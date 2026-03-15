Résultat de l'élection municipale 2026 à Mons-en-Barœul : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mons-en-Barœul

Tête de listeListe
Diana Da Conceiçao
Diana Da Conceiçao Liste divers gauche
Mons, pour Vous, avec Vous !
  • Diana Da Conceiçao
  • Antoine Schoos
  • Nadine Salima Blondiaux
  • Baptiste Menard
  • Rosemonde Devos (doignies)
  • Francis Bossut
  • Myriam Leconte
  • Cédric Bloume
  • Myriam Dessauvage
  • Antonio-Carlos Rodriguez
  • Isabelle Veteau
  • Franck Duhamel
  • Marie-Josée Alba
  • Madjid Belahrizi
  • Mélanie Corplet
  • Etienne Allais
  • Lorraine Puget
  • Thomas Sanchez
  • Busra Boysak
  • Jean-Marie Ledé
  • Isabelle Delille
  • Raymond Ganserlat
  • Isabelle Blache
  • Jean-Christophe Lampe
  • Martine Filleul
  • Jacques Darmanin
  • Marie Engelbienne
  • Arthur Chevillotte
  • Claudine Hennot
  • Stéphane Delecourt
  • Michèle Léglise
  • Francis Micmande
  • Lucie Grontmann
  • Kamel Ait Errays
  • Monique de Decker
Aymeric Salmon
Aymeric Salmon Liste de La France insoumise
LA NOUVELLE MONS
  • Aymeric Salmon
  • Saâlla Kitar
  • Anas Lemtiri Belhadj
  • Najet Ben Nejma
  • Antoine Pattyn
  • Malika Lepasteur-Harrous
  • Kévin Vaillant
  • Ghislaine Beauvois
  • Anas Ahmidou
  • Samira Essami
  • Franck Vandecasteele
  • Laurence Brassart
  • Youssef Faouzi
  • Elmira Amir Ghassemi
  • Omar Bilem
  • Émeline Vambre
  • Ali Mokadem
  • Marie-Gaëlle Ledé
  • Rachid Zaoui
  • Gisèle Delcambre
  • Yacine Mamoun
  • Bernadette Coignet
  • Mouloud Maghzili
  • Karima Djelouat
  • Mohamed Mansour El Fakawy
  • Frédérique Codeville
  • Karim Achahbar
  • Alix Réquillart
  • Pierre Le Masson
  • Agnès Delbarre
  • Foued Boudhan
  • Lolita Pollet
  • Nordine Aassi
  • Sandrine Danel
  • Christian Lamarche
  • Betty Mouko
  • Thomas Cattiau
Céline Scavennec
Céline Scavennec Liste Les Ecologistes
MONS CITOYENNE 2026
  • Céline Scavennec
  • Freddy Bouttier
  • Nora El Idrissi
  • Lionel Palun
  • Marie Poussin
  • Timothée Lebon
  • Nathalie Renard
  • Denis-Laurent Bouyer
  • Fatima Bigdade
  • Silvère Mercier
  • Marie Monchicourt
  • Bernard Lamure
  • Martine Legris
  • Geoffroy Perrier
  • Anne-Sophie Yribarren
  • Vincent Nocrekul
  • Marion Voillot
  • Kamal El Youssoufi
  • Ariane Aoun
  • Erick Mizzi
  • Louisa El Buzaghbati-Abrini
  • Miguel Garcia Perez
  • Anne Bernard
  • Bertrand Verfaillie
  • Nathalie Dewitte
  • Mieczyslaw Cholewa
  • Cathy Nivelle-Dufossé
  • Serge Reliant
  • Colette Lacoste-Dalle Fratte
  • Freddy Pourcel
  • Béatrice Boutin
  • Marc Toutin
  • Francine Mercier
  • Philippe Duchamp
  • Anne Delmotte
  • Yannick Coffinier
  • Christine Pourcel-Loez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rudy Elegeest
Rudy Elegeest (30 élus) Mons, l'avenir ensemble 		2 799 68,53%
  • Rudy Elegeest
  • Sylvie Ansart
  • Nicolas Joncquel
  • Diana Da Conceicao
  • Cédric Bloume
  • Rosemonde Doignies
  • Francis Bossut
  • Brigitte Adgnot
  • Vincent Tondeux
  • Colette Hallynck
  • Rémi Vanhoutte
  • Isabelle Veteau
  • Baptiste Menard
  • Lise Delarue
  • Jean-Marie Ledé
  • Véronique Dubrulle
  • Jean-Christophe Lampe
  • Marie-Josée Alba
  • Francis Micmande
  • Michelle Bergogne
  • Sébastien Leroy
  • Myriam Leconte
  • Raymond Ganserlat
  • Mélanie Corplet
  • Philippe Cambien
  • Imane Daoudi
  • Franck Duhamel
  • Claudine Hennot
  • Serge Bortolotti
  • Marie-Louise Gonzalez
Timothée Lebon
Timothée Lebon (5 élus) Un nouveau souffle à mons 		1 285 31,46%
  • Timothée Lebon
  • Ghislaine Beauvois
  • Marc Toutin
  • Nathalie Robilliart
  • Kevin Vaillant
Participation au scrutin Mons-en-Barœul
Taux de participation 33,49%
Taux d'abstention 66,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 220

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rudy Elegeest
Rudy Elegeest (29 élus) Mons intensément 		4 191 64,29%
  • Rudy Elegeest
  • Christine Ledé
  • Nicolas Joncquel
  • Raghnia Chabane
  • Francis Bossut
  • Diana Da Conceicao
  • Marc Toutin
  • Véronique Dubrulle
  • Jean-Christophe Lampe
  • Sylvie Mehailia
  • David De Bock
  • Brigitte Adgnot
  • Joël Devouge
  • Isabelle Veteau-Duguey
  • Cédric Bloume
  • Estelle Gingold
  • Claude Gery
  • Michelle Bergogne
  • Jean-Marie Ledé
  • Loubna Ajiar
  • Timothée Lebon
  • Sophie Chattelee
  • Bernard Wasiewicz
  • Nadège Dupont
  • Freddy Pourcel
  • Christiane Wicke
  • Christophe Pannetier
  • Marie-Josée Alba
  • Antoine Schoos
Marc Copin
Marc Copin (3 élus) Mons en baroeul bleu marine 		1 186 18,19%
  • Marc Copin
  • Monique Baudoin
  • Franck Declercq
Jérôme Garcia
Jérôme Garcia (3 élus) Union pour le renouveau monsois 		1 141 17,50%
  • Jérôme Garcia
  • Odette Lavallez
  • Vincent Tondeux
Participation au scrutin Mons-en-Barœul
Taux de participation 52,27%
Taux d'abstention 47,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,82%
Nombre de votants 6 777

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