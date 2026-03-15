Résultat municipale 2026 à Montargis (45200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montargis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montargis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montargis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Côme DUNIS
Côme DUNIS AIMER MONTARGIS 		1 079 29,47%
Benoît DIGEON
Benoît DIGEON FIERS DE MONTARGIS 		1 019 27,83%
Bruno NOTTIN
Bruno NOTTIN MONTARGIS POUR TOU-TE-S 		662 18,08%
Dalip VEHAPI
Dalip VEHAPI UNIS POUR MONTARGIS 		563 15,38%
Olivier MASSON
Olivier MASSON CITOYENS DU MONTARGOIS 		281 7,68%
Dominique CLERGUE
Dominique CLERGUE Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs 		57 1,56%
Participation au scrutin Montargis
Taux de participation 50,70%
Taux d'abstention 49,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 3 743

Source : ministère de l’Intérieur

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