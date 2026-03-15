Résultat municipale 2026 à Moigny-sur-École (91490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moigny-sur-École a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moigny-sur-École, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moigny-sur-École [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal SIMONNOT
Pascal SIMONNOT (13 élus) Agir ensemble pour Moigny 		568 69,95%
  • Pascal SIMONNOT
  • Estrela DEZERT
  • Yannick FOUCHER
  • Delphine BADLOU
  • Pascal COLINI
  • Nathalie ARRIGONI
  • Franck TAVET
  • Ghislaine LARGLANTIER-ARGENTIN
  • Sebastien BLANCHOUIN
  • Sophie CAILLOT-BELKACEM
  • Pascal AUROY
  • Véronique ROVELLA
  • Marc BOSCHER
Frédéric LEVASSOR
Frédéric LEVASSOR (2 élus) Moigny Demain 		244 30,05%
  • Frédéric LEVASSOR
  • Valérie DURAND
Participation au scrutin Moigny-sur-École
Taux de participation 74,56%
Taux d'abstention 25,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 844

Source : ministère de l’Intérieur

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