Résultat municipale 2026 à Mont-Dore (63240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mont-Dore a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mont-Dore, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-Dore [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal MICHAUD
Pascal MICHAUD (12 élus) Le Mont Dore, Pour Vous et Avec Vous 		434 58,49%
  • Pascal MICHAUD
  • Séverine MONESTIER
  • Sébastien RAMADE
  • Marie TRIBON
  • Sébastien MOULY
  • Irène SANCHEZ
  • Loïc ARNAUD
  • Émilie ROCHE
  • Frédéric AMEILHAUD
  • Béatrice GERNEZ
  • Christophe TOURNADRE
  • Alexandra ONDET
Sébastien DUBOURG
Sébastien DUBOURG (3 élus) Pour le Mont-Dore, continuons ensemble ! 		308 41,51%
  • Sébastien DUBOURG
  • Michèle MABRU
  • Patrick BRIET
Participation au scrutin Mont-Dore
Taux de participation 74,56%
Taux d'abstention 25,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 768

Source : ministère de l’Intérieur

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