Résultat de l'élection municipale 2026 à Mons-en-Barœul : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mons-en-Barœul [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mons-en-Barœul sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mons-en-Barœul.
L'actu des élections municipales 2026 à Mons-en-Barœul
13:10 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante des élections municipales à Mons-en-Barœul
À Mons-en-Barœul, les résultats des élections municipales de 2020 se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Rudy Elegeest (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 2 799 soutiens (68,53%). Derrière, Timothée Lebon (Divers gauche) a obtenu 31,46% des votes. Cette victoire écrasante de Rudy Elegeest a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mons-en-Barœul, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une telle majorité représentera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Mons-en-Barœul ?
Les 10 bureaux de vote de la ville de Mons-en-Barœul ferment leurs portes à 18 h. Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de désigner les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du 2nd tour est annoncé par Emmanuel Macron en raison du Covid-19. Découvrez ci-dessous tous les candidats à Mons-en-Barœul. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mons-en-Barœul
|Tête de listeListe
|
Diana Da Conceiçao
Liste divers gauche
Mons, pour Vous, avec Vous !
|
|
Aymeric Salmon
Liste de La France insoumise
LA NOUVELLE MONS
|
|
Céline Scavennec
Liste Les Ecologistes
MONS CITOYENNE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rudy Elegeest (30 élus) Mons, l'avenir ensemble
|2 799
|68,53%
|
|Timothée Lebon (5 élus) Un nouveau souffle à mons
|1 285
|31,46%
|
|Participation au scrutin
|Mons-en-Barœul
|Taux de participation
|33,49%
|Taux d'abstention
|66,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 220
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rudy Elegeest (29 élus) Mons intensément
|4 191
|64,29%
|
|Marc Copin (3 élus) Mons en baroeul bleu marine
|1 186
|18,19%
|
|Jérôme Garcia (3 élus) Union pour le renouveau monsois
|1 141
|17,50%
|
|Participation au scrutin
|Mons-en-Barœul
|Taux de participation
|52,27%
|Taux d'abstention
|47,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,82%
|Nombre de votants
|6 777
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