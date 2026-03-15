Résultat municipale 2026 à Moirans (38430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moirans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moirans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moirans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles JULIEN
Gilles JULIEN (23 élus) MOIRANS AUTREMENT 		1 773 51,63%
  • Gilles JULIEN
  • Christine ANGHINOLFI
  • Salim BRIKH
  • Renée VIALLE
  • Pierre-Antoine TOSI
  • Maryline CUILLIER
  • Boris BENOIT
  • Tamara NIBOUCHA
  • Laurent GARÇON
  • Maryvonne CUSSAC
  • Kader AMARI
  • Nathalie PIZZALI
  • Jérôme FAGUET
  • Nelly MATHIEU
  • Ali THOMAS
  • Claude LANIER
  • Ali ULUSOY
  • Maria SPATARO
  • Danino VIRET
  • Martine LORENZI
  • Alexandre MATT
  • Karine MILLERET
  • Christophe FELTRIN
Valérie ZULIAN
Valérie ZULIAN (4 élus) MOIRANS CONTINUONS ENSEMBLE 		1 107 32,24%
  • Valérie ZULIAN
  • Julien PARIS
  • Marie-Christine NARDIN
  • Xavier PELLAT
Christophe BOULLOUD
Christophe BOULLOUD (2 élus) L'ESSENTIEL POUR MOIRANS 		554 16,13%
  • Christophe BOULLOUD
  • Yolande Marie-Josephe PATERNOSTER
Participation au scrutin Moirans
Taux de participation 55,56%
Taux d'abstention 44,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 3 515

Source : ministère de l’Intérieur

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