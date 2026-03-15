Résultat de l'élection municipale 2026 à Moisselles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Moisselles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Moisselles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moisselles.
L'actu des élections municipales 2026 à Moisselles
17:20 - À quel niveau se situe la participation électorale à Moisselles ?
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 297 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Moisselles, correspondant à un taux de participation de 35,91 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 681 personnes qui ont voté au premier tour, soit 79,93 % de participation. Quoique ces élections nationales soient de nature distincte en comparaison des élections locales, les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. La participation aux législatives, établie pour sa part à 52,97 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 73,67 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 57,13 %. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une commune relativement attachée au vote par rapport au reste de la France. En marge de ces municipales 2026, le niveau de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Moisselles.
15:59 - Moisselles : le vote des électeurs l'année de la dissolution
David Quentin (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Moisselles après la dissolution de 2024 avec 42,79%. Romain Eskenazi (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 25,21%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, David Quentin culminant à 52,25% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,79%). Le contexte politique de Moisselles a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Pour les municipales 2026, Moisselles reste un territoire orienté vers le centre
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Moisselles plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 25,45% des inscrits, devant Marine Le Pen qui obtenait 24,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,64% pour Emmanuel Macron, contre 45,36% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Moisselles portaient leur choix sur Dominique Da Silva (Ensemble !) avec 26,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Dominique Da Silva virant de nouveau en tête avec 57,03% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Moisselles s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Moisselles à l'approche des municipales 2026 ?
Du côté de la fiscalité de Moisselles, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 913 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 062 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 37,76 % en 2024 (contre près de 16,65 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 5 190 € de recettes en 2024, loin des quelque 208 500 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 11,61 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Le résultat de la liste "Unis Pour Moisselles" à la municipale de 2020 à Moisselles
À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Moisselles, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Véronique Ribout a logiquement obtenu 280 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Moisselles, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux après cette élection sans véritable concurrence. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne certainement d'ores et déjà une première réponse.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Moisselles
Ce dimanche 15 mars 2026, les 843 électeurs de Moisselles sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Il convient de souligner que le bureau de vote de la ville de Moisselles fermera à 20 h en prévision du dépouillement. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Moisselles dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moisselles
|Tête de listeListe
|
Véronique Ribout
Divers
UNIS POUR MOISSELLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Ribout (15 élus) Unis pour moisselles
|280
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Moisselles
|Taux de participation
|35,91%
|Taux d'abstention
|64,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|297
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Ribout (14 élus) Ensemble vivons moisselles
|400
|85,47%
|
|Annie Schmitt (1 élu) M.l.e.f annie schmitt 2014
|68
|14,52%
|
|Alexis Demaie Ambition pour moisselles
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Moisselles
|Taux de participation
|72,05%
|Taux d'abstention
|27,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|21,08%
|Nombre de votants
|593
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