Résultat municipale 2026 à Mont-Saint-Aignan (76130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mont-Saint-Aignan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mont-Saint-Aignan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-Saint-Aignan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francois Andre Pierre VION
Francois Andre Pierre VION (28 élus) J'AIME MONT-SAINT-AIGNAN 		3 973 56,37%
  • Francois Andre Pierre VION
  • Françoise CHASSAGNE
  • Matthieu Christian Claude COLMAR
  • Stéphanie TOURILLON
  • Benjamin DUCA-DENEUVE
  • Cécile GRENIER
  • Gérard RICHARD
  • Chantal NALLET
  • Damien ADAM
  • Martine CHABERT
  • Didier COURBOILLET
  • Isabelle VION
  • Thibault GANCEL
  • Flore DE COURTIVRON
  • Léopold SENARD
  • Laurence LECHEVALIER
  • Yann SACUTO
  • Brigitte PETIT
  • Thomas SOULIER
  • Laure O'QUIN
  • Nour-Eddine HAIDA
  • Melissa CHIOCCA-BLONDEL
  • Nicolas CALEMARD
  • Charlotte LOCQUET
  • Stephane MAITRET
  • Marianne QUÉNEL
  • Laurent LEMAIRE
  • Sophie Colette Michèle TESNIERE
Marine RIBALS
Marine RIBALS (4 élus) Mont-Saint-Aignan Vivant 		1 682 23,86%
  • Marine RIBALS
  • Jean-Claude ALEXANDRE
  • Céline LOISEL
  • Baptiste COPIN
Sylvie NICQ-CROIZAT
Sylvie NICQ-CROIZAT (3 élus) Mont-Saint-Aignan En vert et avec tous ! 		1 393 19,76%
  • Sylvie NICQ-CROIZAT
  • Pascal MAGOAROU
  • Christine LECLERCQ
Participation au scrutin Mont-Saint-Aignan
Taux de participation 56,29%
Taux d'abstention 43,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 7 249

Source : ministère de l’Intérieur

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