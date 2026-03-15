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19:19 - Montagny : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et la situation socio-économique de Montagny façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,05%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,69%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1700 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,10%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,60%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,02%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montagny, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Avant les municipales, la percée du Rassemblement national à Montagny Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Montagny en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 23,93% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 41,80% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 21,93% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Montagny comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 38,99% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,40% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 48,53% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Montagny L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 48,86 % à Montagny pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid affectait le pays. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les municipales restent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les Français se mobilisent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 16,10 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 40,28 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,55 %, loin des 51,25 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. En ce jour d'élection municipale 2026 à Montagny, cette contingence sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment a voté Montagny il y a deux ans ? Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avait enlevé au premier tour des législatives à Montagny en 2024 avec 40,40%. Jean-Luc Fugit (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 29,98%. C'est finalement Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,47% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes précédemment, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (38,99%). Le panorama politique de Montagny a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Montagny ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Montagny se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montagny était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 32,51% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,93%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,20% pour Emmanuel Macron, contre 41,80% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montagny accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 32,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,95%.

12:58 - Montagny : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal À Montagny, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,64 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 19 410 €. Une somme loin des 644 200 euros enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Montagny a évolué pour se fixer à 24,24 % en 2024 (contre 12,06 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Montagny a atteint 775 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 759 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Montagny À Montagny, lors des municipales de 2020, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Pierre Fouilland a creusé l'écart en totalisant 62,53% des voix. Dans la position du principal opposant, Jean-Luc Berard a rassemblé 384 bulletins valides (37,46%). Cette victoire au premier tour de Pierre Fouilland a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Montagny, cette géographie électorale pose les bases. Ce succès éclatant place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.