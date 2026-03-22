Résultat municipale 2026 à Montady (34310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montady a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montady, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montady [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian COULAUD (21 élus) POUR MONTADY
|969
|50,71%
|
|Michel PEPOZ (5 élus) MONTADY UNI
|705
|36,89%
|
|Charles SERRA (1 élu) AGIR ENSEMBLE POUR MONTADY
|237
|12,40%
|
|Participation au scrutin
|Montady
|Taux de participation
|61,52%
|Taux d'abstention
|38,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,37%
|Nombre de votants
|1 987
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montady - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian COULAUD (Ballotage) POUR MONTADY
|747
|37,67%
|Michel PEPOZ (Ballotage) MONTADY UNI
|493
|24,86%
|Alain CASTAN (Ballotage) MONTADY, ALLONS PLUS LOIN !
|452
|22,79%
|Charles SERRA (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MONTADY
|291
|14,67%
|Participation au scrutin
|Montady
|Taux de participation
|63,59%
|Taux d'abstention
|36,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Nombre de votants
|2 059
Election municipale 2026 à Montady [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montady sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montady.
L'actu des élections municipales 2026 à Montady
18:38 - Montady : retour sur les élections de 2024
Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Montady avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (52,95%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 10,14% des suffrages. Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avait ensuite gagné le premier tour des législatives à Montady une vingtaine de jours plus tard avec 59,76%. Aurélien Manenc (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 21,60%. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphanie Galzy culminant à 66,91% des votes dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Montady demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Montady ?
Il peut être éclairant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Montady. Lors de la première manche électorale à l'époque, Alain Castan (Divers gauche) a pris les commandes en obtenant 1 076 soutiens (67,37%). Derrière, Laurent Mazzella (Divers droite) a obtenu 32,62% des suffrages. Ce succès d'emblée de Alain Castan a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Montady, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - À Montady, Michel Pepoz, Christian Coulaud et Charles Serra s'affrontent ce dimanche
Ce 22 mars, les électeurs sont donc appelés à départager Michel Pepoz sous l'étiquette LDVD ("Montady Uni"), Christian Coulaud, à la tête de "Pour Montady" (LDVC) et Charles Serra avec la liste "Agir Ensemble Pour Montady" (LDVD), d'après les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score suffisant, Alain Castan a choisi de ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. L'heure de fermeture des 3 bureaux de vote de Montady a été établie à 18 heures.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Montady dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales à Montady, le scrutin a vu 63,59 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Christian Coulaud (Divers centre) qui est arrivé en tête en récoltant 37,67 % des votes. Dans son sillage, Michel Pepoz (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 24,86 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alain Castan (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Charles Serra, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 14,67 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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