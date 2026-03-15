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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mont-Saint-Martin Dans la ville de Mont-Saint-Martin, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,70%. En outre, le taux de familles propriétaires (40,01%) met en relief l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 1 935 € par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2366 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 31,77% et d'une population immigrée de 36,27% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Mont-Saint-Martin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,21% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Mont-Saint-Martin ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections locales à Mont-Saint-Martin il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 21,79% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,89% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 18,01% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Mont-Saint-Martin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 31,06% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 29,60% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,46% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Mont-Saint-Martin Pour rappel, l'abstention s'élevait à 60,75 % à Mont-Saint-Martin lors des dernières élections municipales (proche des 55,3 % observés au niveau national), l'épidémie de Covid-19 ayant lourdement pesé sur la compétition. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 35,07 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 61,20 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 45,09 %, contre 67,83 % en 2022. Avec du recul, le secteur se positionne donc résolument comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. En parallèle de cette municipale, cette contingence pèsera en tout cas sur les résultats de Mont-Saint-Martin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Mont-Saint-Martin La physionomie politique de Mont-Saint-Martin a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,06%). Martine Etienne (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Mont-Saint-Martin après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 49,18%. Frédéric Weber (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 29,60%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Martine Etienne culminant à 65,54% des votes dans la commune.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Mont-Saint-Martin reste un territoire arrimé à la gauche En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Mont-Saint-Martin tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 40,75% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,79%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,11% pour Emmanuel Macron, contre 38,89% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Mont-Saint-Martin portaient leur choix sur Martine Etienne (Nupes) avec 33,91% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,33%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Mont-Saint-Martin : la situation fiscale observée à l'approche des municipales Alors que les impôts locaux ont progressé à Mont-Saint-Martin entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 20,69 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 55 140 € la même année. Une somme loin des 1 386 790 € perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Mont-Saint-Martin atteint désormais un peu moins de 36,82 % en 2024 (contre 15,58 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Mont-Saint-Martin a atteint 741 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 584 € relevés en 2020.

11:59 - La liste Divers gauche en tête à Mont-Saint-Martin lors de la dernière municipale Qui l'avait emporté lors des municipales il y a six ans à Mont-Saint-Martin ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Serge De Carli (Divers gauche) a distancé ses adversaires en obtenant 1 082 bulletins (65,02%). Derrière, Christophe Giovanardi (Divers gauche) a rassemblé 582 suffrages en sa faveur (34,97%). Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Mont-Saint-Martin, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, le bloc minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.