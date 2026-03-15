Résultat municipale 2026 à Moncé-en-Belin (72230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moncé-en-Belin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moncé-en-Belin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moncé-en-Belin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles MESNIL
Charles MESNIL (21 élus) Moncé en Belin, notre village, notre avenir 		900 53,16%
  • Charles MESNIL
  • Oceane ARNAUD
  • Olivier GUYON
  • Chiraz FRANCHEQUEZ
  • Jean-Luc BEUCHER
  • Stephanie GLINCHE
  • Jean-Francois LAFFONT
  • Sylvie DUGAST
  • Yves-Marie BONHOMME
  • Anne PIDOUX
  • Christophe COUTABLE
  • Catherine ZUCCHETTI
  • Damien VOSSAERT
  • Aurore BLOT
  • Jean-Michel PARISOT
  • Muriel HARDOUIN
  • Claude LE BIHAN
  • Christine GALPIN
  • Franck METEYER
  • Isabelle FONTAINE
  • Kevin LEGUILLON
Thomas TESSIER
Thomas TESSIER (6 élus) AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN 		793 46,84%
  • Thomas TESSIER
  • Annie FRIMONT
  • Vincent DELAROCHE
  • Valérie DESHAIES
  • David CAZIMAJOU
  • Séverine GESBERT
Participation au scrutin Moncé-en-Belin
Taux de participation 59,14%
Taux d'abstention 40,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 1 741

Source : ministère de l’Intérieur

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