Résultat municipale 2026 à Mons-en-Barœul (59370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mons-en-Barœul a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mons-en-Barœul, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mons-en-Barœul [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Diana DA CONCEIÇAO
Diana DA CONCEIÇAO (28 élus) Mons, pour Vous, avec Vous ! 		3 196 53,44%
  • Diana DA CONCEIÇAO
  • Antoine SCHOOS
  • Nadine Salima BLONDIAUX
  • Baptiste MENARD
  • Rosemonde DEVOS (DOIGNIES)
  • Francis BOSSUT
  • Myriam LECONTE
  • Cédric BLOUME
  • Myriam DESSAUVAGE
  • Antonio-Carlos RODRIGUEZ
  • Isabelle VETEAU
  • Franck DUHAMEL
  • Marie-Josée ALBA
  • Madjid BELAHRIZI
  • Mélanie CORPLET
  • Etienne ALLAIS
  • Lorraine PUGET
  • Thomas SANCHEZ
  • Busra BOYSAK
  • Jean-Marie LEDÉ
  • Isabelle DELILLE
  • Raymond GANSERLAT
  • Isabelle BLACHE
  • Jean-Christophe LAMPE
  • Martine FILLEUL
  • Jacques DARMANIN
  • Marie ENGELBIENNE
  • Arthur CHEVILLOTTE
Aymeric SALMON
Aymeric SALMON (4 élus) LA NOUVELLE MONS 		1 576 26,35%
  • Aymeric SALMON
  • Saâlla KITAR
  • Anas LEMTIRI BELHADJ
  • Najet BEN NEJMA
Céline SCAVENNEC
Céline SCAVENNEC (3 élus) MONS CITOYENNE 2026 		1 209 20,21%
  • Céline SCAVENNEC
  • Freddy BOUTTIER
  • Nora EL IDRISSI
Participation au scrutin Mons-en-Barœul
Taux de participation 47,89%
Taux d'abstention 52,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 6 148

Source : ministère de l’Intérieur

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