Résultat de l'élection municipale 2026 à Montataire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montataire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montataire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montataire.
L'actu des élections municipales 2026 à Montataire
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Montataire
Les résultats des précédentes élections municipales à Montataire ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin à l'époque, Jean-Pierre Bosino (Parti communiste français) a raflé la première place en obtenant 55,32% des suffrages. Derrière, Abdelkrim Kordjani (Divers gauche) a engrangé 22,11% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Parti communiste français a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Montataire, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Montataire : les horaires des bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Montataire. Ce dimanche 15 mars, les 7 371 votants de Montataire sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du second tour est annoncé par Emmanuel Macron en raison du Covid-19. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Montataire. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montataire
|Tête de listeListe
|
Abdelkrim Kordjani
Liste de La France insoumise
MONTATAIRE EN COMMUN
|
|
Jean-Pierre Bosino
Liste d'union à gauche
Citoyen.ne.s rassemblé.e.s pour Montataire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bosino (27 élus) Citoyen.ne.s rassemblé.e.s pour montataire
|1 594
|55,32%
|
|Abdelkrim Kordjani (3 élus) Montataire notre avenir en commun
|637
|22,11%
|
|Marie-Christine Salmona (2 élus) Unis pour le changement en 2020
|351
|12,18%
|
|Stéphane Godard (1 élu) Ensemble, reveillons montataire
|299
|10,37%
|
|Participation au scrutin
|Montataire
|Taux de participation
|41,54%
|Taux d'abstention
|58,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 984
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bosino (27 élus) Rassemblement des forces de gauche et de progres
|2 231
|55,62%
|
|Marie-Christine Salmona (3 élus) Nouvelle vision pour montataire
|790
|19,69%
|
|Nadir Labet (2 élus) Colere et espoir
|588
|14,65%
|
|Stéphane Godard (1 élu) Montataire autrement
|310
|7,72%
|
|Alain Lebreton Liste d'unité ouvrière
|92
|2,29%
|Participation au scrutin
|Montataire
|Taux de participation
|58,37%
|Taux d'abstention
|41,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|4 154
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