Résultat de l'élection municipale 2026 à Moissac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Moissac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Moissac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moissac.
L'actu des élections municipales 2026 à Moissac
13:09 - Le bilan des dernières élections à Moissac
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le verdict du dernier scrutin communal à Moissac. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Romain Lopez (Rassemblement National) a viré en tête en totalisant 47,02% des bulletins. Derrière, Estelle Hemmami (Divers gauche) a capté 956 voix (23,09%). Le trio de tête a été complété par Maryse Baulu (Divers droite), s'adjugeant 542 électeurs (13,09%). Une marge significative. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Romain Lopez l'a finalement emporté avec 2 989 suffrages (62,45%), face à Estelle Hemmami avec 37,54% des votants. L'avance de départ s'est consolidée et encore renforcée, menant à une victoire nette et indiscutable. Romain Lopez a probablement pu profiter du report de voix des électeurs Divers droite, récupérant 1 042 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Moissac ?
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Moissac de se prononcer sur la manière dont est gérée leur commune. À Moissac comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Romain Lopez, qui a gagné la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Moissac est mise à disposition ci-dessous. Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Moissac sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. La diffusion des résultats à Moissac débutera sur cette page à 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moissac
|Tête de listeListe
|
Jules Duffaut
Liste divers droite
Un autre avenir
|
|
Séverine Laurent
Liste Divers
UNION CITOYENNE MOISSAGAISE
|
|
Romain Lopez
Liste du Rassemblement National
POUR MOISSAC GARDONS LE CAP
|
|
Estelle Hemmami
Liste d'union à gauche
MOISSAC, FIER.E.S ET SOLIDAIRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Romain Lopez (27 élus) Retrouvons moissac
|2 989
|62,45%
|
|Estelle Hemmami (6 élus) Territoires et moissac solidaires
|1 797
|37,54%
|
|Participation au scrutin
|Moissac
|Taux de participation
|57,79%
|Taux d'abstention
|42,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 049
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Romain Lopez Retrouvons moissac
|1 947
|47,02%
|Estelle Hemmami Territoires et moissac solidaires
|956
|23,09%
|Maryse Baulu Unis pour moissac
|542
|13,09%
|Gérard Valles Moissac naturellement
|402
|9,71%
|Maïte Garrigues Ensemble dynamisons moissac
|293
|7,07%
|Participation au scrutin
|Moissac
|Taux de participation
|49,22%
|Taux d'abstention
|50,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 301
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Henryot (24 élus) Avec vous pour moissac
|2 616
|41,72%
|
|Pierre Guillamat (4 élus) Moissac avenir pierre guillamat
|1 533
|24,45%
|
|Jean-Paul Nunzi (3 élus) Libres et ensemble
|1 380
|22,01%
|
|Patrice Charles (2 élus) Moissac bleu marine
|740
|11,80%
|
|Participation au scrutin
|Moissac
|Taux de participation
|72,33%
|Taux d'abstention
|27,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|6 485
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Henryot Avec vous pour moissac
|1 856
|31,11%
|Pierre Guillamat Moissac avenir pierre guillamat
|1 504
|25,21%
|Jean-Paul Nunzi Libres et ensemble
|1 420
|23,80%
|Patrice Charles Moissac bleu marine
|1 185
|19,86%
|Participation au scrutin
|Moissac
|Taux de participation
|69,26%
|Taux d'abstention
|30,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,99%
|Nombre de votants
|6 213
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