Résultat de l'élection municipale 2026 à Moissy-Cramayel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Moissy-Cramayel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Moissy-Cramayel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moissy-Cramayel.
L'actu des élections municipales 2026 à Moissy-Cramayel
13:09 - Line Magne gagnante des dernières municipales à Moissy-Cramayel
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Moissy-Cramayel ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Line Magne (Parti socialiste) a dominé le scrutin en rassemblant 1 880 voix (50,66%). Deuxième, Christian Duez (Divers droite) a engrangé 975 votes (26,27%). Ce succès d'emblée de Line Magne a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Moissy-Cramayel, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Moissy-Cramayel
Ce dimanche 15 mars 2026, les 10 505 électeurs de Moissy-Cramayel sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En 2020, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Moissy-Cramayel. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Moissy-Cramayel sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les résultats à Moissy-Cramayel seront en ligne sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Moissy-Cramayel
|Tête de listeListe
|
Tourya Bami
Liste Divers
NOTRE PARTI C'EST MOISSY
|
|
Line Magne
Liste d'union à gauche
MOISSY POUR TOUS
|
|
Julie Garnier
Liste de La France insoumise
MOISSY POPULAIRE
|
|
Nicolas Couteau
Liste Divers
Réunis pour Moissy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Line Magne (26 élus) Moissy pour tous
|1 880
|50,66%
|
|Christian Duez (4 élus) Unis pour moissy
|975
|26,27%
|
|Frederic Wurtz (1 élu) Moissy autrement
|369
|9,94%
|
|Aubin David Nzouetoum (1 élu) Moissy ensemble
|285
|7,67%
|
|Herve Racine (1 élu) Le nouveau moissy
|202
|5,44%
|
|Participation au scrutin
|Moissy-Cramayel
|Taux de participation
|38,22%
|Taux d'abstention
|61,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 876
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Line Magne (23 élus) Liste d'union de la gauche - un nouvel elan pour moissy
|1 793
|37,18%
|
|Didier Van Themsche (4 élus) Opposition de moissy-cramayel
|1 236
|25,63%
|
|Dorothée Moureaux (4 élus) Un autre avenir a moissy-cramayel
|1 177
|24,40%
|
|Pierre Durual (2 élus) Une ambition pour moissy
|616
|12,77%
|
|Participation au scrutin
|Moissy-Cramayel
|Taux de participation
|52,31%
|Taux d'abstention
|47,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,22%
|Nombre de votants
|5 197
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Line Magne Liste d'union de la gauche - un nouvel elan pour moissy
|1 552
|34,62%
|Didier Van Themsche Opposition de moissy-cramayel
|1 120
|24,98%
|Dorothée Moureaux Un autre avenir a moissy-cramayel
|1 053
|23,49%
|Pierre Durual Une ambition pour moissy
|757
|16,88%
|Participation au scrutin
|Moissy-Cramayel
|Taux de participation
|49,77%
|Taux d'abstention
|50,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|9,36%
|Nombre de votants
|4 945
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