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19:18 - Monnaie : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Monnaie comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 4 785 habitants répartis dans 2 009 logements, cette ville présente une densité de 121 hab/km². Ses 254 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 20,79% des résidents sont des enfants, et 27,27% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,10% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 48,32% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 807,49 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Monnaie, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Monnaie : des élections marquées par le vote RN Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Monnaie il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 25,17% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,45% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,62% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Monnaie comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 35,36% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,70% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,93% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Monnaie Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Monnaie sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 51,01 % du corps électoral, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus avait découragé bon nombre d'inscrits. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 17,82 %. La fuite des électeurs atteignait de son côté 49,18 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,90 %, contre 50,27 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une commune moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Monnaie, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Les élections européennes 2024 à Monnaie avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,36%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 16,30% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Monnaie avaient ensuite favorisé Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 37,70% au premier tour, devant Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) avec 30,27%. Au second tour, c'est en revanche Daniel Labaronne (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 56,07% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Monnaie a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Monnaie reste un territoire orienté vers le centre-droit Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Monnaie était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,17%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,55% pour Emmanuel Macron, contre 40,45% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Monnaie plébiscitaient Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 30,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,22%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité en hausse à Monnaie : quel impact sur le scrutin municipal Pour ce qui concerne la pression fiscale de Monnaie, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 854 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 656 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 42,00 % en 2024 (contre près de 16,99 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 42 800 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 823 350 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 16,64 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Monnaie Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Monnaie ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Olivier Viemont (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 63,66% des voix. En deuxième position, Jean-Marc Schnel (Parti socialiste) a obtenu 529 votes (36,33%). Cette victoire sans appel de Olivier Viemont a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Monnaie, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin de renverser cette domination, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.