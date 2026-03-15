Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-Saint-Aignan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mont-Saint-Aignan

Tête de listeListe
Francois Andre Pierre Vion
Francois Andre Pierre Vion Liste divers droite
J'AIME MONT-SAINT-AIGNAN
  • Francois Andre Pierre Vion
  • Françoise Chassagne
  • Matthieu Christian Claude Colmar
  • Stéphanie Tourillon
  • Benjamin Duca-Deneuve
  • Cécile Grenier
  • Gérard Richard
  • Chantal Nallet
  • Damien Adam
  • Martine Chabert
  • Didier Courboillet
  • Isabelle Vion
  • Thibault Gancel
  • Flore de Courtivron
  • Léopold Senard
  • Laurence Lechevalier
  • Yann Sacuto
  • Brigitte Petit
  • Thomas Soulier
  • Laure O'Quin
  • Nour-Eddine Haida
  • Melissa Chiocca-Blondel
  • Nicolas Calemard
  • Charlotte Locquet
  • Stephane Maitret
  • Marianne Quénel
  • Laurent Lemaire
  • Sophie Colette Michèle Tesniere
  • Alain Guillaume
  • Anaïs Fraval
  • Bruno Colegrave
  • Christine Gay
  • Clement Labessouille
  • Catherine Flavigny
  • Bertrand Bellanger
Marine Ribals
Marine Ribals Liste du Parti socialiste
Mont-Saint-Aignan Vivant
  • Marine Ribals
  • Jean-Claude Alexandre
  • Céline Loisel
  • Baptiste Copin
  • Isabelle Simon
  • Patrice Zamia
  • Manuella Junter
  • Philippe Masse
  • Lydie Doré
  • Axel François Roman Duthil--Vatine
  • Rosemitha Pimont
  • Jean-Pierre Moulin
  • Célia Levavasseur
  • Richard Brady
  • Myriam Gaïli
  • Esteban Mourier
  • Anaïs Beddok
  • Jean Vanderspelden
  • Pauline Prévoté
  • Francis Ralitera
  • Isabelle Delacour
  • Franck-Olivier Pauvert
  • Anne-Marie Bernard
  • Djamel Bentrar
  • Anne-Marie Lerebours
  • Kylian Safsaf--Doré
  • Evelyne Corruble
  • Charles-Louis Maréchal
  • Nicole Boullay
  • Gilles Cléroux
  • Béatrice Petit
  • Jean-Marie Cipolat Gotet
  • Annie Henry
  • Jean-Christian Rouly
  • Claudie Maugé
  • Didier Lacheray
  • Annette Panier
Sylvie Nicq-Croizat
Sylvie Nicq-Croizat Liste divers gauche
Mont-Saint-Aignan En vert et avec tous !
  • Sylvie Nicq-Croizat
  • Pascal Magoarou
  • Christine Leclercq
  • Pierre Conil
  • Alice Briant
  • Bastien de Waële
  • Marie-Paule Jaffry
  • Romain Lepillé
  • Colombe Patry
  • Philippe Edin
  • Virginie Althaus
  • Marceau Privat
  • Marina Laloyer
  • Thierry Dumoulin
  • Ludivine Legay
  • Jean-Luc Touboulie
  • Morgane Siraj
  • Alain Caillot
  • Fanny Mobas-Mangane
  • François Simon
  • Hélène Ricoeur
  • Yves Sévère
  • Catherine Voland
  • David Nzussing
  • Christine Ropers
  • François Voland
  • Valérie Martinez
  • Mathieu Olingue
  • Colette Gluck
  • Gérald Orange
  • Elisabeth Mathieu
  • Jean-Noël Le Toulouzan
  • Anne Soutif
  • Denis Diralouen
  • Olga Aracil
  • Bertrand Chaudron
  • Hélène Rousseau-Portail

