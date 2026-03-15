Résultat municipale 2026 à Monéteau (89470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monéteau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monéteau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monéteau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arminda GUIBLAIN
Arminda GUIBLAIN (23 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS D'AVANCER ! 		1 392 66,92%
  • Arminda GUIBLAIN
  • Daniel CRENÉ
  • Amal TRIBAK
  • Jean-Michel IMBERT
  • Loëtitia BUCHETON
  • Romain VIRTEL
  • Vanessa LOUIS
  • Jean-François GALLIMARD
  • Philippe GOMES
  • Céline DESBORDES
  • Aurélien ORGEL
  • Annie POITOU
  • Florent RAVENEAU
  • Annie PETIT
  • Charles ROUSSEAU
  • Magali HIRARDIN
  • Arnaud MAILLY
  • Angélique PETIT
  • Pierre LE BECHENNEC
  • Nancy DEFAY
  • Alexis DELAS
  • Patricia DE SOUSA PINKEIRO
  • Emmanuel DOMINGUES-GASPAR
Patrick PICARD
Patrick PICARD (4 élus) TOUS UNIS ET ENGAGÉS POUR NOTRE AVENIR 		688 33,08%
  • Patrick PICARD
  • Julie MOREL BASSIN
  • François BAILLEUL
  • Stéphanie DIVERT GAUDIER
Participation au scrutin Monéteau
Taux de participation 68,79%
Taux d'abstention 31,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 2 125

Source : ministère de l’Intérieur

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