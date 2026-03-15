Résultat municipale 2026 à Mont-Saint-Martin (54350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mont-Saint-Martin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mont-Saint-Martin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mont-Saint-Martin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier BOVA
Olivier BOVA (23 élus) MONT SAINT MARTIN LIBRE 		1 346 57,79%
  • Olivier BOVA
  • Marie-Claire GROSJEAN
  • Idir KARRA
  • Magali RIITANO
  • Adrien MORAT
  • Nora AMIRI
  • Philippe CLAUSSE
  • Tiphaine BONNARDE
  • Corentin BONASSI
  • Linda BENGAS
  • Abdellah EL RHAZALI
  • Patricia KHORIATY
  • Dimitri ROGUET
  • Isabelle MOURIC
  • Abdeslam BENAMARA
  • Céline BIASIZZO
  • Francis GEORGE
  • Nathalie CAYRE
  • Ibrahim ASNOUN
  • Muriel VACCARO
  • Florentino CARVALHO
  • Lillia AMIRI
  • Mevlut SOYUT
Serge DE CARLI
Serge DE CARLI (6 élus) MONT-SAINT-MARTIN une ville pour tous 		983 42,21%
  • Serge DE CARLI
  • Djamila NEDJAA
  • Patrice MARINI
  • Isabelle RIPANTI
  • Jean-Luc SACHER
  • Sylvie DA COSTA
Participation au scrutin Mont-Saint-Martin
Taux de participation 51,97%
Taux d'abstention 48,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 2 377

Source : ministère de l’Intérieur

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