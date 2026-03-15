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19:20 - Démographie et politique à Mons, un lien étroit Dans la commune de Mons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des municipales. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 21% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 37,20% ont plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (46,38%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 560 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,59%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,65%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 45,80%, comme à Mons, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

17:57 - Les électeurs de Mons de plus en plus attirés par le RN Le RN n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Mons en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,19% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 57,93% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 25,75% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 51,37% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,76% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 51,88% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Mons Aux municipales de 2020 à Mons, l'abstention était allée jusqu'à 50,40 % lors du premier round, une proportion assez classique. 376 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 24,22 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 52,70 % en 2022 à seulement 30,61 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 44,88 % (contre 48,51 % en France). Regarder à la loupe ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Mons comme une commune où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale, cette donnée à Mons sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Mons a choisi l'extrême droite Les élections des députés à Mons organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Philippe Schreck (Rassemblement National) aux avants-postes avec 51,88% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 19,55%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Mons s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (37,76%), talonnée par Valérie Hayer (12,12%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,66%). L'orientation des électeurs de Mons a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Mons apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mons plébiscitaient Fabien Matras (Ensemble !) avec 26,03% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Philippe Schreck (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,37% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Mons privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (26,19%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 22,45%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,93% pour Marine Le Pen, contre 42,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Mons un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les contribuables de Mons se prononceront-ils sur la fiscalité ? À Mons, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,56 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 236 930 €. Un apport qui est loin des 391 340 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Mons s'est établi à 25,20 % en 2024 (contre 8,85 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Mons s'est établi à 1 329 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 018 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Mons Lors des municipales précédentes à Mons, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Il est à noter que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les électeurs de barrer ou ajouter des noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de ce premier round, Sébastien Lambert a remporté une victoire avec 87,21% des soutiens. Ensuite, Jacques Merli a capté 86,64% des bulletins valides. Les deux candidats de tête restaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour l'élection 2026 à Mons, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Précisons néanmoins que, à la suite d' une refonte du mode de scrutin, la formation de listes paritaires est requise, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures isolées.