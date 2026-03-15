Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan

Tête de listeListe
Nicolas Leregle
Nicolas Leregle Liste du Rassemblement National
Se rassembler pour Mont-de-Marsan
  • Nicolas Leregle
  • Cindy Seguin
  • Thibault Lemaire
  • Samira Belkacem
  • Thierry Garreau
  • Cécile Darrondeau
  • Nicolas Bernier
  • Nicole Devaud
  • Antoine Darrieutort
  • Marie Graves
  • Didier Caduff
  • Maryline Fouran
  • Joël Dolet
  • Aurélie Hours
  • Anthony Beon
  • Gladys Bordeau
  • Jocelyn Almant
  • Melyne Beon
  • Florian Bravy
  • Renée Igounet
  • Gaëtan Sallembien
  • Valérie Bengochea
  • Cyrille Meignen
  • Annie Aroua
  • Jean-Louis Filipozzi
  • Catherine Bouckaert
  • Jean-Bernard Epinat
  • Christiane Jacques
  • Dylan Bordeau
  • Julie Richard
  • Michaël Aulnette
  • Véronique Pereira
  • Pascal Villin
  • Marie-France Besnard
  • Maxence Walter
  • Béatrice Laverny
  • Marcel Saint-Remy
  • Gwenaëlle Aulnette
  • Alain Stanislas
  • Bernadette Villin
Diane Laure Legodou
Diane Laure Legodou Liste divers gauche
MARSAN CITOYEN
  • Diane Laure Legodou
  • Arnaud Mora
  • Alice Meyniel
  • Frédéric Laulom
  • Lilou Bougard
  • Aurélien Hidalgo
  • Manon Piarrine
  • Roger Labarthe
  • Nadine Drû
  • Jean-Pierre Dumartin
  • Lucile Saint Paul
  • Denis Drû
  • Adèle Palassin
  • Michaël Courreges
  • Eveline Lamaison
  • Simon Gleyze
  • Marie Vergon
  • Joël Bernède
  • Marion Boudenne
  • Vincent Joly
  • Louise Lepla
  • Antoine Parisot
  • Géraldine Rembert-Joly
  • Johan Castets
  • Hélène Surget
  • Cédric Carty
  • Laetitia Dabadie
  • Abraham Kaba
  • Marie Mathieu
  • Samuel Dangin
  • Christine Casteignau
  • Xavier Lejus
  • Frédérique Notte
  • Rémy Lavidale
  • Lucie Candau
  • Maël Cousineau
  • Dominique Desplats
  • Benoît Piarrine
  • Marie Lafitte
Charles Dayot
Charles Dayot Liste divers droite
Pour Mont de Marsan aujourd'hui et demain
  • Charles Dayot
  • Marie-Christine Harambat
  • Farid Heba
  • Marie-Christine Bourdieu
  • Sefallah Mahamat Bindi
  • Ema Auguin
  • Jean-Jacques Gourdon
  • Lisa Ribière
  • Hicham Lamsika
  • Sophie Boulery
  • Matthieu Soubieille
  • Nathalie Garcia
  • Brice Saint-Cricq
  • Marina Bancon
  • René Dupré
  • Delphine Le Blanc
  • Philippe Eyraud
  • Sophie Darsaut
  • Gilles Chauvin
  • Camille Sanchez Y Leal
  • Christophe Hourcade
  • Chantal Planchenault
  • Fabien Labarbe
  • Marie-Noëlle Riviere
  • Jean Gori
  • Claudie Breque
  • Benoît Eloseguy
  • Isabelle Poirier
  • Mathis Capdeville
  • Amélie Joyeux-Lanoë
  • Makariy Kochetov
  • Bérangère Paoli
  • Pierre Dupouy
  • Céline Laurent
  • Jean-Mary Desaint
  • Jeanine Lamaison
  • Bernard Hammad
  • Soraya Douma
  • Mathieu Guillon
  • Tiffany Gonçalves Moreira
  • Louis Dumont
Frédéric Dutin
Frédéric Dutin Liste d'union à gauche
MONT-DE-MARSAN AUTREMENT
  • Frédéric Dutin
  • Marie-Laure Lafargue
  • Bruno Lom
  • Salima Sensou
  • Alain Baché
  • Marianne Savary
  • Alain Bonte
  • Stéphanie Moreau
  • Jean-François Cabannes
  • Priscillia Garcia
  • Quentin Mouronval
  • Margaux Fritsch
  • Paul Gerbaud
  • Valérie Grayon
  • Yann Brethous
  • Catherine Blain
  • Jean-Noël Capdeville
  • Morgane Baillet
  • Philippe François
  • Isabelle Colas-Jalabert
  • Jean Dupouy
  • Julie Puyssegur
  • Charles Brossillon
  • Corinne Lescarret Capdeville
  • Paul Callado
  • Soraya Sensou
  • Abderrazak Abou El Fadel
  • Tiffany Brossillon
  • Sébastien Delaporte
  • Catherine Lapeyre
  • Jean-Marc Thomas
  • Sylvie Soigneux
  • Michel Roncin
  • Sabine Charles
  • Patrice Passicousset
  • Régine Lassalle Bujon
  • Laurent Garrido
  • Emma Vidalies
  • Jean-Jacques Gloria
Geneviève Darrieussecq
Geneviève Darrieussecq Liste divers centre
RASSEMBLER TOUT LE MONT2
  • Geneviève Darrieussecq
  • Jean Duvignau
  • Cathy Garbez
  • Mathieu Ara
  • Alexia Salducci
  • Thomas Felix
  • Vanessa Barets
  • Cyriaque Laporte
  • Marie Julia
  • Sébastien Labeyrie
  • Eliane Darteyron
  • Bertrand Tortigue
  • Cathy Dupouy
  • Loïc Clave
  • Fabienne Dantez
  • Daniel Cathala
  • Alexandra Giurovich
  • Patrick Fargues
  • Claire Brethes
  • Pierre Merlet-Bonnan
  • Cathy Combay
  • Bruno Rouffiat
  • Valérie Mansuy
  • Laurent Chauve
  • Christelle Manson
  • Paul Claudon
  • Monique Giordano
  • Louis Cormis
  • Sabrina Denis
  • Quentin Malassan
  • Juliette Fricot
  • Mouloud Benchrif
  • Cindy Prieto
  • Bruno Souverain
  • Jeena Barndaro
  • Rémi Dumais
  • Marie-Pierre Gazo
  • Manuel Rueda
  • Maryte Chamonard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles Dayot
Charles Dayot (28 élus) 100 % pour les montois 		4 173 53,94%
  • Charles Dayot
  • Marie-Christine Harambat
  • Pierre Merlet-Bonnan
  • Geneviève Darrieussecq
  • Farid Heba
  • Marie-Christine Bourdieu
  • Jean-Jacques Gourdon
  • Nathalie Gass
  • Hervé Bayard
  • Marie-Pierre Gazo
  • Hicham Lamsika
  • Claudie Breque
  • Gilles Chauvin
  • Pascale Haurie
  • Philippe De Marnix
  • Catherine Picquet
  • Christophe Hourcade
  • Eliane Darteyron
  • Jean Marie Batby
  • Marina Bancon
  • Mathieu Ara
  • Chantal Planchenault
  • Bruno Rouffiat
  • Jeanine Lamaison
  • Mathis Capdeville
  • Delphine Le Blanc
  • Phillipe Eyraud
  • Nathalie Garcia
Jean Baptiste Savary
Jean Baptiste Savary (6 élus) Le nouvel elan populaire 		2 845 36,77%
  • Jean Baptiste Savary
  • Céline Piot
  • Alain Bache
  • Françoise Cavagné
  • Frédéric Dutin
  • Françoise Latrabe
Marie Lafitte
Marie Lafitte (1 élu) Marsan citoyen 		718 9,28%
  • Marie Lafitte
Participation au scrutin Mont-de-Marsan
Taux de participation 39,78%
Taux d'abstention 60,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 026

