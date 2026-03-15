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19:21 - Élections à Monéteau : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Monéteau contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 226 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,41%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,11%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2089 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,90%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,62%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Monéteau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,97% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quelle est la place du RN à Monéteau ? Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Monéteau il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 27,63% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,85% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 23,97% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 53,24% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,11% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 42,03% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,55% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Daniel Grenon.

16:58 - La commune de Monéteau plutôt mobilisée lors des élections Pour ces municipales, l'envie d'aller voter à Monéteau sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Il y a six ans, le premier round de la municipale avait vu 51,35 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. C'étaient 1 538 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient renoncé à se déplacer. Les municipales sont en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les électeurs votent le plus souvent. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 78,54 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 21,46 %). Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure éclairante. Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 50,59 % (47,51 % en France), avant de bondir à 69,06 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 55,63 % des électeurs (soit environ 1 656 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se révèle donc sensiblement comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment Monéteau a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La physionomie politique de Monéteau a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes 2024 à Monéteau avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (39,11%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,71% des voix. Daniel Grenon (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Monéteau une vingtaine de jours plus tard avec 42,03%. Florence Loury (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 20,60%. Le second round n'a pas changé grand chose, Daniel Grenon culminant à 53,55% des votes sur place.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Monéteau est une ville difficile à classer politiquement Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Monéteau accordaient leurs suffrages à Daniel Grenon (RN) avec 23,97% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Daniel Grenon virant de nouveau en tête avec 53,24% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Monéteau tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,01% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 27,63%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 56,15% pour Emmanuel Macron, contre 43,85% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Monéteau laisse ainsi apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres de Monéteau À Monéteau, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a atteint 1 284 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 748 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 32,99 % en 2024 (contre 11,15 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 % (+ 1,2 point depuis 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 49 930 € en 2024. Un montant loin des 651 500 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,26 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la liste "Notre Dynamique Pour Votre Avenir" aux élections de 2020 à Monéteau Analyser les résultats de la dernière élection municipale à Monéteau peut se révéler éclairant. Au soir du premier tour, Arminda Guiblain (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 49,29% des suffrages. À ses trousses, Patrick Picard (Divers droite) a recueilli 625 suffrages en sa faveur (41,69%). Enfin, on retrouvait Yves Scalabrino (Divers), réunissant 9,00% des bulletins. Un large retard. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Arminda Guiblain l'a finalement emporté avec 50,86% des voix, face à Patrick Picard qui a obtenu 49,13% des votants. La confrontation s'est finalement avérée beaucoup plus serrée par la suite, le candidat challenger parvenant à combler son retard grâce à des réserves de voix conséquentes. Même si Patrick Picard a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 202 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La candidate étiquetée Divers droite a probablement tiré parti du transfert des voix des listes de droite. Pour cette élection de 2026 à Monéteau, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser.