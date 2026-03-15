Résultat municipale 2026 à Montataire (60160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montataire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montataire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montataire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre BOSINO
Jean-Pierre BOSINO (30 élus) Citoyen.ne.s rassemblé.e.s pour Montataire 		2 192 77,59%
  • Jean-Pierre BOSINO
  • Catherine DAILLY
  • Azide RAZACK
  • Lucie SAUBAUX
  • Marc CHAMBON
  • Sabah REZZOUG
  • Jean-Luc RIVIERE
  • Agnès LAFORET
  • Hocine NEHAR
  • Marie-Charlotte BORDAIS
  • Smaël ADDALA
  • Songule DOGAN
  • Marwan MEDJAHED
  • Hadja N'Dèye Awa TOURÉ
  • Jean-Pierre Romuald GALIN
  • Jocelyne FIEVEZ
  • Recep KOÇAK
  • Florence Emma-Marie MILLAS
  • Robin KACAR
  • Céline VAUZELLE
  • Franck VAHALA
  • Sabrina Ingrid LASSOUT
  • Asad Iqbal GHAFOOR
  • Valérie Marie-Estelle LEVERT
  • Fayçal ARIOUA
  • Annie BAUMGARTNER
  • Safter KURT
  • Tina MARSHALL
  • Daniel GOVAERT
  • Shîrine Zouina BENYOUNES
Abdelkrim KORDJANI
Abdelkrim KORDJANI (3 élus) MONTATAIRE EN COMMUN 		633 22,41%
  • Abdelkrim KORDJANI
  • Virginie ETANCELIN
  • Oualid OUABEL
Participation au scrutin Montataire
Taux de participation 40,32%
Taux d'abstention 59,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Nombre de votants 2 992

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Montataire