Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mont-de-Marsan

Le deuxième tour des élections municipales à Mont-de-Marsan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Leregle
Nicolas Leregle Liste du Rassemblement National
Se rassembler pour Mont-de-Marsan
  • Nicolas Leregle
  • Cindy Seguin
  • Thibault Lemaire
  • Samira Belkacem
  • Thierry Garreau
  • Cécile Darrondeau
  • Nicolas Bernier
  • Nicole Devaud
  • Antoine Darrieutort
  • Marie Graves
  • Didier Caduff
  • Maryline Fouran
  • Joël Dolet
  • Aurélie Hours
  • Anthony Beon
  • Gladys Bordeau
  • Jocelyn Almant
  • Melyne Beon
  • Florian Bravy
  • Renée Igounet
  • Gaëtan Sallembien
  • Valérie Bengochea
  • Cyrille Meignen
  • Annie Aroua
  • Jean-Louis Filipozzi
  • Catherine Bouckaert
  • Jean-Bernard Epinat
  • Christiane Jacques
  • Dylan Bordeau
  • Julie Richard
  • Michaël Aulnette
  • Véronique Pereira
  • Pascal Villin
  • Marie-France Besnard
  • Maxence Walter
  • Béatrice Laverny
  • Marcel Saint-Remy
  • Gwenaëlle Aulnette
  • Alain Stanislas
  • Bernadette Villin
Charles Dayot
Charles Dayot Liste divers droite
Pour Mont de Marsan aujourd'hui et demain
  • Charles Dayot
  • Marie-Christine Harambat
  • Farid Heba
  • Marie-Christine Bourdieu
  • Sefallah Mahamat Bindi
  • Ema Auguin
  • Jean-Jacques Gourdon
  • Lisa Ribière
  • Hicham Lamsika
  • Sophie Boulery
  • Matthieu Soubieille
  • Nathalie Garcia
  • Brice Saint-Cricq
  • Marina Bancon
  • René Dupré
  • Delphine Le Blanc
  • Philippe Eyraud
  • Sophie Darsaut
  • Gilles Chauvin
  • Camille Sanchez Y Leal
  • Christophe Hourcade
  • Chantal Planchenault
  • Fabien Labarbe
  • Marie-Noëlle Riviere
  • Jean Gori
  • Claudie Breque
  • Benoît Eloseguy
  • Isabelle Poirier
  • Mathis Capdeville
  • Amélie Joyeux-Lanoë
  • Makariy Kochetov
  • Bérangère Paoli
  • Pierre Dupouy
  • Céline Laurent
  • Jean-Mary Desaint
  • Jeanine Lamaison
  • Bernard Hammad
  • Soraya Douma
  • Mathieu Guillon
  • Tiffany Gonçalves Moreira
  • Louis Dumont
Frédéric Dutin
Frédéric Dutin Liste d'union à gauche
MONT-DE-MARSAN AUTREMENT
  • Frédéric Dutin
  • Marie-Laure Lafargue
  • Bruno Lom
  • Salima Sensou
  • Alain Baché
  • Marianne Savary
  • Alain Bonte
  • Stéphanie Moreau
  • Jean-François Cabannes
  • Priscillia Garcia
  • Quentin Mouronval
  • Margaux Fritsch
  • Paul Gerbaud
  • Valérie Grayon
  • Yann Brethous
  • Catherine Blain
  • Jean-Noël Capdeville
  • Morgane Baillet
  • Philippe François
  • Isabelle Colas-Jalabert
  • Jean Dupouy
  • Julie Puyssegur
  • Charles Brossillon
  • Corinne Lescarret Capdeville
  • Paul Callado
  • Soraya Sensou
  • Abderrazak Abou El Fadel
  • Tiffany Brossillon
  • Sébastien Delaporte
  • Catherine Lapeyre
  • Jean-Marc Thomas
  • Sylvie Soigneux
  • Michel Roncin
  • Sabine Charles
  • Patrice Passicousset
  • Régine Lassalle Bujon
  • Laurent Garrido
  • Emma Vidalies
  • Jean-Jacques Gloria
Geneviève Darrieussecq
Geneviève Darrieussecq Liste divers centre
RASSEMBLER TOUT LE MONT2
  • Geneviève Darrieussecq
  • Jean Duvignau
  • Cathy Garbez
  • Mathieu Ara
  • Alexia Salducci
  • Thomas Felix
  • Vanessa Barets
  • Cyriaque Laporte
  • Marie Julia
  • Sébastien Labeyrie
  • Eliane Darteyron
  • Bertrand Tortigue
  • Cathy Dupouy
  • Loïc Clave
  • Fabienne Dantez
  • Daniel Cathala
  • Alexandra Giurovich
  • Patrick Fargues
  • Claire Brethes
  • Pierre Merlet-Bonnan
  • Cathy Combay
  • Bruno Rouffiat
  • Valérie Mansuy
  • Laurent Chauve
  • Christelle Manson
  • Paul Claudon
  • Monique Giordano
  • Louis Cormis
  • Sabrina Denis
  • Quentin Malassan
  • Juliette Fricot
  • Mouloud Benchrif
  • Cindy Prieto
  • Bruno Souverain
  • Jeena Barndaro
  • Rémi Dumais
  • Marie-Pierre Gazo
  • Manuel Rueda
  • Maryte Chamonard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DUTIN
Frédéric DUTIN (Ballotage) MONT-DE-MARSAN AUTREMENT 		3 531 29,72%
Charles DAYOT
Charles DAYOT (Ballotage) Pour Mont de Marsan aujourd'hui et demain 		3 094 26,04%
Geneviève DARRIEUSSECQ
Geneviève DARRIEUSSECQ (Ballotage) RASSEMBLER TOUT LE MONT2 		2 849 23,98%
Nicolas LEREGLE
Nicolas LEREGLE (Ballotage) Se rassembler pour Mont-de-Marsan 		1 654 13,92%
Diane Laure LEGODOU
Diane Laure LEGODOU MARSAN CITOYEN 		754 6,35%
Participation au scrutin Mont-de-Marsan
Taux de participation 58,61%
Taux d'abstention 41,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 12 191

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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