Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mont-de-Marsan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mont-de-Marsan.
L'actu des élections municipales 2026 à Mont-de-Marsan
11:50 - Que disaient les résultats des élections municipales à Mont-de-Marsan il y a une semaine ?
Frédéric Dutin (Union de la gauche) a remporté le premier round des élections municipales à Mont-de-Marsan il y a une semaine, avec 29,72 % des bulletins valides. Charles Dayot (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 26,04 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 23,98 %, Geneviève Darrieussecq, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Nicolas Leregle, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 13,92 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Mont-de-Marsan, l'élection a mobilisé 58,61 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mont-de-Marsan
Le deuxième tour des élections municipales à Mont-de-Marsan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Leregle
Liste du Rassemblement National
Se rassembler pour Mont-de-Marsan
|
|
Charles Dayot
Liste divers droite
Pour Mont de Marsan aujourd'hui et demain
|
|
Frédéric Dutin
Liste d'union à gauche
MONT-DE-MARSAN AUTREMENT
|
|
Geneviève Darrieussecq
Liste divers centre
RASSEMBLER TOUT LE MONT2
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mont-de-Marsan
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric DUTIN (Ballotage) MONT-DE-MARSAN AUTREMENT
|3 531
|29,72%
|Charles DAYOT (Ballotage) Pour Mont de Marsan aujourd'hui et demain
|3 094
|26,04%
|Geneviève DARRIEUSSECQ (Ballotage) RASSEMBLER TOUT LE MONT2
|2 849
|23,98%
|Nicolas LEREGLE (Ballotage) Se rassembler pour Mont-de-Marsan
|1 654
|13,92%
|Diane Laure LEGODOU MARSAN CITOYEN
|754
|6,35%
|Participation au scrutin
|Mont-de-Marsan
|Taux de participation
|58,61%
|Taux d'abstention
|41,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|12 191
Source : ministère de l’Intérieur
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