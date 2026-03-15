Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mont-de-Marsan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mont-de-Marsan.
L'actu des élections municipales 2026 à Mont-de-Marsan
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Mont-de-Marsan
À Mont-de-Marsan, les résultats du scrutin municipal précédent ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Charles Dayot (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 53,94% des voix. Dans la position du principal opposant, Jean Baptiste Savary (Union de la gauche) a recueilli 2 845 votes (36,77%). Cette victoire sans appel de Charles Dayot a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Mont-de-Marsan, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche un défi colossal, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Mont-de-Marsan ont lieu aujourd'hui
Les 24 bureaux de vote de la ville de Mont-de-Marsan sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Mont-de-Marsan sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. En 2020, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du covid. Il avait été repoussé de trois mois. Retrouvez ci-dessous tous les candidats à Mont-de-Marsan. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan
|Tête de listeListe
|
Nicolas Leregle
Liste du Rassemblement National
Se rassembler pour Mont-de-Marsan
|
|
Diane Laure Legodou
Liste divers gauche
MARSAN CITOYEN
|
|
Charles Dayot
Liste divers droite
Pour Mont de Marsan aujourd'hui et demain
|
|
Frédéric Dutin
Liste d'union à gauche
MONT-DE-MARSAN AUTREMENT
|
|
Geneviève Darrieussecq
Liste divers centre
RASSEMBLER TOUT LE MONT2
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles Dayot (28 élus) 100 % pour les montois
|4 173
|53,94%
|
|Jean Baptiste Savary (6 élus) Le nouvel elan populaire
|2 845
|36,77%
|
|Marie Lafitte (1 élu) Marsan citoyen
|718
|9,28%
|
|Participation au scrutin
|Mont-de-Marsan
|Taux de participation
|39,78%
|Taux d'abstention
|60,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 026
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Geneviève Darrieussecq (31 élus) Un autre mont 2
|7 286
|56,01%
|
|Renaud Lahitete (6 élus) Nous le ferons
|3 885
|29,86%
|
|Julien Antunes (1 élu) Mont de marsan bleu marine
|1 150
|8,84%
|
|Céline Piot (1 élu) Mont2gauche
|687
|5,28%
|
|Participation au scrutin
|Mont-de-Marsan
|Taux de participation
|65,07%
|Taux d'abstention
|34,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Nombre de votants
|13 336
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