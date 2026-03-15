Résultat de l'élection municipale 2026 à Moissac : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moissac

Tête de listeListe
Jules Duffaut
Jules Duffaut Liste divers droite
Un autre avenir
  • Jules Duffaut
  • Sandrine Derudder
  • Renaud Chareyre
  • Maryse Baulu
  • Jean-Yves Leteurtre
  • Martine Ferrarese
  • Antonio Teixeira
  • Véronique Series
  • Didier Simon
  • Sylvie Rappa
  • Simon Duffaut
  • Olga Simon
  • Patrick Bouriot
  • Hélène Arbia
  • Pascal Cotelle
  • Christine Hemery
  • Michel Loubatieres
  • Julie Gomila
  • Jacques Gaillac
  • Estelle Prieu
  • Philippe Miocque
  • Marie Line Schiano
  • Mickaël Lormede
  • Melyssa d'Araujo
  • Christophe Chastrusse
  • Chantal Cailliez
  • Jean-Louis Marti
  • Augusta Bouriot
  • Steven Champie
  • Mercedes Gairard
  • Philippe Marchesi
  • Eliette Delmas
  • Jean-Michel Desseaux
Séverine Laurent
Séverine Laurent Liste Divers
UNION CITOYENNE MOISSAGAISE
  • Séverine Laurent
  • Francis Fraunié
  • Jeannette Estève
  • Philippe Fargues
  • Françoise Roch
  • Rodrigue Catelain
  • Nabila Cacouch
  • Erick Tabone
  • Joëlle Guiserix
  • Manuel Da Mota
  • Catherine Jean
  • Youssef Zaida
  • Ekaterina Davkova-Castagné
  • Bruno Pravin
  • Nathalie Simonet
  • Michel Cassignol
  • Catherine Guitard
  • Ignace Vela
  • Marion Kuras
  • Antoine Caceres
  • Marie Castro
  • Stéphane Garrigues
  • Laurence Doste
  • Quentin Ayral
  • Nicole Pagni
  • François Meston
  • Josette Dubois
  • Laurent Salgé
  • Sophie Jusmet
  • François Gilbert
  • Jacqueline Lecat
  • Mathieu Lion
  • Françoise Alleaume
Romain Lopez
Romain Lopez Liste du Rassemblement National
POUR MOISSAC GARDONS LE CAP
  • Romain Lopez
  • Any Delcher
  • Jérôme Pougnand
  • Claudine Matala
  • Claude Gauthier
  • Stéphanie Gayet
  • Luc Portes
  • Sophie Lopez
  • Gilles Benech
  • Sabine Beorchia
  • Olivier Orsel
  • Daniele Schattel
  • Philippe Garcia
  • Pierrette Esquieu
  • Jean-Christophe Thiers
  • Isabelle Clave
  • Fredéric Marchal
  • Marie-France Cabos
  • Soufiane Achchtoui
  • Marie-Line Descamps
  • Marc Teulade-Cabanes
  • Arlette Cazorla
  • Alain Reinaldos
  • Ghislaine Marty
  • Titouan Lehoucq
  • Marie Bardot
  • Baptiste Perrussot
  • Reine-Claude Ortalo
  • Philémon Dessart
  • Muriel Salvador
  • Patrick Mougenot
  • Sofia Ben Othman
  • Laurent Trouvé
  • Josiane Mouillerac
  • Alain Chazarenc
Estelle Hemmami
Estelle Hemmami Liste d'union à gauche
MOISSAC, FIER.E.S ET SOLIDAIRES
  • Estelle Hemmami
  • Alexandre Capoulade
  • Florence Lagarrigue
  • Yannick Bourg
  • Clémentine Loubignac
  • Guy Ena
  • Marie Cavalié
  • Jean-Claude Lorenzo
  • Nicole Shaker
  • Philippe Guirbal
  • Emmanuelle Lereuil
  • Thierry Violle
  • Chantal Fraïsse
  • Jean-François Darnaud
  • Sylvie Lascombe
  • Marwan Noua
  • Fabienne Meilhan
  • Michel Gendré
  • Jacqueline Ghisolfi
  • Ignat Bonchev
  • Marcelle Chauve
  • Pierre Brasseur
  • Amandine Boero
  • Raymond Boursiac
  • Anne-Marie Huet
  • Jean Paul Valentin
  • Dominique Trolonge
  • Yves Soula
  • Andrée Lignon
  • Jacques Laporte
  • Martine Lavergne
  • André Massol
  • Marie Dourlent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain Lopez
Romain Lopez (27 élus) Retrouvons moissac 		2 989 62,45%
  • Romain Lopez
  • Any Delcher
  • Jérôme Pougnand
  • Claudine Matala
  • Pierre Puchouau
  • Stephanie Gayet
  • Guy Lourmède
  • Sophie Lopez
  • Jean-Christophe Thiers
  • Daniele Schattel
  • Soufiane Achchtoui
  • Pierrette Esquieu
  • Georges Segard
  • Nicole Laffineur
  • Philippe Lerminez
  • Marie-Line Descamps
  • Luc Portes
  • Anne- Marie Dupont
  • Philippe Garcia
  • Jessie Cotinet
  • Michel Albergucci
  • Danièle Papuga
  • Bernard Mouillerac
  • Arlette Cazorla
  • Frederic Genries
  • Laureen Gonzalez
  • Robert Pomarede
Estelle Hemmami
Estelle Hemmami (6 élus) Territoires et moissac solidaires 		1 797 37,54%
  • Estelle Hemmami
  • Franck Bousquet
  • Marie Cavalié
  • Robert Duparc
  • Caroline Alauzet
  • Jean-Claude Lorenzo
Participation au scrutin Moissac
Taux de participation 57,79%
Taux d'abstention 42,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 049