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Geneviève Darrieussecq
Geneviève Darrieussecq (31 élus) Un autre mont 2 		7 286 56,01%
  • Geneviève Darrieussecq
  • Hervé Bayard
  • Muriel Crozes
  • Bertrand Tortigue
  • Marie-Christine Bourdieu
  • Charles Dayot
  • Chantal Davidson
  • Farid Heba
  • Éliane Darteyron
  • Antoine Vignau-Tuquet
  • Catherine Picquet
  • Jean-Paul Gantier
  • Catherine Dupouy-Vantrepol
  • Gilles Chauvin
  • Chantal Couturier
  • Bruno Rouffiat
  • Chantal Planchenault
  • Nicolas Tachon
  • Stéphanie Cheddad
  • Thierry Socodiabéhère
  • Pascale Haurie
  • Jean-Marie Batby
  • Marina Bancon
  • Guy Parella
  • Odette Di Lorenzo
  • Arsène Buchi
  • Anne-Marie Pita-Dublanc
  • Michel Mège
  • Jeanine Lamaison
  • Philippe Eyraud
  • Claude Taillet
Renaud Lahitete
Renaud Lahitete (6 élus) Nous le ferons 		3 885 29,86%
  • Renaud Lahitete
  • Elisabeth Soulignac-Gerbaud
  • Didier Simon
  • Muriel Grandemange
  • Renaud Lagrave
  • Karen Juan
Julien Antunes
Julien Antunes (1 élu) Mont de marsan bleu marine 		1 150 8,84%
  • Julien Antunes
Céline Piot
Céline Piot (1 élu) Mont2gauche 		687 5,28%
  • Céline Piot
Participation au scrutin Mont-de-Marsan
Taux de participation 65,07%
Taux d'abstention 34,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 13 336

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