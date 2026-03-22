Résultat municipale 2026 à Montady (34310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montady a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montady, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montady [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian COULAUD
Christian COULAUD (21 élus) POUR MONTADY 		969 50,71%
  • Christian COULAUD
  • Valérie MARLANGEON
  • Julien SIEGLER
  • Ylhame KASSI
  • Didier CAYLA
  • Céline FONTENAY
  • David GAIRAUD
  • Françoise JULIEN
  • Cédric BOYER
  • Alexandra HACQUEMAND
  • Stéphan PAREDES
  • Catherine LYON
  • Frédéric PAGES
  • Natacha DARRAS
  • Sébastien LAGRUE
  • Lucie PERARD
  • Cyril AFONSO
  • Valérie MARTINEZ
  • Eric COIFFARD
  • Béatrice FILLEUR
  • Nicolas SANCHO
Michel PEPOZ
Michel PEPOZ (5 élus) MONTADY UNI 		705 36,89%
  • Michel PEPOZ
  • Yvelise POUZAT
  • Dominique TUMMARELLO
  • Marianne CONNAC
  • Daniel MOURGUES
Charles SERRA
Charles SERRA (1 élu) AGIR ENSEMBLE POUR MONTADY 		237 12,40%
  • Charles SERRA
Participation au scrutin Montady
Taux de participation 61,52%
Taux d'abstention 38,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Nombre de votants 1 987

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Montady - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian COULAUD
Christian COULAUD (Ballotage) POUR MONTADY 		747 37,67%
Michel PEPOZ
Michel PEPOZ (Ballotage) MONTADY UNI 		493 24,86%
Alain CASTAN
Alain CASTAN (Ballotage) MONTADY, ALLONS PLUS LOIN ! 		452 22,79%
Charles SERRA
Charles SERRA (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MONTADY 		291 14,67%
Participation au scrutin Montady
Taux de participation 63,59%
Taux d'abstention 36,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 2 059

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