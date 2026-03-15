Résultat municipale 2026 à Moëlan-sur-Mer (29350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Moëlan-sur-Mer [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moëlan-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moëlan-sur-Mer, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Moëlan-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anaëlle JOLIFF (22 élus) Moëlan autrement
|2 063
|50,06%
|
|Gwenaël HERROUET (7 élus) Moëlan, partageons l'avenir
|2 058
|49,94%
|
|Participation au scrutin
|Moëlan-sur-Mer
|Taux de participation
|63,47%
|Taux d'abstention
|36,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|4 264
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Moëlan-sur-Mer [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Moëlan-sur-Mer en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Moëlan-sur-Mer
19:17 - Moëlan-sur-Mer : élections municipales et dynamiques démographiques
Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Moëlan-sur-Mer révèlent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 143 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,58%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 180 euros/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4858 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,12%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,20%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 27,25%, comme à Moëlan-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.
17:57 - Quel score pour le RN à Moëlan-sur-Mer lors des dernières élections ?
Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Moëlan-sur-Mer il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 18,43% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,67% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,55% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Moëlan-sur-Mer comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 26,06% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,77% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 33,69% le dimanche suivant.
16:58 - Les électeurs de Moëlan-sur-Mer vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Dans le cadre de ces municipales à Moëlan-sur-Mer, l'abstention jouera un rôle clé sur les résultats locaux. L'abstention se montait à 54,05 % pour le premier tour des élections de 2020, dans la moyenne nationale alors qu'en raison du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 22,44 % dans la ville (participation de 77,56 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 43,95 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 25,63 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,44 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, la municipalité se positionne in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.
15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Moëlan-sur-Mer ?
Lors des élections européennes, le podium à Moëlan-sur-Mer s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,06%), talonnée par Raphaël Glucksmann (21,35%) et Valérie Hayer (14,88%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Moëlan-sur-Mer plébiscitaient ensuite Christian Perez (Rassemblement National) avec 28,77% au premier tour. C'est néanmoins Erwan Balanant (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 66,31% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Moëlan-sur-Mer a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.
14:57 - Séquence électorale en 2022 à Moëlan-sur-Mer : les résultats qu'il faut comprendre
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Moëlan-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Youenn Le Flao (Nupes) avec 34,41% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Erwan Balanant (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,62% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Moëlan-sur-Mer quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,75% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,53%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,33% pour Emmanuel Macron, contre 34,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Moëlan-sur-Mer se positionne comme un territoire aux votes hétérogènes.
12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Moëlan-sur-Mer
Sur le plan de la fiscalité locale de Moëlan-sur-Mer, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 126 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 892 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 33,65 % en 2024 (contre 17,68 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 035 260 € en 2024. Un total bien loin des 2,03196 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,26 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Moëlan-sur-Mer
Il peut être intéressant d'examiner les résultats de la dernière élection municipale à Moëlan-sur-Mer. Dès le dimanche du premier tour, Marie-Louise Grisel (Divers gauche) a terminé en tête en totalisant 1 230 suffrages (44,74%). Dans la position du principal opposant, Jacques Le Doze (Divers droite) a capté 38,45% des voix. Pascal Bourc'his (Divers gauche) était troisième, glanant 462 voix (16,80%). L'importante distance arrachée au départ offrait une indication forte pour la suite. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Marie-Louise Grisel l'a finalement emporté avec 1 557 bulletins (53,52%), face à Jacques Le Doze rassemblant 34,96% des électeurs inscrits et Pascal Bourc'his avec 335 bulletins (11,51%). La prime au premier s'est amplifiée, débouchant sur une victoire sans bavure et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a certainement profité du transfert des voix des listes éliminées, gagnant 327 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Moëlan-sur-Mer
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, la crise du coronavirus avait entraîné le report du deuxième tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Les 7 bureaux de vote de la commune de Moëlan-sur-Mer seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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