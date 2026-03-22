Résultat municipale 2026 à Monclar (47380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monclar a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monclar, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monclar [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis CAGNATI (13 élus) ENSEMBLE, DYNAMISONS MONCLAR
|215
|55,84%
|
|Christian VIDAL (1 élu) Ensemble, Redonnons vie à Monclar
|85
|22,08%
|
|Dominique BOUISSIERE (1 élu) MONCLAR AVEC VOUS
|85
|22,08%
|
|Participation au scrutin
|Monclar
|Taux de participation
|67,12%
|Taux d'abstention
|32,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|394
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Monclar - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis CAGNATI (Ballotage) ENSEMBLE, DYNAMISONS MONCLAR
|182
|48,28%
|Christian VIDAL (Ballotage) Ensemble, Redonnons vie à Monclar
|112
|29,71%
|Dominique BOUISSIERE (Ballotage) MONCLAR AVEC VOUS
|83
|22,02%
|Participation au scrutin
|Monclar
|Taux de participation
|67,63%
|Taux d'abstention
|32,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Nombre de votants
|397
Election municipale 2026 à Monclar [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Monclar sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Monclar.
L'actu des élections municipales 2026 à Monclar
18:39 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Monclar
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Lors des élections européennes, le résultat à Monclar s'était en effet dessiné autour de Jordan Bardella (37,38%), devançant Valérie Hayer (14,95%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,59%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Monclar accordaient leurs suffrages à Annick Cousin (Rassemblement National) avec 46,52% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Guillaume Lepers (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 50,12% des suffrages exprimés.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Monclar ?
Quels enseignements retenir des résultats des précédentes municipales à Monclar ? Soulignons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles, et la liberté pour les électeurs de choisir plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Sabrina Guillot a obtenu les meilleurs résultats avec 94,07% des soutiens. En deuxième position, Mylène Buzit a rassemblé 92,88% des votes. La troisième place est revenue à Manon Bernard, s'adjugeant 235 voix (92,88%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Monclar, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local si singulier. Depuis une réforme du mode d'élection, il faut cependant noter que le scrutin de liste s'est imposé dans toute la France, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures isolées.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Monclar
Comme le précisent les candidatures officielles au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs doivent donc départager Christian Vidal, à la tête de "Ensemble, Redonnons Vie À Monclar", la liste "Monclar Avec Vous" emmenée par Dominique Bouissiere et la liste "Ensemble, Dynamisons Monclar" emmenée par Francis Cagnati pour le match retour ce dimanche. Pour voter, les 587 inscrits de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Monclar.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Monclar pour ce 2e tour des élections ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Monclar, c'est Francis Cagnati qui a pris la tête avec 48,28 % des suffrages exprimés. Derrière, Christian Vidal a pris la position de dauphin avec 29,71 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Par ailleurs, avec 22,02 %, Dominique Bouissiere est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Monclar, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 67,63 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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