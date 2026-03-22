Résultat municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire (43120) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Monistrol-sur-Loire, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Christine PETIOT (22 élus) EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR MONISTROL
|2 087
|49,21%
|
|Fabrice FARISON (6 élus) MONISTROL, UN AVENIR À PARTAGER
|1 844
|43,48%
|
|Annie VEROT-MANGIARACINA (1 élu) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE À MONISTROL
|310
|7,31%
|
|Participation au scrutin
|Monistrol-sur-Loire Partiels *
|Taux de participation
|59,25%
|Taux d'abstention
|40,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|4 364
* Résultats partiels sur 85% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Monistrol-sur-Loire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine PETIOT (Ballotage) EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR MONISTROL
|1 508
|35,75%
|Fabrice FARISON (Ballotage) MONISTROL, UN AVENIR À PARTAGER
|1 151
|27,29%
|Christelle MICHEL (Ballotage) MONISTROL COEUR DE VIE
|941
|22,31%
|Annie VEROT-MANGIARACINA (Ballotage) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE À MONISTROL
|618
|14,65%
|Participation au scrutin
|Monistrol-sur-Loire
|Taux de participation
|59,43%
|Taux d'abstention
|40,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Nombre de votants
|4 376
Election municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Monistrol-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Monistrol-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Monistrol-sur-Loire
18:39 - À Monistrol-sur-Loire, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Monistrol-sur-Loire avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,42%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 10,97% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Monistrol-sur-Loire portaient leur choix sur Laurent Wauquiez (Les Républicains) avec 36,19% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Laurent Wauquiez culminant à 60,65% des voix dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Monistrol-sur-Loire s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter, réaffirmant son ancrage historique.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à Monistrol-sur-Loire
À Monistrol-sur-Loire, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Paul Lyonnet (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 1 780 bulletins (57,84%). Sur la seconde marche, Robert Valour (Divers gauche) a recueilli 1 297 voix (42,15%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Monistrol-sur-Loire, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition devant ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui est encore en lice à Monistrol-sur-Loire pour la finale de la municipale ?
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Christine Petiot sous l'étiquette LDVD, la liste menée par Fabrice Farison (LDVG) et Annie Verot-Mangiaracina sous l'étiquette LDVG, comme le précisent les candidatures officielles pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Notons que Christelle Michel (Divers droite), qui était en mesure de concourir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Afin de remplir leur devoir électoral, les 7 363 inscrits de la commune peuvent se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Monistrol-sur-Loire.
11:59 - Qui est en tête à Monistrol-sur-Loire avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Les élections municipales 2026 à Monistrol-sur-Loire ont vu Christine Petiot (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 35,75 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Fabrice Farison (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 27,29 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Christelle Michel, étiquetée Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Annie Verot-Mangiaracina, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 14,65 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Monistrol-sur-Loire, le rendez-vous électoral a vu 59,43 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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