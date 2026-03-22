Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauban : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montauban [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montauban sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montauban.
L'actu des élections municipales 2026 à Montauban
11:51 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Montauban pour les élections
Pour le premier tour des élections municipales à Montauban, c'est Didier Lallemand qui a pris la pole position en récoltant 29,65 % des bulletins valides. Derrière, Arnaud Hilion (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 21,91 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Deville (Divers droite) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Philippe Labarre, portant la nuance Divers centre, a rassemblé 12,61 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Montauban, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 56,24 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montauban
Le deuxième tour des élections municipales à Montauban a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Arnaud Hilion
Liste d'union à gauche
VIVRE MONTAUBAN
|
|
Didier Lallemand
Liste d'union à l'extrême-droite
Mon Parti Montauban
|
|
Thierry Deville
Liste divers droite
NOUVEAU MONTAUBAN PRETS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montauban
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LALLEMAND (Ballotage) Mon Parti Montauban
|6 949
|29,65%
|Arnaud HILION (Ballotage) VIVRE MONTAUBAN
|5 135
|21,91%
|Thierry DEVILLE (Ballotage) PRETS POUR DEMAIN
|4 211
|17,97%
|Jean-Philippe LABARRE (Ballotage) NV MTB LE PT DES MTB.ES
|2 956
|12,61%
|Samir CHIKHI Montauban de gauche écologiste et citoyenne
|1 998
|8,52%
|Jean-Lou LEVI Montauban Autrement
|1 890
|8,06%
|Richard BLANCO LT OUV -CAP DES TRAV
|298
|1,27%
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|56,24%
|Taux d'abstention
|43,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|23 990
Source : ministère de l’Intérieur
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