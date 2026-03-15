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19:21 - Le poids démographique et économique de Montataire aux municipales Quelle influence les électeurs de Montataire exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 44% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 20,09%. En outre, le taux de familles propriétaires (38,51%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 015 euros/an peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Enfin, la présence d'une population immigrée de 26,28% et d'une population étrangère de 21,94% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,32% à Montataire, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Montataire Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Montataire en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 21,66% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 41,90% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,70% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste validait 32,21% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,61% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 28,73% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 31,32% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 41,54 % de participation La participation s'élevait à 41,54 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Montataire, une proportion assez classique alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait de l'épidémie de coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 68,41 % de participation dans la ville (31,59 % d'abstention). La mobilisation atteignait de son côté 39,18 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 56,06 %, contre seulement 34,88 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une localité assez peu mobilisée. L'envie d'aller voter des électeurs de Montataire sera en définitive un gros enjeu pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Montataire Les Européennes de 2024 à Montataire avaient vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (38,67%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 29,61% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Montataire plébiscitaient ensuite Amadou Ka (Union de la gauche) avec 56,86% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Amadou Ka culminant à 68,68% des votes dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Montataire demeurait à l'époque un territoire fortement orienté à gauche, confortant encore un peu plus son positionnement.

14:57 - Montataire : des verdicts particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Montataire privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (47,54%), devant Marine Le Pen qui terminait à 21,66%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 58,10%, contre 41,90% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montataire portaient leur choix sur Valérie Labatut (Nupes) avec 47,77% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Valérie Labatut virant de nouveau en tête avec 67,79% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Montataire se positionne comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - La municipalité de Montataire a dans l'ensemble augmenté sa fiscalité locale À Montataire, en matière de fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 937 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 691 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 55,92 % en 2024 (contre près de 34,38 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 25 530 € en 2024, contre 757 700 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,10 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Montataire Les résultats des précédentes élections municipales à Montataire ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin à l'époque, Jean-Pierre Bosino (Parti communiste français) a raflé la première place en obtenant 55,32% des suffrages. Derrière, Abdelkrim Kordjani (Divers gauche) a engrangé 22,11% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Parti communiste français a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Montataire, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.