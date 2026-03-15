Résultat municipale 2026 à Montalieu-Vercieu (38390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montalieu-Vercieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montalieu-Vercieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montalieu-Vercieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian GIROUD
Christian GIROUD (21 élus) Montalieu-Vercieu: un village uni, un avenir construit 		604 54,91%
  • Christian GIROUD
  • Christiane DREVET
  • Frédéric RUIS
  • Monique THEVENOT
  • Maxime POULET
  • Florence CHAUDET
  • Jean-Claude LUTTRIN
  • Maryline DA CONCEICAO
  • Amaury PEJU
  • Isabelle GORCE
  • Patrick ROSSI
  • Sabya ZABI
  • Steve FOURNET
  • Céline RUIZ
  • Bernard ATTAVAY
  • Laure JAVERLIAT
  • Robert LEMIRE
  • Stéphanie FAYARD
  • Jean-Luc LAROCHE
  • Barbara GOZZO
  • Florian PELLEGRINELLI
Quentin LACAVE
Quentin LACAVE (6 élus) Nouvel air pour Montalieu 		496 45,09%
  • Quentin LACAVE
  • Virginie AIME
  • Vincent D'ORIO
  • Élodie TETU
  • Sébastien PERRAUT
  • Marie FONTAINE
Participation au scrutin Montalieu-Vercieu
Taux de participation 49,89%
Taux d'abstention 50,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 1 150

Source : ministère de l’Intérieur

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