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Flavigny
Catherine Flavigny (25 élus) Aimer toujours et encore mont saint aignan 		2 222 49,97%
  • Catherine Flavigny
  • François Vion
  • Martine Chabert Duken
  • Bertrand Camillerapp
  • Françoise Chassagne
  • Gaëtan Lucas
  • Stéphanie Tourillon
  • Thomas Soulier
  • Cécile Grenier
  • Arnaud Barrois
  • Nathalie Adrian
  • Nicolas Calemard
  • Laurence Lechevalier
  • Alain Sarrazin
  • Laure O'quin
  • Benjamin Duca-Deneuve
  • Isabelle Vion
  • Thibault Gancel
  • Marion Diarra
  • Fabien Poisson
  • Michèle Prevost
  • Jérôme Besnard
  • Valérie Berteau
  • Gérard Richard
  • Brigitte Petit
Sylvie Nicq-Croizat
Sylvie Nicq-Croizat (6 élus) Mont-saint-aignan en vert et avec tous 		1 596 35,89%
  • Sylvie Nicq-Croizat
  • Alexandre Riou
  • Christine Leclercq
  • Pascal Magoarou
  • Claudie Maugé
  • Pierre Conil
Stéphane Holé
Stéphane Holé (2 élus) Agissons ensemble mont-saint-aignan 		628 14,12%
  • Stéphane Holé
  • Carole Bizieau
Participation au scrutin Mont-Saint-Aignan
Taux de participation 35,96%
Taux d'abstention 64,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 518

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Flavigny
Catherine Flavigny Aimer toujours et encore mont saint aignan 		2 200 45,72%
Sylvie Nicq-Croizat
Sylvie Nicq-Croizat Mont-saint-aignan en vert et avec tous 		985 20,47%
Stéphane Holé
Stéphane Holé Agissons ensemble mont-saint-aignan 		822 17,08%
Alexandre Riou
Alexandre Riou Mont saint-aignan ecologique et solidaire 		804 16,71%
Participation au scrutin Mont-Saint-Aignan
Taux de participation 39,08%
Taux d'abstention 60,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 910

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Flavigny
Catherine Flavigny (26 élus) Aimer mont saint aignan 		4 388 56,51%
  • Catherine Flavigny
  • Bertrand Bellanger
  • Sylvaine Hebert
  • André Massardier
  • Martine Chabert-Duken
  • Jean-Pierre Bailleul
  • Carole Bizieau
  • Alain Sarrazin
  • Françoise Chassagne
  • Gaëtan Lucas
  • Nathalie Adrian
  • Bertrand Camillerapp
  • Michèle Prevost
  • Jean-Paul Thomas
  • Isabelle Vion
  • Michel Bordaix
  • Valérie Droesch
  • Jérôme Besnard
  • Marion Diarra
  • Benjamin Duca
  • Laurence Lechevalier
  • François Vion
  • Sylvie Lemonnier
  • Nicolas Calemard
  • Laure O'quin
  • Emmanuel Bellut
Patrice Colasse
Patrice Colasse (7 élus) Ensemble, vivons mont saint aignan 		3 376 43,48%
  • Patrice Colasse
  • Delphine Torossian
  • Pascal Magoarou
  • Martine Gest
  • Claude Tougard
  • Annette Panier
  • Aurélien Resse
Participation au scrutin Mont-Saint-Aignan
Taux de participation 61,28%
Taux d'abstention 38,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 8 036

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Flavigny
Catherine Flavigny Aimer mont-saint-aignan 		3 089 39,84%
Patrice Colasse
Patrice Colasse Ensemble, vivons mont-saint-aignan 		2 308 29,76%
Philippe Grigy
Philippe Grigy Réunir mont-saint-aignan 		1 068 13,77%
Pascal Magoarou
Pascal Magoarou Mont-saint-aignan citoyenne 		687 8,86%
Thierry Le Gueut
Thierry Le Gueut Mont saint aignan bleu marine 		601 7,75%
Participation au scrutin Mont-Saint-Aignan
Taux de participation 60,47%
Taux d'abstention 39,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 7 929

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