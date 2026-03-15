Résultat municipale 2026 à Monchy-Saint-Éloi (60290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monchy-Saint-Éloi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monchy-Saint-Éloi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monchy-Saint-Éloi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc BIONNE
Jean-Luc BIONNE (15 élus) POUR UN AVENIR EN COMMUN 		453 52,25%
  • Jean-Luc BIONNE
  • Samira DARDIKH
  • Romain DECORDE
  • Chloe PLESSIER
  • Herve LEGROS
  • Elisabeth FREITAS
  • Maxime TESTART
  • Dalila LARBI
  • Andre GHERARDI
  • Florence GUERLESQUIN
  • David PARENT
  • Erine BOSINO
  • Daniel FRANCOIS
  • Aurore LEONE
  • Gilles TARDIF
Alain BOUCHER
Alain BOUCHER (4 élus) LISTE D'UNION DES FORCES DE GAUCHE ET DE PROGRÈS 		414 47,75%
  • Alain BOUCHER
  • Justine FELIX
  • Aloïs CLAVIER
  • Martine DUBUISSON
Participation au scrutin Monchy-Saint-Éloi
Taux de participation 63,21%
Taux d'abstention 36,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 902

Source : ministère de l’Intérieur

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