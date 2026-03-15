Résultat municipale 2026 à Montagny (69700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montagny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montagny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montagny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre FOUILLAND
Pierre FOUILLAND (18 élus) Montagny, une histoire d'avenir 		805 54,58%
  • Pierre FOUILLAND
  • Corinne JEANJEAN
  • Damien Fernand FERREIRA
  • Sandrine Annie FRAISSE-SIBILLE
  • Samuel René AILI
  • Cyrille ABRAHAM
  • Christophe BAUDUIN
  • Christelle MOLINA
  • Lionel CRIMIER
  • Emilie ESPINOSA
  • Paul TOUTENU
  • Marie-Christine GILLES-LASSALLE
  • Pascal ROUX
  • Christelle DOY
  • Christophe DEBIASE
  • Claire Colette VIRICEL
  • Joël Robert WENGORZEWSKI
  • Marie Laure GARCIA-PELLET
Xavier CLARETON
Xavier CLARETON (5 élus) MONTAGNY ESPRIT VILLAGE 		670 45,42%
  • Xavier CLARETON
  • Bérangère DOUX
  • Philippe EHRSAM
  • Emilie FARJON
  • Patrick HAUTION
Participation au scrutin Montagny
Taux de participation 66,43%
Taux d'abstention 33,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 1 514

Source : ministère de l’Intérieur

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