Résultat municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire (43120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monistrol-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monistrol-sur-Loire, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine PETIOT EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR MONISTROL
|1 508
|35,75%
|Fabrice FARISON MONISTROL, UN AVENIR À PARTAGER
|1 151
|27,29%
|Christelle MICHEL MONISTROL COEUR DE VIE
|941
|22,31%
|Annie VEROT-MANGIARACINA AGIR ET VIVRE ENSEMBLE À MONISTROL
|618
|14,65%
|Participation au scrutin
|Monistrol-sur-Loire
|Taux de participation
|59,43%
|Taux d'abstention
|40,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Nombre de votants
|4 376
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Monistrol-sur-Loire en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Monistrol-sur-Loire
19:18 - Monistrol-sur-Loire : élections municipales et dynamiques démographiques
Comment les électeurs de Monistrol-sur-Loire peuvent-ils affecter les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,86% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (79,12%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 5166 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,06%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Monistrol-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,85% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.
17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Monistrol-sur-Loire
Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Monistrol-sur-Loire il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,46% des voix lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,07% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 15,93% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Monistrol-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,42% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,80% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,35% le dimanche suivant.
16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Monistrol-sur-Loire
Il y a six ans à Monistrol-sur-Loire, le premier tour des municipales avait vu 46,80 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 3 222 votants s'étaient alors mobilisés, le Covid ayant créé un contexte défavorable pour le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 5 612 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,43 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 56,07 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,31 %, contre seulement 50,20 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît donc résolument comme une zone fortement mobilisée aux urnes. L'adhésion au scrutin de Monistrol-sur-Loire sera en conséquence une clé pour cette élection municipale.
15:59 - Comment a voté Monistrol-sur-Loire l'année de la dissolution ?
Lors des dernières européennes, le résultat à Monistrol-sur-Loire s'était figé autour de Jordan Bardella (41,42%), en première position devant Raphaël Glucksmann (10,97%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,39%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Monistrol-sur-Loire avaient ensuite favorisé Laurent Wauquiez (Les Républicains) avec 36,19% au premier tour, devant Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avec 34,80%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Wauquiez culminant à 60,65% des voix sur place. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.
14:57 - Au soir des municipales 2026, Monistrol-sur-Loire apparaît comme inclassable ou presque
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Monistrol-sur-Loire s'inscrit comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Monistrol-sur-Loire était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 29,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,99%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,93% pour Emmanuel Macron, contre 49,07% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Monistrol-sur-Loire soutenaient en priorité Isabelle Valentin (LR) avec 43,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Valentin virant de nouveau en tête avec 69,96% des voix.
12:58 - Impôts à Monistrol-sur-Loire : un enjeu central pour 2026
Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Monistrol-sur-Loire, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 1 013 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 807 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 45,11 % en 2024 (contre 23,21 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 132 000 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1 565 980 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 13,44 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Monistrol-sur-Loire
Les résultats des municipales précédentes à Monistrol-sur-Loire ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Paul Lyonnet (Divers droite) a décroché la tête du classement en rassemblant 1 780 voix (57,84%). En deuxième position, Robert Valour (Divers gauche) a obtenu 42,15% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Monistrol-sur-Loire ?
En 2026, les électeurs de Monistrol-sur-Loire sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Retenez également que les 7 bureaux de vote de la ville de Monistrol-sur-Loire fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Monistrol-sur-Loire dès leur publication.
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