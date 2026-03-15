Résultat de l'élection municipale 2026 à Montataire : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montataire

Tête de listeListe
Abdelkrim Kordjani
Abdelkrim Kordjani Liste de La France insoumise
MONTATAIRE EN COMMUN
  • Abdelkrim Kordjani
  • Virginie Etancelin
  • Oualid Ouabel
  • Zoulikha Oualaouch
  • Ibrahima Sylla
  • Saida Bouarioua
  • Adambasha Abdoul Mazid
  • Mounavara Nainamouhamed
  • Johnny Feuillette
  • Marianne Rollet
  • Madani Tacheboubet
  • Halima Nedjadi
  • Dominique Magimel
  • Noura Chouni
  • Moulay Yassine Karim
  • Valentina Scalia
  • Yazid Benkherouf
  • Soraya Karim
  • Abdoulaye Sakhone
  • Melissa Yao
  • Rachid El Rhyar
  • Fatiha Qelfathi
  • Daniel Gruny
  • Myriam Nehari
  • Ahmar Riaz
  • Fatima Goual
  • Philippe Lebret
  • Sylvie Meschia
  • Ali Paquiri
  • Annie Alcadien
  • Zakaria Akabli
  • Abla Mahdaoui
  • Christian Feuillette
Jean-Pierre Bosino
Jean-Pierre Bosino Liste d'union à gauche
Citoyen.ne.s rassemblé.e.s pour Montataire
  • Jean-Pierre Bosino
  • Catherine Dailly
  • Azide Razack
  • Lucie Saubaux
  • Marc Chambon
  • Sabah Rezzoug
  • Jean-Luc Riviere
  • Agnès Laforet
  • Hocine Nehar
  • Marie-Charlotte Bordais
  • Smaël Addala
  • Songule Dogan
  • Marwan Medjahed
  • Hadja N'Dèye Awa Touré
  • Jean-Pierre Romuald Galin
  • Jocelyne Fievez
  • Recep Koçak
  • Florence Emma-Marie Millas
  • Robin Kacar
  • Céline Vauzelle
  • Franck Vahala
  • Sabrina Ingrid Lassout
  • Asad Iqbal Ghafoor
  • Valérie Marie-Estelle Levert
  • Fayçal Arioua
  • Annie Baumgartner
  • Safter Kurt
  • Tina Marshall
  • Daniel Govaert
  • Shîrine Zouina Benyounes
  • Gabriel Alegre Da Silva
  • Marie-Josée Levasseur
  • Yanis Medjahed
  • Brigitte Marie-Louise France Lobgeois
  • Youri Salomon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bosino
Jean-Pierre Bosino (27 élus) Citoyen.ne.s rassemblé.e.s pour montataire 		1 594 55,32%
  • Jean-Pierre Bosino
  • Catherine Dailly
  • Azide Razack
  • Céline Lescaux
  • Rémy Ruffault
  • Brigitte Lobgeois
  • Pascal D'inca
  • Karima Boukallit
  • Patrick Boyer
  • Valérie Levert
  • Smael Addala
  • Sabah Rezzoug
  • Jean-Luc Riviere
  • Annie Baumgartner
  • Amadou Diallo
  • Pascale Pauffert
  • Marc Chambon
  • Awa Touré
  • Zinndine Belouahchi
  • Agnès Laforet
  • Frédéric Denain
  • Lucie Saubaux
  • Moulay Karim
  • Seyran Satuk
  • Loïc Basset
  • Gilberte Canonne
  • Recep Koçak
Abdelkrim Kordjani
Abdelkrim Kordjani (3 élus) Montataire notre avenir en commun 		637 22,11%
  • Abdelkrim Kordjani
  • Coralyne Lelievre
  • Ali Hamdani
Marie-Christine Salmona
Marie-Christine Salmona (2 élus) Unis pour le changement en 2020 		351 12,18%
  • Marie-Christine Salmona
  • Philippe Papegaey
Stéphane Godard
Stéphane Godard (1 élu) Ensemble, reveillons montataire 		299 10,37%
  • Stéphane Godard
Participation au scrutin Montataire
Taux de participation 41,54%
Taux d'abstention 58,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 984

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bosino
Jean-Pierre Bosino (27 élus) Rassemblement des forces de gauche et de progres 		2 231 55,62%
  • Jean-Pierre Bosino
  • Marie-Paule Buzin
  • Azide Razack
  • Fatima Belfquih
  • Rémy Ruffault
  • Monique Dutriaux
  • Abdelkrim Kordjani
  • Evelyne Blanquet
  • Jean-Pierre Mercier
  • Céline Lescaux
  • Joël Capet
  • Gilberte Sauvage
  • Pascal D'inca
  • Sarah Khachab
  • Zinndine Belouahchi
  • Sabah Rezzoug
  • Patrick Boyer
  • Karima Boukallit
  • Benjamin Benoist
  • Pauline Salomon
  • Johan Tuil
  • Brigitte Lobgeois
  • Pierre Canonne
  • Hadja Touré
  • Nasser Toubache
  • Catherine Dailly
  • Didier Gambier
Marie-Christine Salmona
Marie-Christine Salmona (3 élus) Nouvelle vision pour montataire 		790 19,69%
  • Marie-Christine Salmona
  • David Heurteur
  • Nicole Tardif
Nadir Labet
Nadir Labet (2 élus) Colere et espoir 		588 14,65%
  • Nadir Labet
  • Samia Nidalha
Stéphane Godard
Stéphane Godard (1 élu) Montataire autrement 		310 7,72%
  • Stéphane Godard
Alain Lebreton
Alain Lebreton Liste d'unité ouvrière 		92 2,29%
Participation au scrutin Montataire
Taux de participation 58,37%
Taux d'abstention 41,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,44%
Nombre de votants 4 154

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