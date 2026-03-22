Résultat municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire (43120) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Monistrol-sur-Loire, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Christine PETIOT
Christine PETIOT (22 élus) EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR MONISTROL 		2 087 49,21%
  • Christine PETIOT
  • Florian CHAPUIS
  • Marie-Pierre LAURANSON
  • Gilles LAURANSON
  • Nadège BRUNEL
  • Vincent DECROIX
  • Patricia BRUSTEL-AVIAS
  • Christian BONNEFOY
  • Nathalie GIRAUD
  • Luc JAMON
  • Caroline BERGER
  • Philippe JEAN
  • Sarah RICHARD
  • Jean-Yves LORNAGE
  • Marie-Claire THEILLIÈRE
  • Eddy LONGIN
  • Clara BERNARD
  • Valéry REY
  • Céline DREVET
  • Frédéric HOUMAULT
  • Muriel BESSON
  • Oswaldo FERNANDES
Fabrice FARISON
Fabrice FARISON (6 élus) MONISTROL, UN AVENIR À PARTAGER 		1 844 43,48%
  • Fabrice FARISON
  • Céline VALOMET
  • Sébastien LINGER
  • Véronique DAMON
  • Calogero GIUNTA
  • Agnès ALEXANDER
Annie VEROT-MANGIARACINA
Annie VEROT-MANGIARACINA (1 élu) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE À MONISTROL 		310 7,31%
  • Annie VEROT-MANGIARACINA
Participation au scrutin Monistrol-sur-Loire Partiels *
Taux de participation 59,25%
Taux d'abstention 40,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 4 364

* Résultats partiels sur 85% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Monistrol-sur-Loire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine PETIOT
Christine PETIOT (Ballotage) EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR MONISTROL 		1 508 35,75%
Fabrice FARISON
Fabrice FARISON (Ballotage) MONISTROL, UN AVENIR À PARTAGER 		1 151 27,29%
Christelle MICHEL
Christelle MICHEL (Ballotage) MONISTROL COEUR DE VIE 		941 22,31%
Annie VEROT-MANGIARACINA
Annie VEROT-MANGIARACINA (Ballotage) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE À MONISTROL 		618 14,65%
Participation au scrutin Monistrol-sur-Loire
Taux de participation 59,43%
Taux d'abstention 40,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 4 376

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