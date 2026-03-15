Résultat municipale 2026 à Molières-sur-Cèze (30410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Molières-sur-Cèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Molières-sur-Cèze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Molières-sur-Cèze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence BOUIS
Florence BOUIS (12 élus) Molières village d'avenir 		325 55,65%
  • Florence BOUIS
  • Thierry THOMAS
  • Christel BALME
  • Abdel BELHABIB
  • Alizée NICOLAS
  • Georges VERCOUTERE
  • Martine GIOLBAS
  • Christophe AUDARD
  • Florence BERGER
  • William COSTANZO
  • Odette NAVARRO
  • Didier LECUYER
Malik BELAZZOUG
Malik BELAZZOUG (3 élus) Molières d'hier, d'aujourd'hui et de demain 		196 33,56%
  • Malik BELAZZOUG
  • Catherine RAMELLI
  • Laurent BARRAUD
Cynthia ROUSSELET
Cynthia ROUSSELET MOLIERES VIVANT 		63 10,79%
Participation au scrutin Molières-sur-Cèze
Taux de participation 63,59%
Taux d'abstention 36,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 606

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Molières-sur-Cèze