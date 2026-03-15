Résultat municipale 2026 à Mont-Bernanchon (62350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mont-Bernanchon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mont-Bernanchon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-Bernanchon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude DUHAMEL
Marie-Claude DUHAMEL (13 élus) MONT-BERNENCHON, UN VILLAGE, UNE DYNAMIQUE 		576 73,47%
  • Marie-Claude DUHAMEL
  • Yannick BOULNOT
  • Annie SENECHAL
  • Jean-Claude MESSIANT
  • Sandrine LECLERCQ
  • Philippe DUBEAUREPAIRE
  • Sandrine CORAILLER
  • Etienne DEFOSSEZ
  • Marie DE PAEPE
  • David CARON
  • Fleurine DISSAUX
  • Patrick BIALLAIS
  • Cindy CHRETIEN
Françoise LHEUREUX
Françoise LHEUREUX (2 élus) MONT BERNANCHON AUTREMENT 		208 26,53%
  • Françoise LHEUREUX
  • Stephane CREPIEUX
Participation au scrutin Mont-Bernanchon
Taux de participation 67,77%
Taux d'abstention 32,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 797

Source : ministère de l’Intérieur

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