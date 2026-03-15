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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Moigny-sur-École Dans la ville de Moigny-sur-École, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,98%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (15,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 788 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,68%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,80%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,65%), témoignent d'une population instruite à Moigny-sur-École, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Moigny-sur-École ? Le RN n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Moigny-sur-École il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 26,98% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,08% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,82% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 59,65% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,10% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 40,72% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,95% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Moigny-sur-École classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal à Moigny-sur-École avait été marqué par une abstention de 45,34 %, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 54,66 %), la pandémie du Covid-19 ayant frappé de plein fouet le vote. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 18,60 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 38,47 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,97 %, loin des 47,39 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays. À l'occasion de ces élections municipales, ce paramètre pèsera en tout cas inévitablement sur les résultats de Moigny-sur-École.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Moigny-sur-École Le scrutin des Européennes de 2024 à Moigny-sur-École avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,10%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 15,29% des votes. Les élections législatives à Moigny-sur-École quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) aux avants-postes avec 40,72% au premier tour, devant Naïma Sifer (Majorité présidentielle) avec 26,16%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 53,95% des votes sur place. La physionomie politique de Moigny-sur-École a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Moigny-sur-École ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Moigny-sur-École soutenaient en priorité Naïma Sifer (Ensemble !) avec 26,31% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,65% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Moigny-sur-École privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (29,11%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 26,98%. Lors de la finale de l'élection à Moigny-sur-École, les électeurs accordaient 53,92% pour Emmanuel Macron, contre 46,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Moigny-sur-École s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont stables à Moigny-sur-École Si l'on regarde de près la fiscalité de Moigny-sur-École, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,25 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant près de 71 600 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 472 700 € récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Moigny-sur-École s'est établi à un peu plus de 30,36 % en 2024 (contre 10,99 % en 2020). Par comparaison, la moyenne au niveau national s'établit aux alentours de 40 %. Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Moigny-sur-École a représenté 1 070 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 011 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Moigny-sur-École ? Il peut être éclairant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Moigny-sur-École. Unique liste en présence, la liste menée par Pascal Simonnot a naturellement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Moigny-sur-École, ce décor constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse particulièrement clair a déjà été donné.