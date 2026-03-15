Résultat municipale 2026 à Mons (83440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DE CLARENS
Patrick DE CLARENS (12 élus) MONS NOTRE VILLAGE 		299 56,84%
  • Patrick DE CLARENS
  • Claudette MARIET
  • Alain PELASSY
  • Josiane TARICCO
  • Jean-Michel PERRAT
  • Edith Anne KHIRA
  • Gilles PORTAZ
  • Fabienne SITRI
  • Benoit BAÏETTI
  • Veronique BLANCHET
  • Bruno BAZIRE
  • Vanessa MAUFRAS
Gaël BEAUMONT
Gaël BEAUMONT (3 élus) MONS le passé dans nos coeurs, l'avenir entre vos mains 		227 43,16%
  • Gaël BEAUMONT
  • Sophie PANICHI
  • Jean-Frédéric SANTELLI
Participation au scrutin Mons
Taux de participation 65,97%
Taux d'abstention 34,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 537

Source : ministère de l’Intérieur

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