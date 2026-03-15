Résultat municipale 2026 à Monnaie (37380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monnaie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monnaie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monnaie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DUVEAUX
Christophe DUVEAUX (23 élus) MONNAIE AGIR ENSEMBLE 		1 426 67,58%
  • Christophe DUVEAUX
  • Véronique PRUD'HOMME
  • Sebastien SZWENGLER
  • Marie-Christine POURADIER
  • Adrien TALBERT
  • Laurence MARI
  • Eric SUTEAU
  • Sonia BURON
  • Fabrice ALLAMÉLOU
  • Nathalie FERRON
  • Sébastien VIGNEAU
  • Marie-Christine CONSTANTIN
  • Frédéric SUTTER
  • Céline TANZI
  • Franck BOURRÉ
  • Adeline PICHON
  • Lionel GARNIER
  • Pauline LAFAGE
  • Arnaud SÉGU
  • Sonia LACROIX
  • Jorge MOREIRA
  • Noémie MOREAU
  • Cedric LAHOREAU
Olivier VIÉMONT
Olivier VIÉMONT (4 élus) MONNAIE une vision partagée 		684 32,42%
  • Olivier VIÉMONT
  • Nathalie PILON
  • Jean-Luc PAROISSIEN
  • Gaëlle LAHARY
Participation au scrutin Monnaie
Taux de participation 62,99%
Taux d'abstention 37,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 2 206

Source : ministère de l’Intérieur

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