Résultat municipale 2026 à Moliets-et-Maa (40660) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moliets-et-Maa a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moliets-et-Maa, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moliets-et-Maa [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aline MARCHAND
Aline MARCHAND MOLIETS POUR TOUS 		401 41,09%
Dominique GRAIRE
Dominique GRAIRE POUR MOLIETS, OSONS LA DIFFERENCE 		295 30,23%
Benoît DE VALICOURT
Benoît DE VALICOURT Moliets, Notre Village 		280 28,69%
Participation au scrutin Moliets-et-Maa
Taux de participation 75,89%
Taux d'abstention 24,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 998

Source : ministère de l’Intérieur

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