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19:19 - Mont-Bernanchon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Mont-Bernanchon comme dans toute la France. Dotée de 579 logements pour 1 319 habitants, la densité de la commune est de 116 hab/km². Ses 64 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (90,33%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 37,10% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 43,20% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 675,87 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Mont-Bernanchon, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Mont-Bernanchon Le parti à la flamme n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Mont-Bernanchon il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 39,17% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 58,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 33,63% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national obtenait 52,25% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,60% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 57,02% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,73% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Caroline Parmentier.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Mont-Bernanchon ? À l'occasion de ces municipales 2026, le niveau d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Mont-Bernanchon. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 40,43 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 59,57 %) alors que l'épidémie de coronavirus ajoutait un contexte particulier à la compétition. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 21,64 % dans la ville (participation de 78,36 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 45,71 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,85 %, contre 50,64 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une contrée globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Mont-Bernanchon ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Mont-Bernanchon restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, dans la lignée de 2022. Les élections européennes de 2024 à Mont-Bernanchon avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,60%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 12,14% des votes. Caroline Parmentier (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Mont-Bernanchon après la dissolution de l'Assemblée avec 57,02%. Hadrien Coisne (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 15,17%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Caroline Parmentier culminant à 60,73% des voix sur place.

14:57 - Mont-Bernanchon : des suffrages très instructifs lors des scrutins en 2022 Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Mont-Bernanchon choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,17% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,32% pour Marine Le Pen, contre 41,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Mont-Bernanchon plébiscitaient Caroline Parmentier (RN) avec 33,63% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,25%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Mont-Bernanchon une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Mont-Bernanchon au cours des dernières années ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Mont-Bernanchon, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 633 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 484 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 46,96 % en 2024 (contre près de 24,70 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 4 410 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 121 030 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 10,58 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Mont-Bernanchon À Mont-Bernanchon, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Marie-Claude Duhamel a viré en tête avec 556 suffrages (81,16%). Dans la position de la principale opposante, Françoise Lheureux a engrangé 129 bulletins valides (18,83%). Ce succès d'emblée de Marie-Claude Duhamel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Mont-Bernanchon, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.