Résultat municipale 2026 à Monestier-de-Clermont (38650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monestier-de-Clermont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monestier-de-Clermont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monestier-de-Clermont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric FURMANCZAK
Eric FURMANCZAK (12 élus) Continuons Ensemble 		454 60,70%
  • Eric FURMANCZAK
  • Caroline FIORUCCI
  • Pierre-Emmanuel SOMMER
  • Véronique MENEGHIN
  • Aymeric FAIVRE
  • Laura LAURENS
  • Sébastien BESNARD
  • Delphine CORMONS
  • Didier BARAGATTI
  • Lydia AUVERGNE
  • Jérémy TURI
  • Amandine DOS SANTOS
Eric FROMENT
Eric FROMENT (3 élus) MONESTIER DYNAMIQUE ET CITOYEN 		294 39,30%
  • Eric FROMENT
  • Eliane FOURNIER
  • Rene CHALVIN
Participation au scrutin Monestier-de-Clermont
Taux de participation 69,84%
Taux d'abstention 30,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 762

Source : ministère de l’Intérieur

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