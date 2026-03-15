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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Moliets-et-Maa Dans la commune de Moliets-et-Maa, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Dans le village, 12,59% des résidents sont des enfants, et 32,36% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (82,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 892 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,64%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,07%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 80,21%, comme à Moliets-et-Maa, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Moliets-et-Maa ? Le RN était absent à la dernière municipale à Moliets-et-Maa en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,73% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,09% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 13,84% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Moliets-et-Maa comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 25,00% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,00% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 33,76% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Moliets-et-Maa plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Moliets-et-Maa, le nombre total de bulletins dépouillés aura un rôle pivot sur les résultats. La mobilisation atteignait 70,70 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau remarquable alors que le pays était affecté par la pandémie du Covid. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 83,31 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 57,97 % des électeurs (soit environ 697 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,90 %, bien au-delà des 54,65 % enregistrés en 2022. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Moliets-et-Maa comme une localité civiquement engagée.

15:59 - Il y a deux ans, Moliets-et-Maa a choisi la droite Lionel Causse (Ensemble !) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Moliets-et-Maa au printemps 2024 avec 33,95%. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 29,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Lionel Causse culminant à 66,24% des suffrages exprimés dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes près d'un mois plus tôt à Moliets-et-Maa avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (25,00%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 19,19% des suffrages. Le contexte politique de Moliets-et-Maa a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Moliets-et-Maa reste un territoire arrimé à le centre-droit Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Moliets-et-Maa soutenaient en priorité Lionel Causse (Ensemble !) avec 38,36% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lionel Causse virant de nouveau en tête avec 57,71% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Moliets-et-Maa qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 30,64% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 20,19%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 64,91% pour Emmanuel Macron, contre 35,09% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Moliets-et-Maa dessine une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Les contribuables de Moliets-et-Maa voteront-ils sur la fiscalité ? Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Moliets-et-Maa, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,26 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 737 300 euros environ. Un produit qui est loin des quelque 466 500 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Moliets-et-Maa s'est établi à environ 26,63 % en 2024 (contre 8,62 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Moliets-et-Maa a représenté environ 2 193 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 064 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Moliets-et-Maa ? Dans la cité de Moliets-et-Maa, les équilibres politiques locaux sont à ce jour encore façonnés par l'issue des dernières municipales en date. À l'occasion de la première consultation électorale, Aline Marchand a terminé en tête en recueillant 61,09% des suffrages. Juste derrière, Benoît De Valicourt a rassemblé 38,90% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Moliets-et-Maa, cet équilibre pose les bases. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.