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19:19 - Mont-Dore : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Mont-Dore comme dans toute la France. Dotée de 3 170 logements pour 1 200 habitants, la densité de la commune est de 33 habitants par km². Ses 272 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (14,64%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 41,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,10% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4869,88 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Mont-Dore manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Que pèse le RN à Mont-Dore aux municipales ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Mont-Dore il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,10% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 42,94% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 18,02% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Mont-Dore comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,07% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 37,04% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 43,15% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Nicolas Bonnet.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Mont-Dore avant 2026 Pour rappel, l'abstention se montait à 31,51 % à Mont-Dore lors des dernières municipales, une participation locale remarquable alors que le pays était durement frappé par le Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche stabilisé à 26,87 %. Même si les logiques changent d'un scrutin à l'autre, les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 51,97 % en 2022 à seulement 32,82 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,73 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Mont-Dore comme une ville où l'abstention est contenue. Pour ces élections municipales, cette réalité à Mont-Dore sera en conséquence déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - En 2024, Mont-Dore a choisi la droite Le contexte politique de Mont-Dore a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Mont-Dore avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,07% des bulletins. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Mont-Dore plébiscitaient ensuite Nadine Pers (Rassemblement National) avec 37,04% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadine Pers culminant à 43,15% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Mont-Dore : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Mont-Dore soutenaient en priorité Laurence Vichnievsky (Ensemble !) avec 28,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurence Vichnievsky virant de nouveau en tête avec 61,35% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Mont-Dore plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 35,03% des inscrits, devant Marine Le Pen qui terminait à 25,10%. Lors de la finale de l'élection à Mont-Dore, les électeurs accordaient 57,06% pour Emmanuel Macron, contre 42,94% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Mont-Dore comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Sébastien DUBOURG a-t-il augmenté la fiscalité à Mont-Dore ? Pour ce qui est des contributions locales à Mont-Dore, le produit fiscal par ménage s'est établi à 3 972 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 2 034 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 39,22 % en 2024 (contre 18,74 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 917 910 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 638 700 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,29 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Mont-Dore ? À Mont-Dore, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Sébastien Dubourg a raflé la première place en recueillant 308 soutiens (41,90%). À ses trousses, Séverine Monestier a rassemblé 22,85% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Philippe Piroddi, avec 154 électeurs (20,95%). Un large écart. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Sébastien Dubourg l'a finalement emporté avec 56,88% des bulletins, face à Séverine Monestier avec 313 votants (43,11%). Si Séverine Monestier a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 145 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.