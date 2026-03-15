Résultat de l'élection municipale 2026 à Montargis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montargis

Tête de listeListe
Côme Dunis
Côme Dunis Liste du Rassemblement National
AIMER MONTARGIS
  • Côme Dunis
  • Patricia Seine
  • Serge Pointlane
  • Catherine Hansmetzger
  • Dominique Coquelle
  • Mélanie Barras
  • Jaky Péron
  • Nathalie Pereira Vieira
  • Jean-Charles Cépisul
  • Caroline Orus-Plana
  • Coriolan Blanchard
  • Nathalie Foulgot
  • David Levallet
  • Véronique Perlès
  • Fabrice Duverger
  • Sophie Garnier
  • Maxime Lazreg
  • Patricia Arvaux
  • Axel Thomas
  • Laura Cois
  • Geoffroy Balzeau
  • Nadege Desprès
  • Fabrice Roy
  • Christiane Garnier
  • Axel Loisel--Besnard
  • Chantal Racouard
  • Stéphane Buratti
  • Annick Ligier
  • Kévin Thierry
  • Josseline Chatelain
  • Yann Machado
  • Virginie Barray
  • Gérard Leblond
  • Édith Quatrehomme
  • Julien Paris
Dalip Vehapi
Dalip Vehapi Liste d'union à gauche
UNIS POUR MONTARGIS
  • Dalip Vehapi
  • Sandrine Progeas
  • Grégoire Dorigny
  • Géraldine Dion
  • Bilel Mliki
  • Hassiba Oubraham
  • Morgan Dufaut
  • Camille Lajus
  • Nicolas Tagot
  • Amanda Descotes
  • Henri Pinci
  • Tamara Castillo
  • Hervé Lambert
  • Ludivine Linard
  • Sébastien Jankowski
  • Anouchka Chabourine
  • Christophe Laroussinie
  • Manuella Soares
  • Pierre Progeas
  • Samar Messaoudi
  • Alexis Michot
  • Lamia Zraibia
  • Bernard Latorre
  • Hélène Jaget
  • Jacques Clerc
  • Djamila Bekkouche
  • Osman Celik
  • Isabelle Couty
  • Alban Speckaert
  • Sylvie Boquet
  • Florent Hiseni
  • Virginie Blanguerin
  • Dardan Gashi
  • Arlette Khater
  • Guillaume Bourgeois
Bruno Nottin
Bruno Nottin Liste du Parti communiste français
MONTARGIS POUR TOU-TE-S
  • Bruno Nottin
  • Eline Leroy
  • Christophe Belabbes
  • Divine Kinkela Songo
  • Thierry Collard
  • Holwenn Ricouard
  • Claude Sabatier
  • Aurore Leger Cloutrier
  • Henri-Paul Aknin
  • Christine Berthelier
  • Serge Chabrol
  • Sylvie Braibant
  • Mehdi de Guerequiz
  • Séverine Brion
  • Jean-François Rivière
  • Fatima Soumaïla
  • Roland Metz
  • Monique Privat
  • Gérard Vieville
  • Marie-Antoinette Plat Maillet
  • Ludovic Bachelet
  • Malika Bouha
  • Bruno Podevin
  • Annick Riffault
  • Jean-Michel Gout
  • Muriel Bellemon
  • Frédéric Roullet
  • Catherine Bagot
  • Jean-Claude Helie
  • Michèle Chabrol
  • Hayrettin Aydas
  • Nora Zermane
  • Claude Delahaie
  • Rosine Sebillotte
  • Kenani Songo Nkueno
Olivier Masson
Olivier Masson Liste Divers
CITOYENS DU MONTARGOIS
  • Olivier Masson
  • Lise Gabrielle
  • Hamoud Djemai
  • Faiza Ghedir
  • Alphonse Proffit
  • Elif Gokhan
  • Mohamed Ziri
  • Virginie Durand
  • Djamal Sadouni
  • Kristelle Akoa
  • Maurice Mauduit
  • Stéphanie Younes
  • Fabrice Pellerin
  • Jennifer Simon Linard
  • Mehdi Bouhanika
  • Célia Vieira Cha Cha
  • Dagobert Blondon
  • Éléonore Adjovi
  • Mario Rodrigues
  • Marie-Christine Bony
  • Sonny Serantes
  • Karima Benzedira
  • Jérémie Carre
  • Dilek Bilir
  • Patrick Koufeidji
  • Brigitte Fremont
  • James Valentin Desrosiers
  • Gaëlle Despeyroux
  • Frédéric Staub-Lepkowski
  • Véronique Blanchet
  • Édouard Weber
  • Isabelle Coeur
  • Dominique Labelle
  • Colette Petit
  • Vincent Roussel
Dominique Clergue
Dominique Clergue Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
  • Dominique Clergue
  • Eudéïce Glovert
  • Christine Lucas
  • Xavier Cariat
  • Sakina Meziani
  • Horacio Faria
  • Nathalie Barbe
  • Julien Fourmond
  • Catherine Collet
  • Gabriel Saulou-Cerych
  • Johana Drelin
  • Baïdy Ly
  • Belkiss El Koutili
  • Jacques Kolié
  • Violaine Dutailly
  • Saïd Djoumoi
  • Marina Collet
  • Allaoui Mohamed
  • Christel Bourdeau
  • Malek Nougar
  • Sylvie Chevry
  • Thomas Mame Mekoureu Thiam
  • Marie Dujardin
  • Eddy Belhassen
  • Jessy Gitras
  • Harry Falla
  • Vannessa Trabelsi
  • Philippe Fournier
  • Marie-Thérèse Ballière
  • Matthieu Petit Fleurier
  • Marie-Rose Belon
  • Olivier Brunel
  • Sophie Fisbach
Benoît Digeon
Benoît Digeon Liste divers droite
FIERS DE MONTARGIS
  • Benoît Digeon
  • Nathalie Lemoine
  • Philippe Vareilles
  • Nelly Dury
  • Georges Kouamé
  • Sylviane Houdré
  • Thomas David
  • Catherine Caillet
  • Dominique Delandre
  • Valérie Charles
  • Charles Terrier
  • Saliha Ouchri
  • Philippe Malet
  • Marie Kuntz-Miahé
  • Laurent Bernard
  • Dominique Babin
  • Jacques-Eric Delatre
  • Océane Le Doré
  • Thierry Jolly
  • Caroline Bourry
  • Nicolas Boursin
  • Andrea Laborde
  • François Titov
  • Sandra Mayoux
  • Vincent Lazzarotto
  • Joëlle Vatrin
  • Antony Taïeb
  • Delphine Dechambre
  • Luis Cesar
  • Françoise Chesnoy
  • Jean-René Coquelin
  • Nadia Guitard
  • Denis Bauduin
  • Maryline Morin
  • Serge Lecomte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Digeon
Benoît Digeon (24 élus) Montargis au coeur 		1 128 43,87%
  • Benoît Digeon
  • Sylviane Houdré
  • Philippe Vareilles
  • Nelly Dury
  • Thomas David
  • Marine Pouillet
  • Dominique Delandre
  • Joëlle Vatrin
  • Charles Terrier
  • Valérie Charles
  • Fabien Léon
  • Caroline Bourry
  • Fabrice Bouscal
  • Nadia Guitard
  • Philippe Malet
  • Françoise Chesnoy
  • Jacques-Eric Delatre
  • Marine Scheffer
  • Maxime Joseph
  • Nora Meziane
  • Jean-René Coquelin
  • Delphine Dechambre
  • Vincent Lazzarotto
  • Dominique Babin
Bruno Nottin
Bruno Nottin (5 élus) Montargis pour tou-te-s 		732 28,47%
  • Bruno Nottin
  • Sarah Chbihi Kaddouri
  • Christophe Belabbes
  • Céline Hebert
  • Thierry Collard
Edouard Weber
Edouard Weber (3 élus) Citoyens du montargois. 		459 17,85%
  • Edouard Weber
  • Lise Gabrielle
  • Christian Vilain
Manuel Ribeiro
Manuel Ribeiro (1 élu) Agir ensemble pour montargis. 		252 9,80%
  • Manuel Ribeiro
Participation au scrutin Montargis
Taux de participation 36,36%
Taux d'abstention 63,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 650

