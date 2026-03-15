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19:18 - Élections municipales à Monflanquin : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Monflanquin exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? Dans la localité, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 13,40% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (38,45%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1360 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,69%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,27%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,57%, comme à Monflanquin, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Les données clés du vote RN à Monflanquin Le RN était absent pour la dernière élection municipale à Monflanquin il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 24,83% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,83% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 20,92% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 54,04% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,65% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 39,49% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 43,70% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 38,05 % d'abstention à Monflanquin Les archives de 2020 indiquent que 1 143 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Monflanquin, ce qui donnait un taux de participation de 61,95 %, une mobilisation très élevée, en pleine épidémie de Covid à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 533 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 82,51 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 56,30 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 73,75 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 56,63 % des électeurs. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Monflanquin comme une localité assez participative. Dans le cadre de la municipale 2026 à Monflanquin, cette particularité aura en définitive un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Monflanquin il y a deux ans Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Monflanquin portaient leur choix sur Annick Cousin (Rassemblement National) avec 39,49% au premier tour. C'est néanmoins Guillaume Lepers (Divers droite) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 56,30% des suffrages exprimés. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Monflanquin s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,65%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,12%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,94%). L'orientation des électeurs de Monflanquin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Monflanquin présentait un équilibre complexe il y a 4 ans La physionomie politique de Monflanquin dessine une ville politiquement partagée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Monflanquin voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 24,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 22,90%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,17% pour Emmanuel Macron, contre 46,83% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Monflanquin plébiscitaient Xavier Czapla (Nupes) avec 25,64% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Annick Cousin (Rassemblement National) en première position avec 54,04% des suffrages.

12:58 - Et si l'élection à Monflanquin se jouait sur la fiscalité ? À Monflanquin, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté environ 1 199 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 721 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 47,61 % en 2024 (contre 18,01 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 116 700 euros en 2024, contre 443 870 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 14,06 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Monflanquin Pour Demain" majoritaire à Monflanquin L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Monflanquin est très instructive. Dès le premier tour, Nathalie Founaud-Veysset a imposé son rythme en rassemblant 47,09% des bulletins. À sa poursuite, Laurence Marquis a engrangé 482 bulletins valides (43,15%). La troisième place est revenue à Jacques Malbec, glanant 109 voix (9,75%). Le léger écart à l'avant du peloton débouchait sur un second tour serré. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Nathalie Founaud-Veysset l'a finalement emporté avec 52,84% des voix, face à Laurence Marquis rassemblant 47,15% des électeurs inscrits. L'incertitude est demeurée complète, les deux candidats achevant la course à égalité quasi parfaite., engrangeant 114 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit d'engranger davantage de votes dès le premier tour aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.