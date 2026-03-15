Résultat de l'élection municipale 2026 à Moisselles : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moisselles

Tête de listeListe
Véronique Ribout
Véronique Ribout Divers
UNIS POUR MOISSELLES
  • Véronique Ribout
  • Jean-Pierre Lechaptois
  • Fatima Zahara Ndoye Bop
  • Louis Dumur
  • Isabelle Mahieux
  • Éric Martin
  • Annie Clemot
  • Sylvain Mauray
  • Julie Mehl
  • Stéphane Boyer
  • Clarisse Margarido
  • Alexandre Lefebvre
  • Valérie Challet
  • Mehdi Ghaouti
  • Katia Alves Ferreira
  • William Born

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Ribout
Véronique Ribout (15 élus) Unis pour moisselles 		280 100,00%
  • Véronique Ribout
  • Jean-Pierre Lechaptois
  • Agnès Bocquet
  • Sylvain Mauray
  • Brigitte Baumgarten
  • Eric Martin
  • Isabelle Mahieux
  • Victor Cardoso
  • Annie Clemot
  • Alexis Demaie
  • Soraya Belgacemi
  • Stéphane Depire
  • Clarisse Margarido
  • Guy Chemama
  • Valérie Challet
Participation au scrutin Moisselles
Taux de participation 35,91%
Taux d'abstention 64,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 297

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Ribout
Véronique Ribout (14 élus) Ensemble vivons moisselles 		400 85,47%
  • Véronique Ribout
  • Dominique Da Silva
  • Sylvaine Babouillard
  • Jean-Pierre Lechaptois
  • Agnès Bocquet
  • Sylvain Mauray
  • Annie Clemot
  • Eric Martin
  • Brigitte Baumgarten
  • Laurent Aubry
  • Isabelle Mahieux
  • Guy Chemama
  • Stéphanie Wanquetin
  • Stéphane Depire
Annie Schmitt
Annie Schmitt (1 élu) M.l.e.f annie schmitt 2014 		68 14,52%
  • Annie Schmitt
Alexis Demaie
Alexis Demaie Ambition pour moisselles 		0 0,00%
Participation au scrutin Moisselles
Taux de participation 72,05%
Taux d'abstention 27,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 21,08%
Nombre de votants 593

Villes voisines de Moisselles

En savoir plus sur Moisselles