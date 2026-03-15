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19:18 - Dynamique électorale à Monestier-de-Clermont : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Monestier-de-Clermont, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 463 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 170 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 405 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (76,01%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 19,90% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 31,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 705,44 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, à Monestier-de-Clermont, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - À Monestier-de-Clermont, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales 2026 Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Monestier-de-Clermont en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 27,00% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 46,15% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,42% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Monestier-de-Clermont comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,85% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 37,95% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il achèvera sa course avec 46,90% lors du vote définitif.

16:58 - Monestier-de-Clermont : 42,97 % d'abstention à la dernière élection municipale Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Monestier-de-Clermont, l'abstention concernait 42,97 % du corps électoral, une abstention modeste alors que l'événement se tenait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Historiquement, les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 19,35 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 45,51 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,05 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,05 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour de municipales 2026 à Monestier-de-Clermont, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Monestier-de-Clermont Le contexte politique de Monestier-de-Clermont a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des élections européennes, le podium à Monestier-de-Clermont s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (33,85%), devançant Raphaël Glucksmann (10,65%) et Manon Aubry (9,28%). Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Monestier-de-Clermont quelques semaines plus tard avec 37,95%. Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 36,44%. Mais c'est pourtant Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 53,10% des suffrages exprimés.

14:57 - Monestier-de-Clermont : des résultats particulièrement significatifs lors des élections il y a 4 ans La physionomie politique de Monestier-de-Clermont laisse apparaître une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Monestier-de-Clermont choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 27,00% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 22,48%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,85% pour Emmanuel Macron, contre 46,15% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Monestier-de-Clermont accordaient leurs suffrages à Marie-Noëlle Battistel (Nupes) avec 39,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,66%.

12:58 - Monestier-de-Clermont : les impôts s'invitent dans la campagne Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Monestier-de-Clermont entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,65 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 21 410 €. Un produit qui est loin des quelque 191 600 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Monestier-de-Clermont a évolué pour se fixer à un peu plus de 43,32 % en 2024 (contre 27,42 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Monestier-de-Clermont a atteint 965 euros en 2024 contre 796 euros en début de mandat.

11:59 - Eric Furmanczak vainqueur de la dernière élection municipale à Monestier-de-Clermont Les résultats des élections municipales il y a six ans à Monestier-de-Clermont ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour, Eric Furmanczak a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 345 soutiens (69,27%). Sur la seconde marche, Uta Ihle a obtenu 153 bulletins valides (30,72%). Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Monestier-de-Clermont, ce décor pose les bases. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.