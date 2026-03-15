Résultat municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire (43120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monistrol-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monistrol-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monistrol-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine PETIOT
Christine PETIOT EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR MONISTROL 		1 508 35,75%
Fabrice FARISON
Fabrice FARISON MONISTROL, UN AVENIR À PARTAGER 		1 151 27,29%
Christelle MICHEL
Christelle MICHEL MONISTROL COEUR DE VIE 		941 22,31%
Annie VEROT-MANGIARACINA
Annie VEROT-MANGIARACINA AGIR ET VIVRE ENSEMBLE À MONISTROL 		618 14,65%
Participation au scrutin Monistrol-sur-Loire
Taux de participation 59,43%
Taux d'abstention 40,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 4 376

Source : ministère de l’Intérieur

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