Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauban : les résultats du 2e tour

Programme de Arnaud Hilion à Montauban (VIVRE MONTAUBAN)

Engagement pour Montauban

Le programme de Vivre Montauban se veut une réponse concrète aux attentes des Montalbanais. Il est construit autour d'une équipe unie, compétente et engagée, qui prône une politique respectueuse et digne. L'objectif est de faire avancer la ville tout en protégeant ses habitants et en rassemblant les forces vives de la communauté.

Priorités sociales et environnementales

Le projet met l'accent sur le soin apporté au pouvoir d'achat, à la santé et à l'environnement. Il vise à créer une ville plus apaisée, équilibrée et dynamique, en investissant dans les services publics et en soutenant l'économie locale. La probité et la transparence dans la gestion de l'argent public sont également des valeurs fondamentales du programme.

Éducation et jeunesse

Un plan ambitieux est proposé pour rénover et végétaliser les écoles, tout en développant des équipements sportifs accessibles. L'accent est mis sur la formation et l'emploi des jeunes, en lien avec les acteurs économiques locaux. Cela vise à offrir aux jeunes de Montauban des opportunités d'études et de travail dans leur ville.

Mobilité et cadre de vie

Le programme prévoit une gratuité des transports pour les scolaires, étudiants et seniors, ainsi qu'un grand plan de mobilités pour améliorer la fluidité des transports. Des initiatives comme la création de navettes gratuites et la réhabilitation des trottoirs visent à rendre la ville plus accessible et agréable à vivre. L'objectif est de favoriser une mobilité durable et respectueuse de l'environnement.