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19:17 - Les données démographiques de Molières-sur-Cèze révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Molières-sur-Cèze, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 007 logements pour 1 187 habitants, la densité de la commune est de 136 hab/km². Avec 77 entreprises, Molières-sur-Cèze se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 12,47% des résidents sont des enfants, et 15,75% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 24,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 657,10 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Molières-sur-Cèze, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs de Molières-sur-Cèze toujours plus séduits par le RN Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Molières-sur-Cèze en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 29,62% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,33% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 23,88% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le RN sécurisait 37,87% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 38,20% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 43,33% pour le RN. Il terminera avec 49,20% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Molières-sur-Cèze L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Molières-sur-Cèze constituera l'un des pivots de cette municipale. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 49,36 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 50,64 %) alors que commençait l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant fixé à 29,82 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 54,10 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 41,83 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 60,70 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une contrée frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste de la France.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Molières-sur-Cèze ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Molières-sur-Cèze accordaient leurs suffrages à Pierre Meurin (Rassemblement National) avec 43,33% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Arnaud Bord (Union de la gauche), avec 50,80%. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Molières-sur-Cèze s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,20%), en première position devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (16,30%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,49%). Le panorama politique de Molières-sur-Cèze a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Les électeurs de Molières-sur-Cèze avaient privilégié la gauche en 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Molières-sur-Cèze était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 30,10% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 29,62%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 60,33%, contre 39,67% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Molières-sur-Cèze plébiscitaient Arnaud Bord (Nupes) avec 40,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,13%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Molières-sur-Cèze s'affirme comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Les électeurs de Molières-sur-Cèze se prononceront-ils sur les impôts ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Molières-sur-Cèze, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,96 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 49 720 € la même année, loin des 216 800 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Molières-sur-Cèze atteint désormais environ 48,11 % en 2024 (contre 24,44 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Molières-sur-Cèze s'est chiffrée à 774 € en 2024 contre 593 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Molières-sur-Cèze ? La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Molières-sur-Cèze est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour, Florence Bouis a décroché la pole position en obtenant 286 voix (63,27%). Derrière, Dominique Agniel a recueilli 166 votes (36,72%). Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Molières-sur-Cèze, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour l'opposition, renverser une telle majorité représentera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.