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19:18 - Comprendre l'électorat de Montalieu-Vercieu : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Montalieu-Vercieu, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 3 508 habitants répartis dans 1 791 logements, cette localité présente une densité de 405 hab par km². L'existence de 236 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (77,61%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,71% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,31%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 248 euros par mois. À Montalieu-Vercieu, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Montalieu-Vercieu aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite était absent à la dernière élection municipale à Montalieu-Vercieu en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 39,96% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 60,70% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 34,47% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 57,35% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 55,57% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 56,87% pour le Rassemblement national. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 68,99% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Alexis Jolly.

16:58 - Les électeurs de Montalieu-Vercieu peu mobilisés lors des scrutins Il y a six ans à Montalieu-Vercieu, le tour de chauffe des municipales avait vu 34,09 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, en deçà de la moyenne nationale. C'étaient 660 votants qui s'étaient manifestés alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 69,32 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 45,58 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,81 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 35,91 % des inscrits. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une contrée en retrait des urnes. L'affluence dans les isoloirs de Montalieu-Vercieu constituera en conséquence un gros enjeu pour cette municipale 2026.

15:59 - À Montalieu-Vercieu, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité L'exploration des résultats de 2024 révèle que Montalieu-Vercieu restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Montalieu-Vercieu avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 55,57% des bulletins. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Montalieu-Vercieu portaient leur choix sur Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 56,87% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexis Jolly culminant à 68,99% des votes localement.

14:57 - Montalieu-Vercieu : retour sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Montalieu-Vercieu voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 39,96% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,39%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,70% pour Marine Le Pen, contre 39,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Montalieu-Vercieu plébiscitaient Alexis Jolly (RN) avec 34,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexis Jolly virant de nouveau en tête avec 57,35% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux à Montalieu-Vercieu : un thème central à l'approche des municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à Montalieu-Vercieu entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,96 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 63 400 euros environ la même année. Une recette bien loin des 483 850 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Montalieu-Vercieu s'est établi à environ 39,82 % en 2024 (contre 23,14 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Montalieu-Vercieu a représenté environ 880 euros en 2024 contre 726 euros en début de mandat.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Christian Giroud s'est imposé à Montalieu-Vercieu Les résultats des dernières élections municipales à Montalieu-Vercieu ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Christian Giroud a raflé la première place avec 60,50% des bulletins. À ses trousses, Bernard Attavay a rassemblé 39,49% des voix. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Montalieu-Vercieu, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.