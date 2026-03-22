Résultat municipale 2026 à Moliets-et-Maa (40660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moliets-et-Maa a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moliets-et-Maa, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moliets-et-Maa [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique GRAIRE (12 élus) POUR MOLIETS, OSONS LA DIFFERENCE
|506
|52,00%
|
|Aline MARCHAND (3 élus) MOLIETS POUR TOUS
|449
|46,15%
|
|Benoît DE VALICOURT Moliets, Notre Village
|18
|1,85%
|Participation au scrutin
|Moliets-et-Maa
|Taux de participation
|75,99%
|Taux d'abstention
|24,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|1 000
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Moliets-et-Maa - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aline MARCHAND (Ballotage) MOLIETS POUR TOUS
|401
|41,09%
|Dominique GRAIRE (Ballotage) POUR MOLIETS, OSONS LA DIFFERENCE
|295
|30,23%
|Benoît DE VALICOURT (Ballotage) Moliets, Notre Village
|280
|28,69%
|Participation au scrutin
|Moliets-et-Maa
|Taux de participation
|75,89%
|Taux d'abstention
|24,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|998
Election municipale 2026 à Moliets-et-Maa [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Moliets-et-Maa sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moliets-et-Maa.
L'actu des élections municipales 2026 à Moliets-et-Maa
18:39 - Comment a voté Moliets-et-Maa il y a deux ans ?
Lors des élections européennes, le podium à Moliets-et-Maa s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (25,00%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,19%) et Raphaël Glucksmann (17,15%). Les législatives à Moliets-et-Maa provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Lionel Causse (Majorité présidentielle) en pole position avec 33,95% au premier tour, devant Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) avec 29,00%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lionel Causse culminant à 66,24% des suffrages exprimés localement. Le paysage politique de Moliets-et-Maa a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.
15:57 - Élections municipales 2020 : la victoire de Aline Marchand à Moliets-et-Maa
Les résultats des élections municipales précédentes à Moliets-et-Maa ont été très éclairants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Aline Marchand a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 435 voix (61,09%). Deuxième, Benoît De Valicourt a recueilli 38,90% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Aline Marchand a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Moliets-et-Maa, cette dynamique pose les bases. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui sont les candidats à Moliets-et-Maa pour la finale des municipales ?
Comme le précisent les candidatures pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à départager Dominique Graire, Benoît De Valicourt et Aline Marchand pour la suite ce dimanche. Le bureau de vote de la ville de Moliets-et-Maa fermera ses portes à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Aline Marchand largement en tête de l'élection municipale dimanche dernier
Lors du premier volet des municipales à Moliets-et-Maa, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 75,89 % localement. C'est Aline Marchand qui a terminé première en récoltant 41,09 % des votes. Dans son sillage, Dominique Graire s'est classé deuxième avec 30,23 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Comme il y a six ans, Aline Marchand est restée au sommet du classement, mais elle a accusé une lourde baisse avec 20 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Benoît De Valicourt est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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