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19:18 - Moirans : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quelle influence la population de Moirans exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,54% et une densité de population de 378 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4053 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,53% et d'une population étrangère de 5,18% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Moirans mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,60% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Le RN monte-t-il à Moirans ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections municipales à Moirans en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,76% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,48% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 19,26% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Moirans comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,63% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,24% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,30% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 60,37 % d'abstention à Moirans Pour cette municipale, l'abstention à Moirans sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. La fuite des électeurs s'élevait à 60,37 % pour le premier tour des élections de 2020 (un score dans la norme) alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 26,30 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Même si les dynamiques varient en fonction du type de scrutin, la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche en enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,57 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 34,18 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,54 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Moirans classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Moirans a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire très à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Moirans s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,63%), devançant Raphaël Glucksmann (15,63%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,59%). Sandrine Nosbé (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Moirans après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 33,70%. Cécile Bene (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 32,24%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sandrine Nosbé culminant à 56,70% des voix sur place.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Moirans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Moirans portaient leur choix sur Sandrine Nosbé (Nupes) avec 36,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,67%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Moirans quelques semaines plus tôt voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 27,15% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,26%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,52% pour Emmanuel Macron, contre 40,48% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Moirans laisse ainsi apparaître une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Et si l'élection à Moirans se jouait sur la fiscalité ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Moirans, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,74 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 111 200 euros la même année, contre 1 453 650 € enregistrés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Moirans a évolué pour se fixer à un peu plus de 40,12 % en 2024 (contre 24,22 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Moirans a atteint environ 1 108 euros en 2024 (contre 999 € en 2020).

11:59 - Les dernières élections à Moirans marquées par une triangulaire Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par l'issue des dernières élections en date à Moirans. Dès le premier tour, Valérie Zulian (Divers gauche) a décroché la première place en récoltant 836 soutiens (36,11%). À ses trousses, François Ferrante (Divers droite) a engrangé 33,95% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Gilles Julien (Divers droite), rassemblant 693 voix (29,93%). Ce premier verdict assez étroit instaurait de nombreuses questions pour le 2ème tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Valérie Zulian l'a finalement emporté avec 34,07% des bulletins, face à François Ferrante qui a obtenu 33,41% des électeurs et Gilles Julien obtenant 32,51% des électeurs inscrits. L'incertitude est demeurée complète, les deux rivaux se départageant dans un écart minimal. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si François Ferrante a réalisé la meilleure progression en ajoutant 72 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a certainement tiré parti des voix des listes éliminées.