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain Lopez
Romain Lopez Retrouvons moissac 		1 947 47,02%
Estelle Hemmami
Estelle Hemmami Territoires et moissac solidaires 		956 23,09%
Maryse Baulu
Maryse Baulu Unis pour moissac 		542 13,09%
Gérard Valles
Gérard Valles Moissac naturellement 		402 9,71%
Maïte Garrigues
Maïte Garrigues Ensemble dynamisons moissac 		293 7,07%
Participation au scrutin Moissac
Taux de participation 49,22%
Taux d'abstention 50,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 301

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Henryot
Jean-Michel Henryot (24 élus) Avec vous pour moissac 		2 616 41,72%
  • Jean-Michel Henryot
  • Colette Rollet
  • Daniel Botta
  • Maïté Garrigues
  • Michel Cassignol
  • Maryse Baulu
  • Maurice Andral
  • Fabienne Maerten
  • Jean-Luc Henryot
  • Muriel Benech
  • Daniel Calvi
  • Sabine Augé
  • Pierre Fontanie
  • Michèle Ajello Dugué
  • Mathieu Richard
  • Christine Hemery
  • Jean-Luc Garrigues
  • Pierrette Esquieu
  • Michel Pirame
  • Eliette Delmas
  • Jérome Valette
  • Fabienne Gasc
  • Aïzen Aboua
  • Anne-Marie Saury
Pierre Guillamat
Pierre Guillamat (4 élus) Moissac avenir pierre guillamat 		1 533 24,45%
  • Pierre Guillamat
  • Marie Castro
  • Gilles Benech
  • Valérie Clarmont
Jean-Paul Nunzi
Jean-Paul Nunzi (3 élus) Libres et ensemble 		1 380 22,01%
  • Jean-Paul Nunzi
  • Martine Damiani
  • Gérard Valles
Patrice Charles
Patrice Charles (2 élus) Moissac bleu marine 		740 11,80%
  • Patrice Charles
  • Marie-Claude Dulac
Participation au scrutin Moissac
Taux de participation 72,33%
Taux d'abstention 27,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 6 485

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Henryot
Jean-Michel Henryot Avec vous pour moissac 		1 856 31,11%
Pierre Guillamat
Pierre Guillamat Moissac avenir pierre guillamat 		1 504 25,21%
Jean-Paul Nunzi
Jean-Paul Nunzi Libres et ensemble 		1 420 23,80%
Patrice Charles
Patrice Charles Moissac bleu marine 		1 185 19,86%
Participation au scrutin Moissac
Taux de participation 69,26%
Taux d'abstention 30,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,99%
Nombre de votants 6 213

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