Résultat municipale 2026 à Monclar (47380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monclar a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monclar, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monclar [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis CAGNATI
Francis CAGNATI (13 élus) ENSEMBLE, DYNAMISONS MONCLAR 		215 55,84%
  • Francis CAGNATI
  • Carole FUSEAU TOURON
  • Ali OUADJI
  • Carinne LATTAQUE
  • Jérôme KOPER
  • Manon BERNARD
  • Hugues STRICHER
  • Nadine LABIGOU
  • Gaël MARRAULD
  • Martine PIQUÉ
  • Serge BERENGUER
  • Emmanuelle ALVAREZ
  • Jérôme GUILLOU
Christian VIDAL
Christian VIDAL (1 élu) Ensemble, Redonnons vie à Monclar 		85 22,08%
  • Christian VIDAL
Dominique BOUISSIERE
Dominique BOUISSIERE (1 élu) MONCLAR AVEC VOUS 		85 22,08%
  • Dominique BOUISSIERE
Participation au scrutin Monclar
Taux de participation 67,12%
Taux d'abstention 32,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 394

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Monclar - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis CAGNATI
Francis CAGNATI (Ballotage) ENSEMBLE, DYNAMISONS MONCLAR 		182 48,28%
Christian VIDAL
Christian VIDAL (Ballotage) Ensemble, Redonnons vie à Monclar 		112 29,71%
Dominique BOUISSIERE
Dominique BOUISSIERE (Ballotage) MONCLAR AVEC VOUS 		83 22,02%
Participation au scrutin Monclar
Taux de participation 67,63%
Taux d'abstention 32,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Nombre de votants 397

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