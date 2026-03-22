Résultat de l'élection municipale 2026 à Montargis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montargis

Le deuxième tour des élections municipales à Montargis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Côme Dunis
Côme Dunis Liste du Rassemblement National
AIMER MONTARGIS
  • Côme Dunis
  • Patricia Seine
  • Serge Pointlane
  • Catherine Hansmetzger
  • Dominique Coquelle
  • Mélanie Barras
  • Jaky Péron
  • Nathalie Pereira Vieira
  • Jean-Charles Cépisul
  • Caroline Orus-Plana
  • Coriolan Blanchard
  • Nathalie Foulgot
  • David Levallet
  • Véronique Perlès
  • Fabrice Duverger
  • Sophie Garnier
  • Maxime Lazreg
  • Patricia Arvaux
  • Axel Thomas
  • Laura Cois
  • Geoffroy Balzeau
  • Nadege Desprès
  • Fabrice Roy
  • Christiane Garnier
  • Axel Loisel--Besnard
  • Chantal Racouard
  • Stéphane Buratti
  • Annick Ligier
  • Kévin Thierry
  • Josseline Chatelain
  • Yann Machado
  • Virginie Barray
  • Gérard Leblond
  • Édith Quatrehomme
  • Julien Paris
Bruno Nottin
Bruno Nottin Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT À MONTARGIS
  • Bruno Nottin
  • Hassiba Oubraham
  • Dalip Vehapi
  • Éline Leroy
  • Christophe Belabbes
  • Géraldine Dion
  • Grégoire Dorigny
  • Divine Kinkela Songo
  • Thierry Collard
  • Holwenn Ricouard
  • Bilel Mliki
  • Amanda Descotes
  • Claude Sabatier
  • Aurore Leger Cloutrier
  • Henri-Paul Aknin
  • Tamara Castillo
  • Morgan Dufaut
  • Muriel Bellemon
  • Serge Chabrol
  • Djamila Bekkouche
  • Nicolas Tagot
  • Sylvie Braibant
  • Mehdi de Guerequiz
  • Manuella Soares
  • Henri Pinci
  • Séverine Brion
  • Roland Metz
  • Sylvie Boquet
  • Osman Celik
  • Fatima Soumaila
  • Jean-François Riviere
  • Isabelle Couty
  • Florent Hiseni
  • Monique Privat
  • Gérard Vieville
Benoit Digeon
Benoit Digeon Liste divers droite
FIERS DE MONTARGIS
  • Benoit Digeon
  • Nathalie Lemoine
  • Philippe Vareilles
  • Nelly Dury
  • Georges Kouamé
  • Sylviane Houdré
  • Thomas David
  • Catherine Caillet
  • Dominique Delandre
  • Valérie Charles
  • Charles Terrier
  • Saliha Ouchri
  • Philippe Malet
  • Marie Kuntz-Miahé
  • Laurent Bernard
  • Dominique Babin
  • Jacques-Éric Delatre
  • Océane Le Doré
  • Thierry Jolly
  • Caroline Bourry
  • Nicolas Boursin
  • Andrea Laborde
  • François Titov
  • Sandra Mayoux
  • Vincent Lazzarotto
  • Joëlle Vatrin
  • Antony Taïeb
  • Delphine Dechambre
  • Luis Cesar
  • Françoise Chesnoy
  • Jean-René Coquelin
  • Nadia Guitard
  • Denis Bauduin
  • Maryline Morin
  • Serge Lecomte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montargis

Tête de listeListe Voix % des voix
Côme DUNIS
Côme DUNIS (Ballotage) AIMER MONTARGIS 		1 079 29,47%
Benoît DIGEON
Benoît DIGEON (Ballotage) FIERS DE MONTARGIS 		1 019 27,83%
Bruno NOTTIN
Bruno NOTTIN (Ballotage) MONTARGIS POUR TOU-TE-S 		662 18,08%
Dalip VEHAPI
Dalip VEHAPI (Ballotage) UNIS POUR MONTARGIS 		563 15,38%
Olivier MASSON
Olivier MASSON CITOYENS DU MONTARGOIS 		281 7,68%
Dominique CLERGUE
Dominique CLERGUE Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs 		57 1,56%
Participation au scrutin Montargis
Taux de participation 50,70%
Taux d'abstention 49,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 3 743

Source : ministère de l’Intérieur

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