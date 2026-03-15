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19:19 - Monchy-Saint-Éloi : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Monchy-Saint-Éloi, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 2 161 habitants répartis dans 808 logements, cette localité présente une densité de 557 habitants par km². Avec 73 entreprises, Monchy-Saint-Éloi se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,29% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,18% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,30%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 953 €/an. À Monchy-Saint-Éloi, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Monchy-Saint-Éloi Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice à la dernière élection municipale à Monchy-Saint-Éloi il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,21% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,49% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 27,41% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Monchy-Saint-Éloi comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 41,16% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,07% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 44,44% lors du vote définitif et la victoire de David Magnier.

16:58 - Monchy-Saint-Éloi : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour de municipale 2026 à Monchy-Saint-Éloi, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention était montée à 53,76 % lors du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 658 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, en pleine crise sanitaire à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 21,56 % dans la ville (participation de 78,44 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,51 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,83 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,63 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Monchy-Saint-Éloi comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Monchy-Saint-Éloi : retour sur la dernière année électorale en date La préférence des électeurs de Monchy-Saint-Éloi a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (41,16%). David Magnier (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Monchy-Saint-Éloi une vingtaine de jours plus tard avec 41,07%. Loïc Pen (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 33,76%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, David Magnier culminant à 44,44% des voix sur place.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Monchy-Saint-Éloi apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Monchy-Saint-Éloi se positionne comme une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Monchy-Saint-Éloi privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,21%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 24,19%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,49% pour Marine Le Pen, contre 46,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Monchy-Saint-Éloi accordaient leurs suffrages à Loïc Pen (Nupes) avec 36,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,87%.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Monchy-Saint-Éloi pour les municipales ? S'agissant des contributions locales à Monchy-Saint-Éloi, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 791 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 713 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 47,36 % en 2024 (contre 25,82 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 000 euros en 2024. Un total bien loin des 394 100 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 17,12 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Forces De Gauche Et De Progrès" majoritaire à Monchy-Saint-Éloi Les résultats des municipales de 2020 à Monchy-Saint-Éloi ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Sans aucune opposition, 'Forces de gauche et de progrès' a logiquement rassemblé 488 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Monchy-Saint-Éloi, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).