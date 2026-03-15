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19:21 - Les données démographiques de Mont-Saint-Aignan révèlent les tendances électorales En marge des élections municipales, Mont-Saint-Aignan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34,12% de cadres pour 20 188 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 559 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (71,50%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Mont-Saint-Aignan accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 232 résidents étrangers, soit 6,10% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,29%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 260 € par mois. À Mont-Saint-Aignan, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Mont-Saint-Aignan Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors de l'élection municipale à Mont-Saint-Aignan il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 10,05% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 21,22% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 6,95% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Mont-Saint-Aignan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 15,10% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 18,40% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 19,56% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Mont-Saint-Aignan ? Dans le cadre de l'élection municipale à Mont-Saint-Aignan, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. L'abstention s'élevait à 60,92 % pour le premier tour des élections de 2020 (une proportion assez classique), de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 22,64 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 39,25 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,31 %, loin des 42,47 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où l'abstention est contenue.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Mont-Saint-Aignan ? Damien Adam (Majorité présidentielle) avait remporté au premier tour des législatives à Mont-Saint-Aignan suite à la dissolution en 2024 avec 36,10%. Florence Herouin-Léautey (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 34,98%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Florence Herouin-Léautey (Union de la gauche), avec 40,55%. Le rendez-vous des Européennes précédemment à Mont-Saint-Aignan avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,20%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 20,93% des suffrages. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Mont-Saint-Aignan : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mont-Saint-Aignan portaient leur choix sur Damien Adam (Ensemble !) avec 34,93% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,11%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Mont-Saint-Aignan plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 38,66% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 21,25%. Lors de la finale de l'élection à Mont-Saint-Aignan, les électeurs accordaient 78,78% pour Emmanuel Macron, contre 21,22% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Mont-Saint-Aignan comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Impôts locaux à Mont-Saint-Aignan : un sujet brûlant à l'approche des municipales 2026 ? À Mont-Saint-Aignan, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,60 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 408 460 €, en net recul par rapport aux quelque 4,92387 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Mont-Saint-Aignan a évolué pour se fixer à 49,31 % en 2024 (contre 23,95 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, permet de contextualiser ce chiffre. Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Mont-Saint-Aignan a atteint 1 611 € en 2024 contre 1 233 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Aimer Toujours Et Encore Mont Saint Aignan" majoritaire à Mont-Saint-Aignan À Mont-Saint-Aignan, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Catherine Flavigny (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 2 200 voix (45,72%). À ses trousses, Sylvie Nicq-Croizat (Divers gauche) a recueilli 20,47% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Stéphane Holé (La République en marche), rassemblant 822 bulletins (17,08%). Ce fossé assez fort mettait la liste en tête dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Catherine Flavigny l'a finalement emporté avec 49,97% des suffrages, face à Sylvie Nicq-Croizat rassemblant 35,89% des électeurs inscrits et Stéphane Holé obtenant 14,12% des votes. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Sylvie Nicq-Croizat a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 611 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.