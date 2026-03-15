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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Mons-en-Barœul A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Mons-en-Barœul foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 24,31% de cadres supérieurs pour 21 368 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 1 054 entreprises, Mons-en-Barœul se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 42% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,75% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 2 530 personnes (11,84%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 092 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,04%, synonyme d'une situation économique tendue. À Mons-en-Barœul, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Mons-en-Barœul Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Mons-en-Barœul il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 17,17% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 31,55% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 12,98% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Mons-en-Barœul comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,96% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 22,15% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 23,63% lors du vote définitif.

16:58 - Mons-en-Barœul classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 33,49 % à Mons-en-Barœul lors des municipales de 2020 (un chiffre assez faible) alors que l'événement était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Les municipales sont pourtant, avec la présidentielle, un moment où les électeurs votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 70,81 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,67 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,39 % au premier tour, contre 44,79 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation. L'envie d'aller voter des électeurs de Mons-en-Barœul sera en tout cas un gros enjeu pour ces élections municipales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Mons-en-Barœul a-t-elle voté ? Les élections législatives à Mons-en-Barœul provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Ugo Bernalicis (Union de la gauche) aux avants-postes avec 48,78% au premier tour, devant Philippe Guérard (Rassemblement National) avec 22,15%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Ugo Bernalicis culminant à 54,67% des voix dans la localité. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Mons-en-Barœul avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (26,88%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 20,96% des voix.

14:57 - Dernière présidentielle à Mons-en-Barœul : ce qu'il faut retenir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mons-en-Barœul était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 38,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,45% pour Emmanuel Macron, contre 31,55% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mons-en-Barœul accordaient leurs suffrages à Ugo Bernalicis (Nupes) avec 37,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ugo Bernalicis virant de nouveau en tête avec 53,95% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Mons-en-Barœul une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - De quelle manière a évolué la pression fiscale à Mons-en-Barœul au cours des dernières années ? À Mons-en-Barœul, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par foyer s'est établi à 620 euros en 2024 (dernières données en date) contre 488 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 40,60 % en 2024 (contre environ 17,43 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 107 130 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 2 839 550 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 21,04 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus. De plus, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 48,85 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020 alors que la moyenne en France avoisine les 40 à 50 %. Pour la taxe d'enlèvement des déchets ménagers, elle a été prélevée à un taux inchangé de 14,64 % en 2024 (contre 13,39 % en 2020 et environ 9,5 % en France).

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante des élections municipales à Mons-en-Barœul À Mons-en-Barœul, les résultats des élections municipales de 2020 se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Rudy Elegeest (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 2 799 soutiens (68,53%). Derrière, Timothée Lebon (Divers gauche) a obtenu 31,46% des votes. Cette victoire écrasante de Rudy Elegeest a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mons-en-Barœul, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une telle majorité représentera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.