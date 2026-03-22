Résultat municipale 2026 à Moliets-et-Maa (40660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moliets-et-Maa a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moliets-et-Maa, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moliets-et-Maa [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique GRAIRE
Dominique GRAIRE (12 élus) POUR MOLIETS, OSONS LA DIFFERENCE 		506 52,00%
  • Dominique GRAIRE
  • Nadine COZZO
  • Sylvain GÉRALD
  • Nathalie COUPRIT
  • Hervé BIANCHI
  • Stéphanie BORG
  • Marc PENELLA
  • Pascale JAFFARD
  • Philipp SCHNEIDER
  • Virginie POLIZZI
  • Paul BARDUSCO
  • Delphine TOMBOIS
Aline MARCHAND
Aline MARCHAND (3 élus) MOLIETS POUR TOUS 		449 46,15%
  • Aline MARCHAND
  • André MONSEIGNE
  • Corinne VERDIER-SLAWINSKI
Benoît DE VALICOURT
Benoît DE VALICOURT Moliets, Notre Village 		18 1,85%
Participation au scrutin Moliets-et-Maa
Taux de participation 75,99%
Taux d'abstention 24,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 1 000

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Moliets-et-Maa - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aline MARCHAND
Aline MARCHAND (Ballotage) MOLIETS POUR TOUS 		401 41,09%
Dominique GRAIRE
Dominique GRAIRE (Ballotage) POUR MOLIETS, OSONS LA DIFFERENCE 		295 30,23%
Benoît DE VALICOURT
Benoît DE VALICOURT (Ballotage) Moliets, Notre Village 		280 28,69%
Participation au scrutin Moliets-et-Maa
Taux de participation 75,89%
Taux d'abstention 24,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 998

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