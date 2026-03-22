Résultat de l'élection municipale 2026 à Montargis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montargis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montargis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montargis.
L'actu des élections municipales 2026 à Montargis
11:49 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Montargis ?
Pour le premier tour des élections municipales à Montargis, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 50,70 % localement. Au terme de ce vote, c'est Côme Dunis (Rassemblement National) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 29,47 % des votes. Derrière, Benoît Digeon (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 27,83 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Nottin (Parti communiste français) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Dalip Vehapi, portant la nuance Union de la gauche, a rassemblé 15,38 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montargis
Le deuxième tour des élections municipales à Montargis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Côme Dunis
Liste du Rassemblement National
AIMER MONTARGIS
|
|
Bruno Nottin
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT À MONTARGIS
|
|
Benoit Digeon
Liste divers droite
FIERS DE MONTARGIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montargis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Côme DUNIS (Ballotage) AIMER MONTARGIS
|1 079
|29,47%
|Benoît DIGEON (Ballotage) FIERS DE MONTARGIS
|1 019
|27,83%
|Bruno NOTTIN (Ballotage) MONTARGIS POUR TOU-TE-S
|662
|18,08%
|Dalip VEHAPI (Ballotage) UNIS POUR MONTARGIS
|563
|15,38%
|Olivier MASSON CITOYENS DU MONTARGOIS
|281
|7,68%
|Dominique CLERGUE Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|57
|1,56%
|Participation au scrutin
|Montargis
|Taux de participation
|50,70%
|Taux d'abstention
|49,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|3 743
Source : ministère de l’Intérieur
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