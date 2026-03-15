Résultat de l'élection municipale 2026 à Moissac : les infos en direct

Programme de Estelle Hemmami à Moissac (MOISSAC, FIER.E.S ET SOLIDAIRES)

Engagement pour Moissac

La liste Moissac, Fier-e-s et Solidaires se présente comme une union de la gauche, rassemblant divers partis et citoyens engagés. Leur objectif est de construire une ville plus juste, plus sûre et plus solidaire pour tous ses habitants. Avec une équipe déterminée, ils souhaitent redonner à Moissac une direction claire et positive.

Protection du pouvoir d'achat

Face à la hausse des prix, la liste s'engage à protéger le pouvoir d'achat des familles, des jeunes et des seniors. Ils proposent la mise en place d'un bouclier municipal pour limiter l'impact des coûts sur les citoyens. Cette initiative vise à faire de la commune un rempart contre les difficultés économiques sans imposer de charges supplémentaires.

Accès à la santé

Améliorer l'accès à la santé est une priorité pour la liste, qui prévoit de recruter de nouveaux médecins et de répondre aux fermetures d'urgences. Ils souhaitent promouvoir une santé fondée sur la prévention et le respect, tout en veillant à protéger l'ensemble de la population sans stigmatisation. Cette approche vise à garantir des soins de qualité pour tous les habitants de Moissac.

Démocratie participative

La liste propose de mettre en place une véritable démocratie participative, où les habitants seront associés aux décisions municipales. Cela inclut la création de commissions ouvertes et des projets de quartier financés par un budget dédié. Cette initiative vise à renforcer l'implication des citoyens dans la gestion de leur ville et à favoriser un dialogue constructif avec les élus.