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,26 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Moëlan-sur-Mer Il peut être intéressant d'examiner les résultats de la dernière élection municipale à Moëlan-sur-Mer. Dès le dimanche du premier tour, Marie-Louise Grisel (Divers gauche) a terminé en tête en totalisant 1 230 suffrages (44,74%). Dans la position du principal opposant, Jacques Le Doze (Divers droite) a capté 38,45% des voix. Pascal Bourc'his (Divers gauche) était troisième, glanant 462 voix (16,80%). L'importante distance arrachée au départ offrait une indication forte pour la suite. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Marie-Louise Grisel l'a finalement emporté avec 1 557 bulletins (53,52%), face à Jacques Le Doze rassemblant 34,96% des électeurs inscrits et Pascal Bourc'his avec 335 bulletins (11,51%). La prime au premier s'est amplifiée, débouchant sur une victoire sans bavure et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a certainement profité du transfert des voix des listes éliminées, gagnant 327 voix supplémentaires entre les deux tours.