Résultat municipale 2026 à Monflanquin (47150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monflanquin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monflanquin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monflanquin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric SARRAZI
Eric SARRAZI (15 élus) LE BIEN VIVRE A MONFLANQUIN 		831 59,19%
  • Eric SARRAZI
  • Lisanne DE JONGE
  • Didier LAMBERT
  • Chantal LUCAS
  • Daniel FAUCHÉ
  • Isabelle KEMPEN
  • Philippe FURLAN
  • Pascale RAMPILLOU
  • Régis FAUCHEUX
  • Sandrine VAN SANTE
  • Nicolas GAY-SÉNAC
  • Rachel VIDAL
  • Guillaume DE COPPI
  • Julie RENAUT
  • Jean Michel GLAUNEZ
Laurent DAROT
Laurent DAROT (4 élus) ENSEMBLE POUR MONFLANQUIN 		573 40,81%
  • Laurent DAROT
  • Anna FLORIO
  • Sébastien BRUNET
  • Faustine CHATELAIN
Participation au scrutin Monflanquin
Taux de participation 74,89%
Taux d'abstention 25,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 1 423

Source : ministère de l’Intérieur

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