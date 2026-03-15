Résultat de l'élection municipale 2026 à Moissy-Cramayel : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moissy-Cramayel

Tête de listeListe
Tourya Bami
Tourya Bami Liste Divers
NOTRE PARTI C'EST MOISSY
  • Tourya Bami
  • Sébastien Régis
  • Nathalie Lhomme
  • Abbes Bady
  • Kahina Habchi
  • Djamel Baou
  • Aïcha Huon
  • Gilles Gabreau
  • Sandrine Pautrat Gaillard
  • Abdelmajid Mâmmar
  • Lise Edwards
  • Ivano Gualtieri
  • Faïsa Ben-Zyane
  • Didier Delasalle
  • Célia Delasalle
  • Patrick Seng
  • Maria Amélia Vaz Afonso
  • Francis Dominguez Garcia
  • Sophia Bady
  • Gopalsamy Ragaven
  • Nathalie Bonelli Delassale
  • Ahmed Otsmane
  • Annie Murelli Bonelli
  • Achille-Alexandre Youetto
  • Audrey Samson
  • Bakary Cissoko
  • Loanna Seng
  • Pierre Bonelli
  • Julie Marius Le Prince
  • Jean-Michel Nissen
  • Sarah Oueghlani
  • Frédéric Nollet
  • Claire Jean-Louis
Line Magne
Line Magne Liste d'union à gauche
MOISSY POUR TOUS
  • Line Magne
  • Julien Beraud
  • Stéphanie Le Meur
  • Khalidou Gueye
  • Carole Moïse
  • Abdelaziz Abderrahmane
  • Betty Chappe
  • Philippe Delpy
  • Elzbieta Tirloy
  • Quentin Demon
  • Valérie Reganha
  • Marc Maliszewicz
  • Patricia Kevorkoff
  • Hervé Racine
  • Nathalie Soudé
  • Julien Kaouane
  • Elodie Ferrario
  • Olivier Canard
  • Sylvie Pelca
  • Murphy Fumu
  • Natacha Riodin
  • Christophe Soyer
  • Marion Alapetite
  • Fabien Michel
  • Julie Lépicier
  • Eddy Marie-Sainte
  • Betty Eyamo
  • David Serer
  • Souad Hamel
  • Claude Fourny
  • Olivia Bourechide
  • Andreas Gauthier Mongeot
  • Nacira Mame
  • Yves Collet
  • Corinne March
Julie Garnier
Julie Garnier Liste de La France insoumise
MOISSY POPULAIRE
  • Julie Garnier
  • Moussa Baradji
  • Virginie Chauvin
  • Frank Emrich
  • Fleur Mélissa Gomado
  • Etienne Pailler
  • Sybile Firpion
  • Tommy Baseya Ndombe
  • Saliha Guediri Brahimi
  • Hedi Elhaddad
  • Cécile Bleuse
  • Yassine Zahri
  • Elsa Espenel
  • Issa Nauzeer
  • Fatma Okbani
  • Franck Guerin
  • Michèle Allouche
  • Modeste Biampamba
  • Malika Khela
  • Nori Ramdani
  • Soraya Bouteldja
  • Doumbé Doucoure
  • Sonia Acef
  • Abdoul-Karim Traoré
  • Gülcan Al Sid Chikh
  • Abdelaziz Amouhal
  • Fatou Gueye
  • Emmanuel Le Bellego
  • Alice Chomicki
  • Hamed Khaber
  • Bernadette Mayukula
  • Lucas Bazin
  • Rabia Zahri
  • Oswald Yagoubi
  • Isabelle Thibaud
Nicolas Couteau
Nicolas Couteau Liste Divers
Réunis pour Moissy
  • Nicolas Couteau
  • Nadine Umba-Okako
  • Christian Duez
  • Sophie Blanchard
  • Thierry Vuillaume
  • Gervia Bekoundou
  • Nicolas Dreux
  • Sandrine Riou
  • Pascal Hervé
  • Laetitia Boulain
  • Cyril Le Port
  • Vanessa Tran
  • Marc Meurant
  • Marie Bourgeat
  • Christian Hingue
  • Trecy Kasindu
  • Jean-Christian Kaï Guengba
  • Christiane Tournaille
  • Vincent Raulet
  • Céline Guerriero
  • Max Andolo Dingome
  • Christelle Beniattou
  • Pierre-Michel Rousseau
  • Sylvie Lechat
  • Pascal Levrot
  • Nathalie Brunet
  • José Razafindrakoto
  • Carine Da Silva Oliveira
  • Ludovic Facompré
  • Nadine Hodeyer
  • Christophe Galois
  • Thérèse Bamba
  • Joël Granier
  • Hélène Magrez
  • Thierry Empereur-Mot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Line Magne
Line Magne (26 élus) Moissy pour tous 		1 880 50,66%
  • Line Magne
  • Julien Béraud
  • Stéphanie Le Meur
  • Khalidou Mali Gueye
  • Carole Moïse
  • Abdelaziz Abderrahmane
  • Anne-Marie Démoulin
  • Patrick Necker
  • Béatrice Chappe
  • Brice Lawin
  • Antonia Pica Bergano
  • Philippe Delpy
  • Valérie Reganha
  • Julien Kaouane
  • Florence Deneux
  • Olivier Canard
  • Betty Eyamo Mbengi
  • Marc Maliszewicz
  • Natacha Riodin
  • Thierry Quiniou
  • Wahiba Afouf
  • Christophe Soyer
  • Flore Lawin
  • Didier Lambert
  • Audrey Thébault
  • Denis Kupr
Christian Duez
Christian Duez (4 élus) Unis pour moissy 		975 26,27%
  • Christian Duez
  • Tourya Bami
  • Didier Van Themsche
  • Corinne March
Frederic Wurtz
Frederic Wurtz (1 élu) Moissy autrement 		369 9,94%
  • Frederic Wurtz
Aubin David Nzouetoum
Aubin David Nzouetoum (1 élu) Moissy ensemble 		285 7,67%
  • Aubin David Nzouetoum
Herve Racine
Herve Racine (1 élu) Le nouveau moissy 		202 5,44%
  • Herve Racine
Participation au scrutin Moissy-Cramayel
Taux de participation 38,22%
Taux d'abstention 61,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 876

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Line Magne
Line Magne (23 élus) Liste d'union de la gauche - un nouvel elan pour moissy 		1 793 37,18%
  • Line Magne
  • Angelo Valerii
  • Marylin Humphrey
  • Alpha Askia
  • Stéphanie Le Meur
  • Frédéric Wurtz
  • Carole Moise
  • Jérémy Herbet
  • Anne-Marie Demoulin
  • Nicolas Couteau
  • Béatrice Chappe
  • Khalidou Gueye
  • Eduarda Pica Bergano
  • Abdelaziz Abderrahmane
  • Valérie Reganha-Carvalho
  • Fabrice Ajavon
  • Gaëlle Doree
  • Brice Lawin
  • Nadège Louvet
  • Daniel Quatrin
  • Florence Deneux
  • Jean-Michel Gumila
  • Eliane Cany
Didier Van Themsche
Didier Van Themsche (4 élus) Opposition de moissy-cramayel 		1 236 25,63%
  • Didier Van Themsche
  • Jeannine Brandy
  • Emmanuel Ferrien
  • Chantal Mascarin
Dorothée Moureaux
Dorothée Moureaux (4 élus) Un autre avenir a moissy-cramayel 		1 177 24,40%
  • Dorothée Moureaux
  • Christian Duez
  • Wahiba Afouf
  • Julien Kaouane
Pierre Durual
Pierre Durual (2 élus) Une ambition pour moissy 		616 12,77%
  • Pierre Durual
  • Anne-Marie Lantoine
Participation au scrutin Moissy-Cramayel
Taux de participation 52,31%
Taux d'abstention 47,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,22%
Nombre de votants 5 197

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Line Magne
Line Magne Liste d'union de la gauche - un nouvel elan pour moissy 		1 552 34,62%
Didier Van Themsche
Didier Van Themsche Opposition de moissy-cramayel 		1 120 24,98%
Dorothée Moureaux
Dorothée Moureaux Un autre avenir a moissy-cramayel 		1 053 23,49%
Pierre Durual
Pierre Durual Une ambition pour moissy 		757 16,88%
Participation au scrutin Moissy-Cramayel
Taux de participation 49,77%
Taux d'abstention 50,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 9,36%
Nombre de votants 4 945

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