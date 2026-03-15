Résultat de l'élection municipale 2026 à Montargis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montargis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montargis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montargis.
L'actu des élections municipales 2026 à Montargis
13:09 - Les résultats des dernières élections à Montargis
Les résultats des dernières élections municipales à Montargis ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Benoît Digeon (Union de la droite) a imposé son rythme en recueillant 983 voix (37,74%). Dans la position du principal opposant, Bruno Nottin (Parti communiste français) a obtenu 540 voix (20,73%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Edouard Weber (Divers), s'adjugeant 19,66% des voix. Une différence substantielle. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Benoît Digeon l'a finalement emporté avec 1 128 suffrages (43,87%), face à Bruno Nottin qui a obtenu 28,47% des électeurs et Edouard Weber avec 17,85% des électeurs. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Bruno Nottin a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 192 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Union de la droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Montargis
Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Montargis. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Montargis de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur ville. À Montargis et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, c'est Benoît Digeon qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Montargis est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montargis
|Tête de listeListe
|
Côme Dunis
Liste du Rassemblement National
AIMER MONTARGIS
|
|
Dalip Vehapi
Liste d'union à gauche
UNIS POUR MONTARGIS
|
|
Bruno Nottin
Liste du Parti communiste français
MONTARGIS POUR TOU-TE-S
|
|
Olivier Masson
Liste Divers
CITOYENS DU MONTARGOIS
|
|
Dominique Clergue
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
|
Benoît Digeon
Liste divers droite
FIERS DE MONTARGIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Digeon (24 élus) Montargis au coeur
|1 128
|43,87%
|
|Bruno Nottin (5 élus) Montargis pour tou-te-s
|732
|28,47%
|
|Edouard Weber (3 élus) Citoyens du montargois.
|459
|17,85%
|
|Manuel Ribeiro (1 élu) Agir ensemble pour montargis.
|252
|9,80%
|
|Participation au scrutin
|Montargis
|Taux de participation
|36,36%
|Taux d'abstention
|63,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 650
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Digeon Montargis au coeur
|983
|37,74%
|Bruno Nottin Montargis pour tou-te-s
|540
|20,73%
|Edouard Weber Citoyens du montargois.
|512
|19,66%
|Manuel Ribeiro Agir ensemble pour montargis.
|479
|18,39%
|Dominique Clergue Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs.
|90
|3,45%
|Participation au scrutin
|Montargis
|Taux de participation
|37,21%
|Taux d'abstention
|62,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 711
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Door (26 élus) Montargis avance
|2 284
|53,15%
|
|Jacques Reboul (3 élus) Ensemble pour vivre mieux a montargis
|832
|19,36%
|
|Lise Gabrielle (3 élus) Citoyens du montargois
|695
|16,17%
|
|Christophe Belabbes (1 élu) Une autre dynamique
|345
|8,02%
|
|Dominique Clergue Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|141
|3,28%
|Participation au scrutin
|Montargis
|Taux de participation
|50,93%
|Taux d'abstention
|49,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,30%
|Nombre de votants
|4 490
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