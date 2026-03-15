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19:20 - Élections municipales à Moncé-en-Belin : un éclairage démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Moncé-en-Belin, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 560 logements pour 3 699 habitants, la densité de la commune est de 211 hab par km². Avec 188 entreprises, Moncé-en-Belin permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (91,41%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 33,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 820,29 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Moncé-en-Belin incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Moncé-en-Belin Le parti à la flamme restait loin du podium lors du scrutin municipal à Moncé-en-Belin il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,10% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,63% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,17% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 47,03% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 41,85% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,89% pour le RN. Il finira avec 46,72% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Moncé-en-Belin avant 2026 En 2020, la participation à Moncé-en-Belin était allée jusqu'à 47,27 % lors du premier tour (un niveau conforme aux 44,7 % du pays). C'étaient 1 280 votants qui étaient allés voter alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 202 personnes qui ont voté au premier tour, soit 78,50 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 50,79 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,62 % au premier tour, contre 43,33 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une ville relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises. L'envie d'aller voter des électeurs de Moncé-en-Belin constituera quoi qu'il en soit une clé pour cette municipale.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Moncé-en-Belin ? Les élections des députés à Moncé-en-Belin organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Romain Lemoigne (Rassemblement National) aux avants-postes avec 41,89% au premier tour, devant Eric Martineau (Majorité présidentielle) avec 29,66%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Eric Martineau (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 53,28%. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,85%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Moncé-en-Belin : des suffrages particulièrement significatifs dans les urnes en 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Moncé-en-Belin soutenaient en priorité Bruno Pinçon (RN) avec 27,17% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,97%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Moncé-en-Belin accordaient auparavant leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,10%, devant Emmanuel Macron qui terminait à 28,62%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,37% pour Emmanuel Macron, contre 46,63% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Moncé-en-Belin laisse ainsi apparaître une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Moncé-en-Belin En matière d'impôts locaux à Moncé-en-Belin, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 781 euros en 2024 (année des dernières données) contre 761 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 45,98 % en 2024 (contre environ 24,14 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 14 940 € de recettes en 2024. Une somme loin des 698 010 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 20,02 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste Divers centre en tête à Moncé-en-Belin lors de la dernière élection Les résultats des précédentes municipales à Moncé-en-Belin ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Irène Boyer (Divers centre) a fait la course en tête en rassemblant 740 suffrages (59,01%). Deuxième, Didier Péan (Divers droite) a capté 514 votes (40,98%). Ce succès d'emblée de la candidate Divers centre a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Moncé-en-Belin, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, la minorité devra soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.