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Digeon
Benoît Digeon Montargis au coeur 		983 37,74%
Bruno Nottin
Bruno Nottin Montargis pour tou-te-s 		540 20,73%
Edouard Weber
Edouard Weber Citoyens du montargois. 		512 19,66%
Manuel Ribeiro
Manuel Ribeiro Agir ensemble pour montargis. 		479 18,39%
Dominique Clergue
Dominique Clergue Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs. 		90 3,45%
Participation au scrutin Montargis
Taux de participation 37,21%
Taux d'abstention 62,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 711

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Door
Jean-Pierre Door (26 élus) Montargis avance 		2 284 53,15%
  • Jean-Pierre Door
  • Viviane Jehannet
  • Frank Supplisson
  • Nelly Dury
  • Jean-Paul Fonteneau
  • Carole Butor
  • Benoît Digeon
  • Dominique Pare
  • Jean-Noël Guillaume
  • Nadia Guitard
  • Jean-René Coquelin
  • Nathalie Ribeiro Goncalves
  • Charles Terrier
  • Cécile Denis
  • Philippe Malet
  • Isabelle Lajus
  • Jacques Menard
  • Christiane Dubois Lorcery
  • Dominique Delandre
  • Delphine Dechambre
  • Jean Sillet
  • Marie-Claire Ticot
  • Philippe Joseph
  • Danielle Schwartz
  • Rémi Meunier
  • Dominique Babin
Jacques Reboul
Jacques Reboul (3 élus) Ensemble pour vivre mieux a montargis 		832 19,36%
  • Jacques Reboul
  • Guylaine Piquet
  • Bruno Nottin
Lise Gabrielle
Lise Gabrielle (3 élus) Citoyens du montargois 		695 16,17%
  • Lise Gabrielle
  • Christian Vilain
  • Caroline Garnier
Christophe Belabbes
Christophe Belabbes (1 élu) Une autre dynamique 		345 8,02%
  • Christophe Belabbes
Dominique Clergue
Dominique Clergue Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		141 3,28%
Participation au scrutin Montargis
Taux de participation 50,93%
Taux d'abstention 49,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,30%
Nombre de votants 4 490

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