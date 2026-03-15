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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montargis A mi-chemin des municipales, Montargis fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 14 819 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 175 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 3 319 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (52,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 2 706 résidents étrangers, soit 18,26% de la population, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 094 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,58%, annonçant une situation économique mitigée. À Montargis, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Montargis avant les élections de 2026 Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des élections locales à Montargis en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 21,66% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 39,76% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,89% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 50,92% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,47% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,67% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 46,85% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 62,79 % à Montargis aux dernières municipales La participation des électeurs de Montargis sera, à la fin de la journée, une clé pour cette municipale 2026. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 37,21 % lors des municipales de 2020, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors que l'épidémie de coronavirus affectait le pays. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 67,95 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 46,41 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 58,00 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 45,71 % des électeurs. Regarder cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Montargis comme une ville où la participation peine à décoller.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Montargis a-t-elle voté ? La situation politique de Montargis a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des dernières européennes, le résultat à Montargis s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,47%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,68%) et Raphaël Glucksmann (12,45%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Montargis accordaient leurs suffrages à Thomas Ménagé (Rassemblement National) avec 33,67% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Bruno Nottin (Union de la gauche) en tête avec 53,15%.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Montargis : les résultats à retenir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Montargis portaient leur choix sur Bruno Nottin (Nupes) avec 28,42% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Thomas Ménagé (Rassemblement National) en première position avec 50,92% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montargis qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 27,40% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 22,55%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 60,24% pour Emmanuel Macron, contre 39,76% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Montargis une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité stable à Montargis : quel impact sur les élections municipales Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Montargis, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 19,90 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 799 600 euros, loin des 4 139 960 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Montargis s'est établi à 53,78 % en 2024 (contre 35,22 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Montargis s'est chiffrée à 1 143 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 049 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Montargis Les résultats des dernières élections municipales à Montargis ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Benoît Digeon (Union de la droite) a imposé son rythme en recueillant 983 voix (37,74%). Dans la position du principal opposant, Bruno Nottin (Parti communiste français) a obtenu 540 voix (20,73%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Edouard Weber (Divers), s'adjugeant 19,66% des voix. Une différence substantielle. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Benoît Digeon l'a finalement emporté avec 1 128 suffrages (43,87%), face à Bruno Nottin qui a obtenu 28,47% des électeurs et Edouard Weber avec 17,85% des électeurs. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Bruno Nottin a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 192 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Union de la droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées.