Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-Saint-Aignan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-Saint-Aignan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mont-Saint-Aignan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mont-Saint-Aignan.
L'actu des élections municipales 2026 à Mont-Saint-Aignan
13:10 - Municipales 2020 : la liste "Aimer Toujours Et Encore Mont Saint Aignan" majoritaire à Mont-Saint-Aignan
À Mont-Saint-Aignan, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Catherine Flavigny (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 2 200 voix (45,72%). À ses trousses, Sylvie Nicq-Croizat (Divers gauche) a recueilli 20,47% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Stéphane Holé (La République en marche), rassemblant 822 bulletins (17,08%). Ce fossé assez fort mettait la liste en tête dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Catherine Flavigny l'a finalement emporté avec 49,97% des suffrages, face à Sylvie Nicq-Croizat rassemblant 35,89% des électeurs inscrits et Stéphane Holé obtenant 14,12% des votes. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Sylvie Nicq-Croizat a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 611 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.
09:57 - Bureaux de vote à Mont-Saint-Aignan : les horaires d'ouverture
Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Mont-Saint-Aignan. Dans le cadre des municipales 2026, les électeurs de Mont-Saint-Aignan sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mont-Saint-Aignan
|Tête de listeListe
|
Francois Andre Pierre Vion
Liste divers droite
J'AIME MONT-SAINT-AIGNAN
|
|
Marine Ribals
Liste du Parti socialiste
Mont-Saint-Aignan Vivant
|
|
Sylvie Nicq-Croizat
Liste divers gauche
Mont-Saint-Aignan En vert et avec tous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Flavigny (25 élus) Aimer toujours et encore mont saint aignan
|2 222
|49,97%
|
|Sylvie Nicq-Croizat (6 élus) Mont-saint-aignan en vert et avec tous
|1 596
|35,89%
|
|Stéphane Holé (2 élus) Agissons ensemble mont-saint-aignan
|628
|14,12%
|
|Participation au scrutin
|Mont-Saint-Aignan
|Taux de participation
|35,96%
|Taux d'abstention
|64,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 518
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Flavigny Aimer toujours et encore mont saint aignan
|2 200
|45,72%
|Sylvie Nicq-Croizat Mont-saint-aignan en vert et avec tous
|985
|20,47%
|Stéphane Holé Agissons ensemble mont-saint-aignan
|822
|17,08%
|Alexandre Riou Mont saint-aignan ecologique et solidaire
|804
|16,71%
|Participation au scrutin
|Mont-Saint-Aignan
|Taux de participation
|39,08%
|Taux d'abstention
|60,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 910
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Flavigny (26 élus) Aimer mont saint aignan
|4 388
|56,51%
|
|Patrice Colasse (7 élus) Ensemble, vivons mont saint aignan
|3 376
|43,48%
|
|Participation au scrutin
|Mont-Saint-Aignan
|Taux de participation
|61,28%
|Taux d'abstention
|38,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|8 036
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Flavigny Aimer mont-saint-aignan
|3 089
|39,84%
|Patrice Colasse Ensemble, vivons mont-saint-aignan
|2 308
|29,76%
|Philippe Grigy Réunir mont-saint-aignan
|1 068
|13,77%
|Pascal Magoarou Mont-saint-aignan citoyenne
|687
|8,86%
|Thierry Le Gueut Mont saint aignan bleu marine
|601
|7,75%
|Participation au scrutin
|Mont-Saint-Aignan
|Taux de participation
|60,47%
|Taux d'abstention
|39,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|7 929
Villes voisines de Mont-Saint-Aignan
- Mont-Saint-Aignan (76130)
- Ecole primaire à Mont-Saint-Aignan
- Maternités à Mont-Saint-Aignan
- Crèches et garderies à Mont-Saint-Aignan
- Classement des collèges à Mont-Saint-Aignan
- Salaires à Mont-Saint-Aignan
- Impôts à Mont-Saint-Aignan
- Dette et budget de Mont-Saint-Aignan
- Climat et historique météo de Mont-Saint-Aignan
- Accidents à Mont-Saint-Aignan
- Délinquance à Mont-Saint-Aignan
- Inondations à Mont-Saint-Aignan
- Nombre de médecins à Mont-Saint-Aignan
- Pollution à Mont-Saint-Aignan
- Entreprises à Mont-Saint-Aignan
- Prix immobilier à Mont-Saint-Aignan