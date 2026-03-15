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19:18 - Monistrol-sur-Loire : élections municipales et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Monistrol-sur-Loire peuvent-ils affecter les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,86% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (79,12%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 5166 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,06%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Monistrol-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,85% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Monistrol-sur-Loire Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Monistrol-sur-Loire il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,46% des voix lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,07% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 15,93% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Monistrol-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,42% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,80% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,35% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Monistrol-sur-Loire Il y a six ans à Monistrol-sur-Loire, le premier tour des municipales avait vu 46,80 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 3 222 votants s'étaient alors mobilisés, le Covid ayant créé un contexte défavorable pour le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 5 612 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,43 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 56,07 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,31 %, contre seulement 50,20 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît donc résolument comme une zone fortement mobilisée aux urnes. L'adhésion au scrutin de Monistrol-sur-Loire sera en conséquence une clé pour cette élection municipale.

15:59 - Comment a voté Monistrol-sur-Loire l'année de la dissolution ? Lors des dernières européennes, le résultat à Monistrol-sur-Loire s'était figé autour de Jordan Bardella (41,42%), en première position devant Raphaël Glucksmann (10,97%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,39%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Monistrol-sur-Loire avaient ensuite favorisé Laurent Wauquiez (Les Républicains) avec 36,19% au premier tour, devant Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avec 34,80%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Wauquiez culminant à 60,65% des voix sur place. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Monistrol-sur-Loire apparaît comme inclassable ou presque L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Monistrol-sur-Loire s'inscrit comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Monistrol-sur-Loire était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 29,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,99%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,93% pour Emmanuel Macron, contre 49,07% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Monistrol-sur-Loire soutenaient en priorité Isabelle Valentin (LR) avec 43,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Valentin virant de nouveau en tête avec 69,96% des voix.

12:58 - Impôts à Monistrol-sur-Loire : un enjeu central pour 2026 Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Monistrol-sur-Loire, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 1 013 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 807 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 45,11 % en 2024 (contre 23,21 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 132 000 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1 565 980 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 13,44 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Monistrol-sur-Loire Les résultats des municipales précédentes à Monistrol-sur-Loire ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Paul Lyonnet (Divers droite) a décroché la tête du classement en rassemblant 1 780 voix (57,84%). En deuxième position, Robert Valour (Divers gauche) a obtenu 42,15% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.